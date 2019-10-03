Мятежный Львов. Как Галичина становится центром сопротивления капитуляции Путину?

Во Львове, который становится самым важным городом для оппозиции, активизировались акции протеста против действий новой власти, которые могут перерасти в массовое движение.

Уже несколько дней подряд во Львовской области проходят акции протеста против действий президента Владимира Зеленского. Во Львове пикетировали областное управление Службы безопасности Украины, Национальной полиции, областной государственной администрации, в областном совете вообще обещают сегодня-завтра обустроить круглосуточный Штаб защиты Украины, пишет на страницах «Depo.Львов» журналист Игорь Заболотный.

«Октябрь 2019 года начинает напоминать октябрь 2013-го… Может ли из таких протестов вырасти что-то серьезное и насколько Львов является важным городом для оппозиции», – пытается выяснить журналист.

Фактически, акции протеста на Львовщине начались из Сосновки, где скандальный экс-нардеп от «Самопомочи» Семен Семенченко с активистами и при поддержке местных жителей заблокировали вагоны с российским углем. Потом был разгон митингующих полицией. Именно это событие и стало ключевым, после которого на политически-общественную сцену области вышел ряд общественных активистов, которые начали требовать увольнения новоназначенного главы полиции Львовщины Василия Виконского.

Фото с места протеста во Львове. Фото с места протеста во Львове. Фото с места протеста во Львове. Фото с места протеста во Львове. Пред 1 из 4 След

«Они пошли сначала к стенам областной полиции, затем – к руководителю Львовщины Маркияну Мальскому, затем – к председателю облсовета Александру Ганущину и к депутатскому корпусу облсовета», – отмечает Заболотный.

Фактически, такое возмущение активистов и помогло оппозиции сразу же после подписания Леонидом Кучмой в Минске текста так называемой «формулы Штайнмайера» оперативно собраться и около 23 часов вечером того же дня прийти под стены областного управления СБУ Львовщины с требованием «остановить капитуляцию» Украины перед Россией.

«Собрались здесь представители как общественного среды, так и участников АТО. Организатором акции назвал себя глава Национального корпуса Львовщины Святослав Сирый, однако его поддержали и руководитель ОО «Рабов в рай не пускают» Иван Спрынский, и активисты Львовской городской организации «Свободы» и их «крылья» –общественной организации «Сокол», – подчеркивает Заболотный.

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Приехал на акцию протеста и заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень, который вежливо выслушал протестующих, забрал официальное обращение и пообещал, что область даст на него ответ, а также передаст его в Киев.

«Активисты пикетировали минут двадцать и разошлись до следующего дня. Утром пообещали прийти под стены областного совета, где депутаты как раз должны были провести второе пленарное заседание внеочередной сессии Львовского областного совета по совсем другому вопросу – замене заместителей председателя областного совета. Это на самом деле совсем другая история, которая развивается на Львовщине уже месяцами и заслуживает отдельного текста. Однако, конечно, депутаты на следующей сессии также выразили политическую позицию относительно согласованного Кучмой текста в Минске», – отмечает Заболотный.

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Так и случилось: утром активисты снова пришли, а депутаты выразили несогласие с действиями Зеленского. Также протест выразили и депутаты Львовского горсовета, правда не на сессии, а лишь подписав совместное заявление от руководителей всех фракций.

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«Уже после того, как Львовский облсовет принял заявление к Зеленскому, призвал принять подобные заявления другие областные советы, а также заявил о готовности провести внеочередную сессию в Киеве, активисты после обеда снова пришли в стены областного совета и заявили о создании Штаба защиты Украины, который будет действовать на постоянной основе с сегодняшнего дня. Активисты будут собираться в стенах областного совета и координировать все действия в отношении тех или иных акций протеста», – подчеркивает Заболотный.

Звернення штабу захисту України. Львів. Geplaatst door Іван Спринський op Woensdag 2 oktober 2019

А глава Львовской области Маркиян Мальский назвал решение областного совета Львовщины преждевременным и на 18:30 вчера собрал весь общественный и политический актив области, чтобы объяснить, что же в Минске подписал Кучма. Конструктивного разговора не получилось, поскольку Мальский признался, что документа, подписанного Кучмой, в глаза не видел. Поэтому встреча завершилась ничем: активисты высказали свое возмущение, Мальский – мысль о том, что сдачи интересов государства нет и на этом все разошлись.

«Присутствующие в зале активисты скептически отнеслись к такому объявлению и заявили, что такое положение дел напоминает «предварительную разведку настроений общества и проверку что и кто способен тихонько проглотить», – пишет о событии издание «Четвертая студия».

Микола Савельєв #репетиція#Львів Geplaatst door Ольга Березюк op Woensdag 2 oktober 2019

А все неравнодушные собрались в центре Львова возле памятника Шевченко, где вновь заявили свою политическую позицию.

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«Важным вопросом остается, удастся ли оппозиции широко привлечь к протестам ветеранов войны. Голос армии может стать ключевым. Эти люди воевали. Также акции могут расшириться в области, где Зеленский победил не с таким большим отрывом, как по всей стране», – отмечает Заболотный.

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«Сегодня на вечер опять запланирован сбор людей в центре города. Как видим, Львов вновь становится центром политической жизни всей страны. Как будут развиваться события дальше – увидим, однако акция протеста в городе с большим маршем по центру города намечена уже на воскресенье, 6 октября. Продолжение следует», – подытожил он.