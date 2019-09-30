Политика

Шантаж и фронда в ПАСЕ. Как Украине выстраивать отношения с европейской ассамблеей?

В секретариате организации наверняка попытаются манипулировать якобы наличием двух украинских делегаций с неопределенным статусом.

После июньского возвращения в ПАСЕ российской делегации, ставшего ярким примером политической коррупции (пожалуй, более важным, чем неуклюжие попытки Дональда Трампа собрать компромат на Джозефа Байдена), отношения Киева и Страсбурга остаются напряженными, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столице».

Шантаж…

Осенняя сессия ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, еще до начала ознаменовалась скандалом, связанным с реакцией Киева на возвращение российской делегации. В секретариате организации предупреждают, что в 11:30 утра первого дня сессии Украина останется без представительства в организации – тогда истекают полномочия делегации от Верховной Рады VIII созыва. Вот только нынешняя Рада новую делегацию все-таки сформировала, но ее не признают.

Впрочем, по порядку.

Как известно, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной.

За резолюцию проголосовали 118 человек, 62 – против, 10 – воздержались. С тех пор Украина воюет с Ассамблеей. Хотя, надо сказать, шансов на победу нет: позарившись, видимо, на российский бакшиш, ПАСЕ даже поменяла регламентные правила, так что теперь из нее никого не выгонишь.

2 июля в Украину прилетала делегация ПАСЕ, которая должна была оценить ход предвыборной кампании в Украине. Но тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для представителей от этой организации.

«Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы – любым образом – недопустимо», – отмечал Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в ответ заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами. После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Конфликт «по эстафете» продолжила новая Рада, к слову, сформировавшая в сентябре новый состав делегации в ПАСЕ, но она, судя по всему, никуда не поедет.

21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции «Слуги народа» Богдан Яременко также сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

По словам Яременко, в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

Через два дня возглавляющая новую делегацию Елизавета Ясько выступила с аналогичным заявлением об отказе группы участвовать в осенней сессии. «Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», – отметила она.

Следом за Яременко Ясько также заявила, что делегация будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее «для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Она также обратилась к делегациям стран – членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возобновления участия РФ в ПАСЕ. То есть это такое приглашение к мятежу в стенах организации.

27 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Предметом ее было очередное обсуждение возвращения российской делегации в ПАСЕ и что с этим делать.

Пас с украинской стороны правильный – в конце концов, проблему генерировала именно Ассамблея, в которую, наряду с цивилизованными странами, входят и вполне себе людоедские режимы.

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По итогам встречи официально было заявлено, что «стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в июне, и путей преодоления кризиса доверия».

Но очевидно, что, кроме сожаления по этому поводу, Украина мало что может предпринять. Кроме одного, но противоречивого метода, уже примененного: украинского бойкота сессии ПАСЕ.

Как водится, глава МИД Украины выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам. Эта нейтральная формулировка призвана, вероятно, создать некое поле для маневра.

Со своей стороны, Совет Европы, за последние десятилетия превратившийся в подобие гуманитарного департамента ЕС, хотя и не является союзным институтом, старается если не отретушировать, то смягчить скандальную ситуацию. Вот только секретариат Ассамблеи и страсбургская бюрократия начали выходить за рамки приличий.

Так, согласно информации, озвученной народным депутатом от «Европейской солидарности» Владимиром Арьевым, возглавлявшим делегацию Верховной Рады VIII созыва в ПАСЕ, политическое руководство Ассамблеи шантажирует Украину, чтобы та смирилась с возвращением России и прекратила протестовать.

А Украина, естественно, не мирится и не прекращает, ибо то, что произошло в июне, спускать нельзя. Поэтому пусть в Страсбурге находят лазейки в процедуре и полагают, что «наказывают» Киев. На самом деле себя наказывают. «Украина имеет полное право на демарш, и хорошо, если сможет быть не одна, – сейчас это ключевая задача для новой делегации», – написал Арьев на своей странице в социальной сети.

В то же время он подчеркнул, что свою работу по объединению союзников он сделал и дела сменщикам передал. «А президент ПАСЕ с Макроном могут даже в буденовке на сессию на следующей неделе приехать, хуже уже не будет», – саркастически добавил нардеп.

Секретариат ПАСЕ тем временем контратаковал, прислав на адрес делегации Ясько письмо, в котором ставит под сомнение полномочия делегации Арьева, продолжающей представлять Украину в Ассамблее.

…И фронда

В результате получается следующий казус. Полномочия делегатов VIII Рады истекают, а делегаты IX Рады формально еще не делегаты, так как не вступили в полномочия, но как только они их получат, это, по сути, прекратит бойкот, который де-юре еще не начинался.

Но при этом Ясько обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации. Причем с участием президента Французской Республики Эмманюэля Макрона и всех заинтересованных сторон для «широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы».

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Нашли, конечно, к кому обращаться, ведь Франция и Германия и провернули это возвращение. Поэтому ответ на это интересное предложение может прозвучать так: «пишите письма». Европейцы, кстати, могли изящно выйти из ситуации – раз россиян выгнать из ПАСЕ нельзя, то почему бы не поступить по-американски, взяв и прекратив действие депутатских виз?

Но желания такого нет. Да и Страсбург – не Вашингтон. А от вывоза российскими парламентариями в ЕС сумок с наличностью можно кое-что и отщипнуть, не так ли?

В общем, налицо правовая коллизия, и в секретариате ПАСЕ наверняка попытаются манипулировать якобы наличием двух украинских делегаций с неопределенным статусом. Что, конечно, довольно дико. Но это же ПАСЕ с ее специфическими правилами. Удастся ли таким образом поколебать украинскую внешнеполитическую позицию? Думается, нет.

Здесь стоит отметить, что в подобных играх один в поле не воин. Четыре месяца назад в знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств – Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии – и часть словацких парламентариев покинули заседание. Откровенно говоря, маловато, но это может указывать на контуры нового объединения на востоке Европы.

Что будет дальше, сказать непросто. По сути, Украина оказывается в положении Израиля, у которого побиты горшки с рядом международных организаций из-за солидарности мусульман и левых вокруг Палестины. Впрочем, Израилю это не слишком мешает, скорее наоборот. Другое дело, что логичнее все-таки начать сессию и уходить потом.

Правда, и таким образом Украина отдаст трибуну в Страсбурге России. Но насколько ценна сегодня страсбургская трибуна? Единственный инструмент ПАСЕ – мониторинг законодательства на соответствие стандартам защиты прав человека, и в этой сфере Киеву стоит ожидать мелких и крупных пакостей.

Правда, однако, состоит в том, что время на внешнеполитическом дворе стоит прохладное – все ставят собственные интересы выше интересов коллективных и абстрактных. Пора и Украине начать действовать подобным образом.

Автор Максим Михайленко
Источник Деловая Столица
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