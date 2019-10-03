Как Украине нейтрализовать формулу капитуляции? Необходимая работа над ошибками

Из-за подписания согласия на реализацию «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации Донбассе Украина оказалась в очень сложной ситуации. Кроме ослабления украинских позиций на международной арене, внутри страны спровоцирован рост протестной активности граждан против новых властей. Какие шаги следует предпринять президентской команде для преодоления надвигающегося кризиса, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный

«Господин Президент, Вы – гарант суверенитета и территориальной целостности, а не тот, кто торгует территориями. Пока Вы не поставили свою подпись под документами – это еще не преступление и не государственная измена!», – пишет дипломат.

Люди начинают выходить на площади, этот процесс опасен для Украины. Это тот сценарий, о котором мечтает Кремль: войну на востоке Украины преподнести миру как гражданский конфликт и очередной политический кризис.

«У нас война с РФ! Итак, что делать в ближайшие дни?», – задается вопросом Бессмертный.

1. Срочно отдать приказ обеспечить безопасность участникам протестов, которые вышли на улицы против «формулы Штайнмайера». Также необходима постоянная коммуникация с митингующими.

«Не игнорируйте эти протесты! Разворачивание широкомасштабных акций приведет к тому, что российские диверсанты спровоцируют кровопролитный конфликт. Далее ситуацию под контролем удержать будет невозможно», – предупреждает Бессмертный.

2. В нормандском формате президент должен предложить собственные концепции реинтеграции Донбасса и Крыма, а еще лучше – пакет законопроектов и программ социально-гуманитарного направления. Никаких подписей на встрече! Это приведет к легитимизации сепаратистских властей на оккупированном Донбассе.

«Если нет своего плана, то лучше отказаться от встречи в нормандском формате до того момента, пока не состоятся выборы в США и Франции, не вступит в полномочия новое руководство ЕС. Это время нужно заполнить двусторонними встречами и использовать эту паузу для усиления армии и флота, изменения тактики контроля линии фронта. Ни в коем случае не играть по нотам Кремля, потому что это путь не к миру, а к войне», – отмечает Бессмертный.

3. Надо изменить работу СНБОУ и его аппарата. Именно СНБОУ должен обеспечивать деятельность президента, а внеконституционный орган ОПГ должен быть ликвидирован. Главная задача СНБОУ: координация сектора безопасности.

4. Для правительства драйвером экономики должен стать оборонно-промышленный сектор.

Як врятувати ситуацію? Які КРОКИ Президента можуть зупинити загрозу політичної кризи? Пане Президенте, Ви – гарант… Geplaatst door Роман Безсмертний op Woensdag 2 oktober 2019

5. Парламент должен принять законы о реинтеграции Донбасса и Крыма, внести изменения в Конституцию относительно создания крымскотатарской автономии.

6. МИД должен обеспечить работу по направлению зарубежным дипломатическим учреждениям директив по взаимодействию со СМИ.

7. Срочно надо принять серьезные кадровые решения по ключевым должностям.

«Есть всего несколько дней для стабилизации, дальше ситуацию Президент не удержит. Речь идет не о судьбе очередного Президента Украины, речь идет о государстве», – подытожил Бессмертный.