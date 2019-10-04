Ловушки «формулы Штайнмайера». Сценарии войны и мира для Украины

Поведение украинской власти (и предыдущей, и еще больше нынешней) часто напоминает стратегию страуса или колдовство страха – если не смотреть в глаза демонам, то их не существует. Можно, конечно, свести проблему войны до обстрелов, заложников или даже Донбасса в целом, но это не снимает проблему противостояния с Россией, пишет на страницах «Нового Времени» философ и политолог Антверпенского и Вроцлавского университетов Алексей Полегкий.

«Самая большая иллюзия – верить, что даже с прекращением военных действий война действительно закончится. На то она и гибридная, что не имеет точно определенных границ и пределов», – пишет философ.

Обсуждать свои обязательства по выборам, когда военные действия де-факто не закончились – значит помогать выводить Россию за рамки конфликта, чего она собственно и добивается. Прекращение огня и проведение выборов – лишь средство, не цель. Но помогая нормализовать ситуацию на российских условиях, мы помогаем достичь целей Кремлю, а не Украине.

«Какие интересы объединяют условный Запад, Россию и нынешнюю украинскую власть? желание «нормализации» ситуации», – подчеркивает Полегкий.

Каковы главные цели, по крайней мере на этом этапе «договоренностей», главных игроков?

«Для Запада, прежде всего европейских государств, конфронтация с Россией – это финансовые потери, на которые приходится идти при отсутствии прямой угрозы их интересам со стороны РФ. К тому же, Россию нужно привлечь на «свою сторону» в решении более глобальных проблем вот как Китай, Сирия, Иран, неконтролируемая миграция и тому подобное», – отмечает Полегкий.

В то же время для России необходимо выйти из режима санкций, вынести «за скобки» вопросы Крыма и избавиться от ненужного бремени в виде части Донбасса, который уже не дает особой «выгоды» в укрощении Украины. Вариант выработки постоянных конфликтов и погружения Украины в бесконечное противостояние – вполне приемлемая формула для российской модели контролируемого хаоса в соседней «недостране».

«Стратегические цели России – удержание Украины на своей орбите влияния и перекладывание максимума расходов на украинскую сторону. Тактически – это о снятии санкций (хотя бы привязанных к войне на Донбассе), легитимизация администрации «ЛДНР», тем самым четко закрепив инструменты влияния на Украину», – подчеркивает Полегкий.

Главная задача для новой элиты «ЛДНР» – легитимизация. Это предполагает две составляющие: личную безопасность и участие в «восстановлении Донбасса». Вот только адекватным переводом слова «восстановление» будет «дерибан».

«К сожалению, последний пункт разделяют и многие «потенциальные участники» с украинской стороны. Поэтому главный вопрос в том, удастся ли «договориться». Думаю, это будет нелегко. Возможно, в этом моменте взаимной жадности определенным плюсом для украинского государства будет оттягивать имплементацию этих «договоренностей», – отмечает Полегкий.

Новая команда Зеленского хочет хоть как-то завершить войну и вообще вынести де-факто войну с Россией в виртуальную плоскость идеологического противостояния, оторванного от их непосредственных интересов. Как бы там ни было, это желание совпадает с доминирующими настроениями большинства украинцев – вернуться к привычной модели «сосуществования» с Россией. Конечно, даже для большинства тех, кто не рассматривает конфликт с Россией как свой «персональный», речь идёт лишь о возвращении «взаимовыгодного» сотрудничества, а никак не «сдаче» Украины.

«Впрочем, российское видение «сосуществования» не оставит от суверенитета Украины ничего. С этим не будет мириться другая часть общества, которая воспринимает главным именно идеологическое противостояние. И эти люди готовы к самоорганизации и радикальным действиям. Хотя даже ситуация вокруг маршей на День независимости должна была бы показать команде Зеленского, что телевизионные рейтинги не приводят к действенной поддержке, а вот протестная часть общества способна к реальным и активным действиям. К сожалению, этот худший вариант внутреннего противостояния вполне устроит Москву», – подчеркивает Полегкий.

Несколько возможных сценариев развития ситуации:

Положительный – отсутствует. Думаю, понятно почему, и если коротко и очень упрощенно – Украина не может, Россия не хочет.

Негативный (по крайней мере с позиции интересов украинского государства) – принятие российского сценария с интеграцией де-факто Украины в ЛДНР. А произойдет именно так, потому что принимая российские условия, Украина будет менять свои политические практики под диктовку Кремля.

Негативно-реалистичный – словом, обмен территорий на суверенитет. Здесь, конечно, возникает огромное количество вопросов, как это будет происходить, но именно принятие формулы Штайнмайера и дальнейшие действия в соответствии с его логикой – приведут именно к этому.

Негативно-виртуальный – наибольшие шансы реализоваться, к сожалению, именно у него. То есть это негативные элементы из предыдущего пункта, к тому же разделённые на реальные действия и виртуальную картинку как для внешнего, так и внутреннего зрителя.

Россия при этом превращается в посредника, чуть ли не «арбитра», но не главного участника, что дает ей возможность выйти из ситуации с максимально выигрышной позицией. На Украину же падает вся ответственность и проблемы восстановления разрушенных территорий Донбасса, которые она совершенно не будет контролировать.

Оптимальный – игра в долгую. Наша главная задача – выиграть время на переформатирование государства, оставляя реформы главным приоритетом. Украина уже не может отойти от своих предыдущих обязательств без риска оказаться «виновной» во всех бедах и потерять даже номинальную поддержку союзников.

Но реальное удержание «красных линий», задекларированных Зеленским, будет означать де-факто замораживание ситуации. Задача добиться по крайней мере выполнения какой-то части безопасностных пунктов и торможения выполнения политических. Поскольку полного выполнения безопасностных пунктов со стороны России не будет, поэтому надо готовить новый формат, который даст возможность выйти из тупика Минских договоренностей.

«Идея перевести безнадежный Минский формат в Нормандский, возможно, и неплохая. Но вот проблема в том, удастся ли команде Зеленского переиграть там русских. К сожалению, в это верится с трудом, так как возможности давления у Украины очень ограничены. Едва ли не единственный рычаг – санкции Запада. Допустив еще несколько внешнеполитических ошибок, можно потерять и его. Словом, Украине нечего предложить России, кроме как забыть о Крыме и принять все другие условия», – подчеркивает Полегкий.

Сегодня общественное внимание приковано, опять же, к одному – формуле Штайнмайера и встрече в нормандском формате, но целостной картины нет, не говоря уже о стратегии отношений с Россией. Проблема не в формуле Штайнмайера, а в отсутствии целостного видения дальнейшего развития ситуации.

«Украинскому обществу все же придется – либо за него это сделают другие, что сейчас и происходит – ответить на ряд ключевых вопросов: как мы видим дальнейшие отношения с Россией, готовы ли к продолжению де-факто войны, принимаем ли потерю части суверенитета в обмен на что-то и тому подобное», – отмечает Полегкий.

Сама по себе формула Штайнмайера не является изменой, но это шаг в определенном направлении, что будет диктовать логику дальнейшего развития событий. Так же как один шаг в пропасть еще не является падением.

«Но сейчас украинская власть сужает себе пространство для маневра. Россия с легкостью меняет свою позицию, в то время как для Украины эта способность ослабевает с каждым шагом. Это ситуация, где каждый следующий этап продиктован предыдущим, и будет создавать все худшие условия переговорной позиции. Эта классическая схема вполне соответствует рефлексивным играм, которые так любит российское руководство», – подчеркивает Полегкий.

К сожалению, конструировать дискуссию в формате «зрада-перемога» также является разрушением пространства возможной и необходимой дискуссии. А она должна быть профессиональная, экспертная, без популизма, и происходить на Донбассе – и не только в формате имплементации Минска-2.

«Надо понимать, что всесторонняя амнистия – без наказания военных преступников – неизбежно приведет к «установлению справедливости» без суда и следствия. Как государство собирается защищать граждан Украины, которые хотят вернуться в Луганск или Донецк? Или «народная милиция» будет решать все сама уже привычными методами? Как будут решаться споры вокруг захваченного имущества в городах, находящегося под контролем уже легализованных «народных милиционеров»?», – отмечает Полегкий.

Нетрудно спрогнозировать, что люди, привыкшие держать оружие в руках – причем, с обеих сторон – обратятся именно к нему, а не к «реформированным» судам. Кто-то действительно верит, что это будут единичные эксцессы? А поскольку линии фронта не будет, то уже действительно «гражданская» война очень легко расползется по другим регионам.

«Можно ли добиться мира быстро? Конечно, сдавшись. Зеленский – заложник своего обещания быстрого мира. И хотя он и обещает, что выборов «под дулами пулеметов» на Донбассе не будет, кто сможет это обеспечить?», – подчеркивает Полегкий

Показательна ситуация с «прекращением огня» и разведением войск в Станице Луганской. Тринадцать погибших за сентябрь – это прекращение? Официально – да. Хотя ОБСЕ и фиксирует обстрелы. Даже на мосту боевики так и не разобрали фортификационное сооружение. Скорее всего, ситуация с выборами будет такая же.

«Зеленский обещает, что не будет выборов, если будут стоять российские войска. Так их официально там нет и сейчас. Кто-то верит, что там реально состоятся свободные выборы? Только наивный. Думаю, наблюдатели ОБСЕ зафиксируют нарушения, но вряд ли это помешает признать выборы состоявшимися «в целом». А кто обеспечит право выбора для полутора миллионов жителей Донбасса, которым пришлось бежать от войны?», – подчеркивает Полегкий.

«Будем честными, выборы на оккупированной территории без полного контроля со стороны украинской власти – это фейк. И еще один шаг к разрушению украинского государства», – подытожил Полегкий.