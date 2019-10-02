Иллюзия мира по «формуле Штайнмаера». Что ожидает Украину в ближайшем будущем?

Встреча в нормандском формате состоится в самых неблагоприятных для Украины условиях.

Когда-то Путин устраивал накануне встречи Иловайск и Дебальцево, чтобы поднять ставки, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Теперь – устроил подписание формулы Штайнмайера. Франция и Германия уже это приветствовали. Ведь если Украина сама это подписала, то ура, почему должны переживать Париж и Берлин», – пишет нардеп.

И теперь Украину заставят принять все. Только об ответственности Москвы, о безопасности, о выводе войск и о границе все молчат. И это действительно открывает путь для снятия санкций с РФ. Иллюзии мира, а не к миру. Иллюзионисты.

«Из хорошего – освободят заложников. С оккупированных территорий и РФ. Путин и держал их под такой отвратительный торг», – отмечает Геращенко.

Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найнесприятливіших для України умовах. Колись Путін влаштовував… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 1 oktober 2019

Все остальное – будет трудно. Украину заставят провести выборы, пушилины-дейнеги будут легализованы как представители местного самоуправления, РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс, восстановление похищенного, уничтоженного, разбитого ляжет на бюджет Украины.

«Да, Запад немного поможет, это обойдется ему в разы дешевле, чем санкции против РФ, которые снимут в следующем году. Таков мой сценарий», – подытожила Геращенко.