Украина на грани развала. В какую опасную игру ведет команда президента?

Мы стоим на грани реального развала страны, но этого не хочет слышать большая часть общества.

Вчерашние призывы к бессрочной акции против капитуляции, вызовы Зеленского в парламент и другие полуреволюционные призывы пока не вызвали серьезного запроса у киевлян, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Почему? Потому что майданы происходят тогда, когда есть ощущение глобальной несправедливости и обмана. Плюс страх что-то потерять», – пишет политик.

Рядовой киевлянин сейчас не чувствует этого. Дело в том, что он проголосовал за Зеленского и ему очень тяжело сказать самому себе, что он ошибся. Есть и вторая, более глобальная причина.

«Дело в том, что на последних выборах, которые были, с моей точки зрения, революцией, выбор был не между добром и злом. Главный мотиватор избирателя звучал так: «Давайте выгоним старых, дадим шанс новым, а если они не справятся, мы эмигрируем», – подчеркнул Денисенко.

Новые «пассионарии» не думают о том, как изменить страну, они говорят сами себе: «Ничего страшного, мы просто уйдем отсюда». Нелогичность и инфантильность этого утверждения может вызвать только улыбку психолога, но это наша нынешняя реальность.

«Более того, весь этот инфантилизм поддерживается телевизором, который разными голосами говорит: да вы хотите мира или войны? И какая разница, что там прописано в той формуле, ведь будет мир», – отметил Денисенко.

Что должен сделать новый Майдан (как пока аморфный и собирательный образ)?

«Прежде всего выработать свою формулу в противовес «Вы за мир или против мира?». Какой может быть эта формула? Есть два, на мой взгляд, варианта», – подчеркнул Денисенко.

Первый – референдум с очень четкими формулировками «Согласны ли вы провести выборы на оккупированных территориях, пока украинские пограничники не контролируют полностью нашу границу, а местные вооруженные террористические формирования окончательно не сложили оружие?», а также «Согласны ли вы с тем, что украинская власть должна сесть за стол переговоров с главарями так называемых ЛДНР и признать российскую агрессию гражданской войной?».

Третьим вопросом, который надо добавить, – это вопрос земли.

«Я уверен, что Зеленский не готов к референдумам, хотя и декларировал полгода назад, что все ключевые вопросы будут выноситься на референдум», – особо подчеркнул Денисенко.

Вторая часть ответа на вопрос «Вы за мир или против него?» – это начать говорить о мире и о желании создать мирные условия, стать большим миротворцем, чем Зеленский.

«Для этого нужно просто честно в один голос говорить, что мы не можем допустить появления пророссийских людей с оружием в Киеве, Полтаве, Харькове и т. д. (формулировку и страшилки надо, конечно же, дотачивать)», – отметил Денисенко.

Майдан-3.Як зламати ситуацію?Ми стоїмо на грані реального розвалу країни, але цього не хоче чути більшість… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 1 oktober 2019

Майдан не рождается в один день, особенно когда против выступает весь мир. И здесь очень важно не дать на старте этот Майдан маргинализировать и разделить на лагеря.

«На самом деле, для этого просто нужно нескольким людям наступить на горло своей песне и выдвинуть единые очень простые и понятные требования (прежде всего референдум и желательно в паре с земельным вопросом)», – подчеркнул Денисенко.

Худшее, что может быть сейчас, – опустить руки и начать ссориться с ситуативными союзниками.

«Я уверен, что власть будет делать все от себя зависящее, чтобы это произошло на старте. Если этого не будет – есть шанс выиграть в этой битве. В противном случае еще 2 млн человек в течение следующего года уедут в Польшу, а в сентябре следующего года в новом украинском парламенте будет десяток боевиков», – подытожил Денисенко.