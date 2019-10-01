Кто последует за Данилюком? Коломойский прислал «черную метку» Гончаруку

Нардеп Дубинский заявил, что во фракции «слуг» не хотят голосовать за законопроекты из Офиса BRDO, к которому непосредственное отношение имеет нынешний премьер.

В авторской программе «Субъективные итоги» Дубинский посетовал на качество законопроектов: «судя по тому, что законопроекты эти сыпятся-сыпятся-сыпятся, пишутся в офисе BRDO – откуда выходец наш премьер-министр, – непонятно, с кем согласовываются, непонятно, какие нормы содержат и там еще куча всего напичкана, и это вряд ли можно запустить в работу», пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Как же за эту х*ню можно голосовать?», – спрашивают депутаты.

А больше всех достается председателю фракции Давиду Арахамии, поэтому его уход с поста Дубинский называет «разумным шагом», потому что «отвечать за этот хаос, наверное, трудно».

«Напомним, Офис эффективного регулирования BRDO (на английском Better Regulation Delivery Office) – это неправительственная организация, созданная в 2015 году экс-министром экономического развития, а ныне главой «Укроборонпрома» Айварасом Абромавичусом при финансовой поддержке Евросоюза. Офис задумывался как ресурсный центр для всех министерств. В рамках BRDO, которое возглавлял Гончарук, действует шесть направлений: инфраструктура, энергетика, строительство, контроль и надзор, IT и телеком, сельское хозяйство», – пишет Петренко.

После того, как он возглавил Кабинет министров, на работу в правительство перешли несколько его соратников – министр энергетики и экологии Алексей Оржель и министр юстиции Денис Малюська, сотрудничала с Офисом эффективного регулирования и нынешняя министр общин и территорий Алена Бабак.

«Еще несколько выходцев из BRDO стали депутатами «Слуги народа». И вот теперь оказывается, что часть их коллег по фракции отказывается поддерживать законопроекты, к подготовке которых приложились эксперты организации, которой руководил Гончарук. А это означает, что Кабинет министров не сможет рассчитывать на принятие инициированных им документов в «турборежиме». По крайней мере, если верить Дубинскому», – отмечает Петренко.

А не верить нельзя, ведь этого депутата считают выразителем интересов Игоря Коломойского, которому СМИ приписывают контроль над значительной частью «зеленой» фракции. Здесь важен еще один момент – тот же Дубинский активно разоблачает Айвараса Абромавичуса.

«Совсем недавно он обнародовал официальное подтверждение от Министерства внутренних дел Литвы о наличии у гендиректора «Укроборонпрома» литовского гражданства. Кроме того, депутат обвинил Абромавичуса в связях с Россией: литовец владеет акциями компании «Остров сокровищ», которая является акционером Инвестиционного фонда, который, в свою очередь, является акционером российских предприятий, в том числе банка, в котором одним из акционеров является брат Владимира Путина», – подчеркнул Петренко.

Однако на эти разоблачения серьезной реакции не было, доказательством чего является тот факт, что Абромавичус и дальше работает на своей должности. Поэтому нынешние заявления Дубинского против BRDO можно рассматривать и как продолжение раскачивания кресла под руководителем «Укроборонпрома». А заодно – и под Гончаруком.

Чем это может закончиться?

Вариант первый – давление на премьера может повлечь масштабный скандал во власти вплоть до увольнения главного чиновника, что повлечет за собой отставку всего Кабинета министров. Презентованная вчера правительственная программа пока не утверждена, то есть, годичного (хотя в самой программе говорится о ее реализации в течение 5 лет) иммунитета у правительства нет.

«Здесь можно вспомнить недавнего отставника Александра Данилюка, который упорно отстаивал правильность национализации «ПриватБанка». Его отставку некоторые из экспертов склонны связывать именно с этим. Поэтому если представить, что Коломойский имеет зуб на Гончарука, вполне возможно, что тот пойдет вслед за Данилюком», – отмечает Петренко.

Вариант второй – программу Кабмина утвердят, но премьеру придется чем-то или кем-то за это пожертвовать. К примеру, господином Оржелем. Которого заменит министр, чьи позиции в вопросах энергетики будут ближе к интересам Игоря Валерьевича.

«Такой сценарий вызовет молву, однако для рядовых граждан он, скорее всего, пройдет почти незамеченным. Впрочем, если Гончарук согласится пожертвовать своими кадрами или переписать законопроекты, чтобы они были не «х…й» для части «слуг», тогда ему придется «прогибаться» и дальше», – подчеркивает Петренко.

Третий вариант – премьер будет искать поддержки у Владимира Зеленского. И это, учитывая возможные риски для главного чиновника, был бы правильный шаг.

«По крайней мере, он бы для себя понял – в оппозиции к правительственным законопроектам от BRDO только депутаты, которых связывают с Коломойским, или и президент», – подытожил Петренко.