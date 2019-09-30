Политика

Что было в Белом Доме? Конгресс должен увидеть фото с телефонных переговоров лидеров США и Украины

Фотографии из Белого Дома, с телефонных переговоров Трампа с Зеленским, могут многое рассказать о контексте этих самых переговоров.

Фотограф Барака Обамы снова удивил. Его новые фото посвященные международным телефонным разговорам – это в контексте скандала разговора Трампа с Зеленским, пишет на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Питер Соуза выложил у себя в Инстаграмми две фотографии экс-президента Обамы, который в 2010 году разговаривал в Овальном кабинете по телефону с президентом Южной Кореи», – пишет журналист.

Опубликованные фото.
Опубликованные фото.
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На одном фото Обама в присутствии своих помощников, все сосредоточены и напряжены. На втором – президент уже один.

«К чему все это?», – отмечает Соловоей.

Фотограф признается, что телефонные переговоры – не являются захватывающим видом фотографий. Но визуальная фиксация таких переговоров очень нужна, как для отчетности, так и для истории.

Текст фотогрофа.

«Фотографии могут предоставить информацию, настроение, эмоции и контекст», – пишет Соуза.

Фотограф Барака Обами знову здивував. Його нові фото присвячені міжнародним телефонним розмовам – це в контексті…

Geplaatst door Solovey Igor op Zondag 29 september 2019

«Конгресс должен потребовать показать фотографии телефонного звонка президента США президенту Украины Зеленскому. Фотография может предоставить информацию, контекст и настроение: кто еще находится в комнате; где в резиденции состоялся звонок, во что президент был одет, он шутит или нет?», – считает фотограф экс-президента США.

Автор Валерий Соловей
Источник Facebook
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