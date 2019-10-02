Оформление капитуляции Украины. Почему у Путина открывают шампанское?

Результат подписания на переговорах в Минске «формулы Штайнмаера» у России укрепляются ее позиции в Украине. Фактически капитуляция юридически оформлена.

Анализ ситуации, которая складывается после подписания в Минске «формулы Штайнмаера» приводит к неутешительным для Украины прогнозам. Страна пять лет сопротивлявшаяся российской агрессии фактически юридически оформила свою капитуляцию, пишет на своей на своей странице в Facebook российский историк, доктор исторических наук, профессор, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей.

«В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики», – пишет российский эксперт.

И вот почему:

1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти.

«В результате в «ДНР» и «ЛНР» полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция», – подчеркнул Соловей.

2. Охрану украинско-российской границы со стороны «ДНР» и «ЛНР» будет нести «добровольческий корпус», сформированный в «ДНР» и «ЛНР», а не украинская погранстража.

3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад.

«А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина – провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела», – отмечает Соловей.

4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.

5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.

В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политикиИ вот почему:1. Не сомневаются, что… Geplaatst door Valery Solovei op Dinsdag 1 oktober 2019

6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие».

«Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику», – подчеркивает Соловей.

7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель – Донбасс».