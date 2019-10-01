Вашингтонский скандал: как Украина стала мировой «знаменитостью»?

Когда в Киеве готовились к поездке президента Владимира Зеленского в США, мало кто мог предположить, что это окажется таким захватывающим приключением.

Визит в США стал одной из главных целей новой власти с первого же дня после того, как стало известно об избрании Зеленского президентом Украины. Вначале рассчитывали на приглашение в Белый дом – но это согласованное мероприятие всякий раз откладывалось. Как сейчас становится ясно – по личной инициативе президента Соединенных Штатов, пишет журналист и публицист Виталий Портников на страницах «Деталей».

«Затем местом встречи президентов была избрана Варшава. Сюда и Зеленский, и Трамп должны были приехать на церемонию, посвященную 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Но Трамп не приехал», – пишет публицист.

И в конце концов, встречу решили провести на сессии Генассамблеи ООН – пусть протокольную, но показательную: США продолжают поддерживать Украину и доверяют ее новому президенту. Но то, что встреча станет событием всеамериканского, да что там – всемирного масштаба, в Киеве предположить не могли.

«Когда Зеленский готовился к поездке, стало известно о скандале, связанным с неким рапортом, касающимся телефонного разговора президента США с одним из зарубежных лидеров. Буквально за день до поездки стало ясно, что этот лидер – сам Зеленский», – отмечает Портников.

Во время полета украинского правительственного рейса была инициирована процедура импичмента президента Соединенных Штатов. А перед самой встречей президентов Белый дом опубликовал стенограмму их телефонного разговора.

«Уже когда Зеленский полетел домой, в отставку подали специальный представитель госдепартамента по урегулированию украинского кризиса Курт Волкер и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк», – подчеркнул Портников.

Со стороны может показаться, что таких совпадений просто не бывает, и это сценарий какого-то нового сериала для Зеленского. Но нет – это самая что ни на есть реальная политическая жизнь.

«Не будем сейчас обсуждать, может ли окончиться американский кризис отстранением от должности Дональда Трампа и как он скажется на политических перспективах Джо Байдена. Для Украины главный политический вызов – это оказаться под светом всех мировых софитов, оказаться не вне, а внутри большой американской политики. Мало какой стране в новейшей истории Америки это удавалось», – отмечает Портников.

Израилю – несколько раз, но израильтяне уже привыкли находиться и внутри, и вовне, а некоторые израильские политики – тут странно было бы не упомянуть о Биньямине Нетаниягу – делают все для того, чтобы перенаправить весь свет американских софитов на себя, при каждом удобном и неудобном случае.

«А с украинцами такого не было. Даже когда Россия аннексировала Крым и напала на Донбасс, Украина осталась на далекой периферии американской политики – во всяком случае, внутренней. Даже российское вмешательство в американские выборы, которое можно было бы связать с украинским кризисом, не сократило этого расстояния ни на милю», – подчеркивает Портников.

Зато сейчас, без всяких усилий Украина оказалась в самом что ни на есть центре событий. И во сколько ей обойдется этот несчастливый счастливый билет, как она его использует?

«Это не праздный вопрос. Страна, которая просто не привыкла к вызовам такого масштаба, может проиграть от любого развития событий на американской политической сцене», – отмечает Портников.

Президенту Зеленскому, который только учится управлять государством и окружен в большинстве своем людьми, также не имеющими об этом ни малейшего представления и в лучшем случае разыгрывающими компетентность, пришлось в Нью-Йорке столкнуться с реальностью большой мировой политики. И трудно сказать, что Зеленский был очень счастлив после этих встреч – и с Трампом, и с реальностью.

«А ведь после возвращения Зеленского из Америки кризис будет усиливаться. События только начинают разворачиваться, и неизвестно еще, с чем еще придется столкнуться украинскому президенту, и как он сможет держать удар», – подытожил Портников.