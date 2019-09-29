Зеленский слуга народа или олигархов: решение по Данилюку даст вразумительный ответ на этот вопрос

На уходящей недели произошла громкая отставка. Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об уходе с должности. Но подпишет ли ее Владимир Зеленский и что будет обозначать эта отставка?

Кажется, что-то такое мы уже видели раньше. Когда один из реформаторов новой власти уходит с поста из-за конфликта с друзьями главы государства. Такая же история случилась и с президентом Зеленским, рассказывает на страницах «24 канала» Дмитрий Гнап.

«Как мы видим, сегодня ситуация повторяется один в один. Очередной украинский президент оказался перед конфликтом в котором с одной стороны – его старые знакомые, не очень хотят перемен в стране. А с другой – чужие ему, но принципиальные технократы, которые хотели бы что-то в Украине изменить», – заявил журналист.

«На какую сторону станет президент Зеленский? Недавно авторитетное издание Financial Times опубликовало статью, в которой поставило главный вопрос этих дней: Зеленскому стоит определиться: он слуга народа или слуга олигархов?», – добавил он.

Решение по Данилюку, а также события ближайших недель дадут нам вразумительный ответ на этот вопрос. Они и определят нашу жизнь на ближайшие пять лет.

«Один из примечательных представителей крыла реформаторов в его команде, а именно Александр Данилюк объявил о своей отставке», – отмечает Гнап.

Зеленский. Данилюк Гончарук Пред 1 из 3 След

Данилюк присоединился к штабу Зеленского еще во время президентской избирательной кампании и в начале был одной из самых влиятельных фигур в его окружении.

«Данилюк, в отличие от многих в окружении Зеленского, имел опыт работы во власти. Причем, опыт в основном положительный, а как министр финансов он смог провести несколько качественных изменений», – подчеркивает Гнап.

Причем, кроме опыта и профессионализма, Данилюк также отличался принципиальностью, потому ушел из правительства Гройсмана за того, что не смог мириться с сделками, которые устроило окружения бывшего премьер-министра и бывшего президента.

«Следовательно, приход Данилюка существенно усилил команду Зеленского накануне выборов, дав сигнал другим опытным реформаторам и экспертам, что на Зеленского можно делать ставку, как на человека, который готов поддерживать и осуществлять настоящие изменения в стране», – отмечает Гнап.

После победы на президентских и парламентских выборах, многие ожидали, что именно Данилюка Зеленский выдвинет в премьер-министры, но не сложилось.

«По слухам, Данилюк имел свое видение реформ и самостоятельно хотел бы подбирать себе правительственную команду, что не устраивало и президента Зеленского, и особенно руководителя его офиса – Андрея Богдана», – подчеркивает Гнап.

Следовательно, вместо опытного и неуступчивого Данилюка премьером стал более лоялен и компромиссный Гончарук. Данилюка же отправили в Совет национальной безопасности и Обороны заниматься разработкой стратегий развития страны.

Что-то такое в Украине уже видели раньше. Когда один из реформаторов новой власти уходит с поста из-за конфликта с друзьями главы государства. Это было и во время президентства Порошенко.

Абромавичус. Кононенко. Порошенко. Пред 1 из 3 След

«Тогда, в феврале 2016 прогремел скандал из-за заявления министра экономики Абромавичюс, что друг президента Порошенко, а именно Игорь Кононенко пытался пропихнуть ему своих людей на различные должности в министерстве», – отмечает Гнап.

По словам Абромавичус, сначала речь шла о вкусных государственные предприятия, которые генерируют миллионные потоки денег. Затем, как заявил министр, лидер Порошенко настолько обнаглел, что вроде потребовал от Абромавичус кресло заместителя министра экономики для своего человека.

«Итак, пользуясь дружбой и влиянием на президента, его друг вступил в конфликт с одним из правительственных реформаторов», – отмечает Гнап.

Чем эта история закончилась тогда? Петр Порошенко сделал выбор в пользу своего скандального вторая Кононенко.

«Но и здесь ему не суждено спокойно работать, поскольку давний друг и бизнес-партнер президента олигарх Коломойский, воспринял победу Зеленского, как хороший шанс поквитаться со всеми своими врагами. И не первейшей задачей поставил если не возврата, то хотя бы компенсацию за потерянный «Приватбанк», – подчеркивает Гнап.

При этом, напомню, что именно Александр Данилюк, когда был министром финансов занимался национализацией банка. И именно он боролся с последствиями выводом Коломойским с «Приватбанка» за сомнительные кредиты более 150 миллиардов гривен.

«Поэтому, Данилюку и Коломойскому – этим заклятым врагам очевидно было очень тесно в окружении Зеленского, а затем кому-то из них рано или поздно пришлось бы уйти. Поскольку, Коломойский не похож на того, кто легко сдается, то первым решил пойти Данилюк», – отмечает Гнап.

И эта история ярко напомнила другую, которая произошла в начале правления другого президента, Петра Порошенко.

«Абромавичус ушел с поста министра, темп реформ в Украине замедлился, а коррупция снова начала набирать баснословные масштабы и в центре ее оказались именно друзья президента», – отмечает Гнап.