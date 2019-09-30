Трамп топит президента Украины. Что скрывают стенограммы Белого Дома?

Что и почему американцы вырезали из разговора Зеленского и Трампа?

Украина получила все шансы с помощью демократов выкинуть из Белого дома верного союзника Владимира Путина. Причем сделать это совершенно законно, без всякого вмешательства в американские дела, рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

«Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели свою первую встречу. Зеленскому ни в коем случае не нужно было верить Трампу или ждать от него чего-то хорошего. Надо было быть готовым к тому, что Трамп обязательно попытается подставить своего собеседника, чтобы получить некоторые политические очки», – заявил журналист.

И это вовсе не потому, что американский президент как-то особенно сильно ненавидит Зеленского. Нет! Просто он всегда так делает. Один из лучших политтехнологов США – Рик Уилсон – в прошлом году даже написал книгу с говорящим названием: «Все, к чему прикасается Трамп, умирает».

Подстава Зеленскому от американцев

В этот раз неприятности начались еще до того, как Трамп пожал руку Зеленскому. Они договорились, что Белый дом опубликует пересказ их телефонного разговора. При этом украинская сторона попросила, чтобы реплики Зеленского из этой стенограммы убрали. Американцы сказали «конечно». И оставили их в тексте.

«Это очень серьезная подстава. Дело в том, что украинский президент в разговоре критиковал третьи лица – президента Франции, канцлера Германии, посла США и так далее. Он явно был уверен, что конфиденциальный разговор с президентом США останется секретным. Но нет. Трамп решил, что если ему это выгодно, то Зеленского можно и подставить. Нет проблем», – подчеркивает Яковина.

Слава богу, что украинский лидер всегда может сказать, что в разговоре просто пытался поддакивать американцу, чтобы его не злить. Похоже, так оно и было. Но в целом ситуация – очень некрасивая.

Трамп повел себя как последняя скотина. Это надо запомнить и в подходящее время жестоко ему отомстить. Тем более, возможности для этого у Зеленского имеются.

«Публикация телефонного разговора между украинским и американским президентом была вынужденной. Конгресс, который контролируют демократы, обвиняет Трампа в том, что он пытался заставить Зеленского начать расследование против своего политического оппонента – Джо Байдена и его сына – Хантера Байдена», – отмечает Яковина.

Более того, противники Трампа считают, что он шантажировал Зеленского, угрожая заблокировать сотни миллионов военной помощи, если тот не начнет копать под семью Байденов, у которых были свои дела в Киеве. По американским законам, все это называется злоупотребление властью в личных политических целях. Это уголовная статья, по которой президента США надо судить.

«Трамп хотел показать, что ничего такого не было, поэтому и опубликовал свой разговор с Зеленским. Но тут есть нюанс. Опубликованный текст – это не дословная расшифровка их беседы. А пересказ, сделанный помощниками Трампа, которые его слышали. Что-то вроде изложения», – подчеркивает Яковина.

Что американцы вырезали из разговора

Более того, это отредактированный текст, из которого вырезаны огромные куски. Известно, что они говорили полчаса, но на бумаге весь разговор занял всего пять страничек крупным шрифтом – это очень мало. В общем, американцы точно что-то вырезали из этой беседы. Давайте подумаем, что же это могло быть?

«А вот что. История эта началась с жалобы некоего американского разведчика на то, что Трамп сделал иностранному лидеру противозаконное обещание. Разведчик узнал об этом и пожаловался в надзорный орган. Об этом узнали журналисты и пошло-поехало», – отмечает Яковина.

Так вот, в тексте разговора, который предоставил Белый Дом, нет никакого обещания со стороны Трампа. Проще говоря, там нет самого главного компонента. Нет того, из-за чего все вообще началось.

«Кроме того, разведчик в своей жалобе говорил, что Трамп как минимум восемь раз просил Зеленского начать расследование против Байдена. В тексте из Белого дома Байден и его сын вместе упомянуты лишь пять раз, а просьба – так вовсе одна», – подчеркивает Яковина.

Смотрите: мы знаем, каких кусков нет в стенограмме, сделанной американцами. Но мы же знаем, где эти куски есть. А есть в городе Киеве, где разговор двух президентов тоже записывался.

Зеленский может свалить Трампа с кресла президента

Поскольку Трамп повел себя как последний гад, когда опубликовал то, что его просили не публиковать, то Зеленский имеет полное моральное право опубликовать свою версию того же разговора, в котором он ничего плохого о европейцах не говорит, а вот Трамп требует от него пойти на нарушение американских законов.

«Можно такое сделать? Да легко. Более того, если Зеленский поможет свалить Трампа и скормить его политический труп демократам, в Европе он станет героем. Настоящим спасителем всей Западной цивилизации от ужасного чудища-Трампа, уничтожающего союз Европы и США», – отмечает Яковина.

Меркель и Макрон забудут все обиды. Они сами его терпеть не могут. Все западные лидеры начнут на руках носить убийцу толстого, жадного, наглого, лживого и неприятного оранжевого дракона из золотой башни.

«Но тут есть один очень важный нюанс. Сейчас этот дракон работает президентом США. Он очень силен. И если его пнуть раньше времени, то он своим ядом может залить всю Украину. Поэтому надо дождаться момента, когда демократы расставят для него ловушку и накидают в нее гамбургеров для приманки. (Он очень любит бургеры – даже больше, чем жену)», – подчеркивает Яковина.

Трамп не сможет стать президентом во второй раз

Но вот когда Трамп будет опутан многочисленными обвинениями, скандалами и расследованиями, когда ему не будет уже никакого дела до Украины, когда он будет думать только о спасении своей головы и других частей тела… Вот тогда и можно будет опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.

«Это навсегда уничтожит карьеру Дональда Трампа. Во всяком случае, он уже точно не сможет стать президентом США во второй раз. Смотрите, как интересно получается. В 2016 году президент России Владимир Путин ценой огромных усилий, с помощью масштабного вмешательства в американские выборы усадил лояльного себе Дональда Трампа в Белом доме», – отмечает Яковина.

Думаю, это была одна из главных побед Кремля за последние десятилетия. Трамп почти во всем поддерживает Путина и беззастенчиво работает в его интересах.

«Но теперь, в 2020 году, Украина получила все шансы с помощью демократов выкинуть из Белого дома верного союзника Владимира Путина. Причем сделать это можно совершенно законно, безо всякого вмешательства в американские дела», – подчеркивает Яковина.

Успех этой операции мог бы стать главной внешнеполитической победой Украины за ее историю и политическим ударом по Путину, от которого он уже не оправится.