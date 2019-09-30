Крах национальных программ. Кабмин проигнорировал инициативы президента

В программе действий правительства на следующие пять лет, которая была представлена 30 сентября, отсутствуют национальные проекты, еще неделю назад презентовал президент Владимир Зеленский.

В частности, в представленной Кабинетом министров программе действий на ближайшие пять лет нет упоминания о пенсиях сегодня, заявил в своем видеоблоге на канале YouTube бывший народный депутат Вадим Денисенко.

«Приведу лишь одну цитату из программы правительства на следующие 5 лет, чтобы показать уровень подготовки: «100 процентов жителей Украины живет в способных общинах. Уменьшение количества общин, нуждающихся в поддержке государства, минимум до 30%». Это как в том анекдоте про еврея: или штаны надень, или крестик сними. Ну не может способная община быть дотационной, а если она дотационная, то тогда она нуждающаяся», – заявил экс-нардеп.

Денисенко подчеркивает, что сейчас много уже кто начал писать и говорить о том, что новое правительство некомпетентно и там много теоретиков. Экс-нардеп полностью с этим согласен, но вообще не считает это проблемойпроблема. Более того Денисенко подчеркивает, что желает новому правительству успехов и всех благ.

«Но не могу не сказать о главной, на мой взгляд проблеме нового Кабмина: есть большие опасения, что это правительство может быть слишком несамостоятельным», – подчеркнул Денисенко.

«Смогут ли новые тертые в кулуарных боях министры управлять с одной стороны армией матерых чиновников, а с другой противостоять полчищам смотрящих? Вот это главный вопрос. Все остальное – второстепенно», – добавил он.

В програмі дій уряд взагалі не згадав про пенсії!Навкду лише одну цитату з програма уряду на наступні 5 років, щоб… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 30 september 2019

Он подчеркнул, что «в программе действий правительства ни слова не сказано о пенсии и Пенсионном фонде». Кроме того, Денисенко указал и на то, что «программа МОЗ слово в слово совпадает с программой «доктора смерти» Ульяны Супрун».

«Только когда говорят, что уменьшится смертность от сердечных болезней, почему-то не говорят, что на следующий год вдвое уменьшено финансирование ангиографов. Также нам обещают на 40% уменьшить количество ДТП, но никто не говорит, что сейчас у нас нет сводной статистики по тому, сколько же ДТП происходит в государстве», – отметил Денисенко.

«Из хорошего – количество людей, которые будут путешествовать с помощью речного транспорта, за пять лет вырастет с 19 до 38 тысяч. С чем всех и поздравляю!» – добавил он.

Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.