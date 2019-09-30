Тактика защиты Трампа. Джулиани делает из президента США мелкого гангстера

Джулиани демонстрирует новую тактику в «Украинагейт». Он защищает Трампа, так как-будто это мелкий гангстер, а не влиятельнейшие лицо в этом мире.

Пока демократы раздувают политический скандал, разрушая репутацию Трампа, юрист президента США Джулиани перешел к тактике «защиты мелкого гангстера» и ведет себя уже не как публичный политик, а как адвокат на уголовном процессе. Что, на самом деле, создает колоссальные опасности как для США, так и для Украины, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани, придя в воскресенье утром на интервью на Fox News Channel, очевидно, чувствовал себя практически на своей территории, поскольку канал Руперта Мердока хотя никогда и не был чистым «рупором Трампа», но всегда позиционировал себя как консервативный, прореспубликанский и правый. Там, говорят, даже темники получали – правда, не напрямую из Белого дома, а от собственных редакторов, после надлежащей «политинформации» во властных коридорах», – пишет журналист.

И в этой дружеской атмосфере Рудольф Джулиани сказал очень важные вещи, которые полностью объясняют его политическую линию, которая, в последнее время, стала гиперважной в отношениях между Украиной и США.

«Моя роль очень проста. Я являюсь юристом, который защищает своего клиента», – откровенно признался Джулиани в эфире Fox News Sunday Morning Futures», заявив, что ищет информацию, которая, по его мнению, может не только удостоверить, что Трамп не заключал никаких гласных или негласных соглашений с Россией на выборах 2016 года, но и наоборот, что демократы, которые сговорились с Украиной, нанесли ущерб кампании Трампа. «Если вы можете доказать, что это правонарушение, связанное с выборами сделал кто-то другой, или есть какое-то другое объяснение для этого, тогда вы энергично продвигаете такое мнение», – сказал юрист, комментируя свои дальнейшие шаги в политическом скандале.

Таким образом, Рудольф Джулиани публично заявил, что начал процедуру защиты своего клиента – президента США Дональда Трампа. Что, с одной стороны, будто и не удивительно – принимая во внимание то, что о Трампе как о правонарушителе говорят в США достаточно откровенно.

«Недопустимо для президента Соединенных Штатов, для лидера сверхдержавы, разговаривать, как мелкий гангстер» – заявил, например, бывший экс-глава «российского» департамента ЦРУ Джон Сайфер в интервью ВВС, комментируя угрозы Трампа в отношении неизвестного сотрудника ЦРУ, который «слил» информацию о разговоре с Зеленским.

«Но эта, хоть, может, и не радикально новая, но впервые столь откровенно артикулированная позиция Рудольфа Джулиани создает набор новых, колоссальных опасностей как для США, так и для Украины. Просто потому, что обязанности президента США предусматривают защиту национальных интересов этой страны», – отмечает Паньо.

Ну, и ее союзников – настолько, насколько это не идет вразрез с первым заданием. Тактика защиты на судебном процессе, к которому перешел Джулиани, предусматривает одну-единственную цель – сохранение свободы, и, насколько это возможно, репутации подсудимого.

«Эта тактика не запрещает, а наоборот – стимулирует публичное провозглашение безумных выдумок российско-ольгинских троллей про украинский след в Crowdstrike. О Хантере Байдене, который «получал миллионы долларов» из Китая и отдавал их отцу. Ну, это наверное, когда деньги от Burisma Holdings закончились. Или еще не начались…», – подчеркивает Паньо.

Эта тактика позволяет с серьезным видом демонстрировать перед камерами заявление от Шокина, в котором утверждается, что его принудили к отставке, поскольку он не желал прекращать дело против той же Burisma Holdings. Наверное и 290 депутатов ВР из 330 присутствующих, которые голосовали за его отставку, тоже были подкуплены «деньгами Байдена».

«Но винить Джулиани здесь нет особого смысла. Просто потому, что на судебном процессе адвокат не только имеет право, но и должен предоставить всю – достоверную или не очень, информацию, которая убедит судей или присяжных в невиновности – или минимальной виновности его клиента», – отмечает Паньо.

Но проблема здесь заключается в том, что Дональд Трамп – не «мелкий гангстер», а президент Соединенных Штатов Америки. И фантастические выдумки, связанные с его деятельностью, разрушают внешнюю и внутреннюю политику Вашингтона, вредят национальным интересам США. Жертвой этой политики стал Курт Волкер. Не исключено, что его жертвой чуть раньше стал и Джон Болтон. Вполне вероятно, что этим список не завершится.

«Но самая главная для Украины проблема заключается в том, что Рудольфу Джулиани, который просто и хладнокровно «вытаскивает клиента», абсолютно безразлично, какими будут последствия его адвокатской деятельности для Украины, ее геополитического будущего, безразличны экспансионистские планы Владимира Путина, да и судьба Восточной Европы в целом. И если бы можно было выменять согласие капитулировать на Донбассе в обмен на папку с документами о злоупотреблениях Байдена-младшего, Джулиани не колебался бы ни минуты», – подчеркнул Паньо.

Выстраивая дальнейшие отношения с администрацией Трампа, украинскому руководству стоит учитывать этот момент. Киев может согласиться на требования «мелкого гангстера» и его адвоката – но это, с одной стороны, разрушит отношения с Конгрессом и адекватной частью американской политической элиты, при том даже республиканской.

А с другой – не гарантирует никакой поддержки со стороны Трампа, которого Украина интересует исключительно как аргумент в споре с демократами, а наши интересы – как, в конце концов, и национальные интересы США, которые на данный момент совпадают с нашими – все это хозяина Белого дома не волнует абсолютно.

«Поэтому какие бы фантастические версии относительно Украины и ее роли в выборах в США не озвучивал Джулиани, официальному Киеву стоит удержаться от соблазна ему в этом подыграть», – подытожил.