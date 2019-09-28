Деоккупация и реинтеграция Донбасса. Как не предать Украину?

Очевидным является факт, что перемирие приобретается путем компромиссов. Мы все стремимся к урегулированию конфликта. Но не любой ценой.

О реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в последнее время заговорили с особой интенсивностью и надеждой. Выглядит так, будто сценарии замораживания конфликта и полномасштабной войны отходят на дальний план, пишет на страницах «Нового Времени» менеджер по коммуникациям ОО «Евроатлантический курс», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016–2018 годах Людмила Долгоновская.

«Зато открылось окно возможностей для реинтеграции на условиях Минска. Мы должны понимать, что российская сторона считает Минские договоренности победой своей дипломатии, поскольку их выполнение отвечает главным политическим требованиям руководства РФ к официальному Киеву», – пишет эксперт.

Звучат заявления о необходимости действовать проактивно, навязывать России свое видение реинтеграции Донбасса, однако до сих пор нет (по крайней мере в публичном пространстве) ни четко артикулированной позиции руководства государства по этому поводу, ни тем более Стратегии как целостного документа с четкими рамками, этапами, механизмами реализации.

«Зато российская сторона имеет план интеграции «республик» к своему пространству и действует последовательно. Северный сосед «отрывает» Донбасс от Украины через отдельность «народа Донбасса», «преемственность» от Донецко-Криворожской Советской Республики и другие мифологемы, проводит массовую паспортизацию населения. Поэтому Украине крайне необходимо сплотить все имеющиеся ресурсы и активизировать деятельность как на международных площадках, так и внутри страны для реализации политики интеграции оккупированных территорий без сдачи собственных интересов», – подчеркивает Долгоновская.

Деоккупация и реинтеграция

Условием для успешной реинтеграции является деоккупация. Только постоянное прекращение огня, демилитаризация, вывод российских наемников, установление контроля Украины или международного миротворческого контингента над всем участком российско-украинской границы открывает путь к реальной реинтеграции.

«Залогом для успешной реинтеграции является четкая Стратегия и проактивная позиция в ее навязывании РФ. Власть должна озвучить свое видение политико-правового поля, гуманитарного блока вопросов, социально-экономической ситуации на освобожденных территориях», – отмечает Долгоновская.

Мобилизация «своих» делает возможным информационное и электоральное преимущество. На временно оккупированных территориях тоже есть люди с проукраинской позицией. Я убеждена, что работа с ними даст больший результат, чем заигрывание с теми, кому «какая разница на каком языке» и «неважно какой флаг».

Фундамент реинтеграции

Фундаментом реинтеграции является доверие. Действия, которые могут быть трактованы обществом как сдача национальных интересов, будут использованы для расшатывания ситуации внутри страны. Неоднозначные заявления высшего руководства государства также подрывают доверие и без того деморализованных, дезинформированных и дезориентированных жителей ТОТ Донецкой и Луганской областей.

«Не предать Украину и тех, для кого Украина является ценностью. Очевидным является факт, что перемирие приобретается путем компромиссов. Я сознательно не говорю о мире, потому что он возможен только после победы над врагом. А эта победа выходит далеко за пределы арены боевых действий», – подчеркивает Долгоновская.

Конечно, ценя жизнь каждого нашего защитника и мирного жителя, мы все стремимся урегулированию конфликта. Но не любой ценой.

«Мне посчастливилось лично знать некоторых воинов Добровольческого батальона полиции «Луганск-1», который даже в начале войны состоял на 80% из луганчан. Среди прочего, слышала от них подробные рассказы об освобождении Станицы Луганской. Для них там знакомы каждый куст и дерево. Мне посчастливилось знать родных погибших в Станице львовян. И вместе с ними возле мест, где их близкие нашли вечный покой, почтить память героев русско-украинской войны», – подчеркивает Долгоновская.

«Я знаю волонтеров из Станицы, которые сегодня чувствуют, что живут с открытыми дверями. Не мне — этим людям власть должна объяснить, что происходит. Что делали на подконтрольной Украине территории представители оккупационной администрации «ЛНР» Дейнего и Кобцева? Кто защитит жителей в демилитаризованной зоне? Сможет ли государство гарантировать защиту стратегических объектов (Луганской ТЭС в Счастье)?», – отмечает она.

Долгоновская говорит, что ей посчастливилось знать некоторых участников луганского Майдана и государственных служащих, которые не предали присягу и Украину. Эти люди имеют право знать, почему к управлению областью возвращаются те, кто организовывал Антимайдан и призвал Путина на помощь.

«Мне посчастливилось знать активных граждан, которые не опустили руки, а вопреки всему начали организовывать бизнес, развивать социальное предпринимательство, проявлять гражданскую активность. Эти люди имеют право знать, каким будущее их края видит центральная власть», – подчеркивает Долгоновская.

Период кризиса — это всегда период возможностей. Можно ли в контексте реинтеграции ставить сразу амбициозные цели? Как такие:

√ Реструктуризация экономики (примером нам может служить Рурский регион Земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии).

√ Создание Университета будущего, где бы в современном учреждении высшего образования преподавали ведущие мировые ученые. Это бы мотивировало молодежь оставаться на обучение здесь. И даже молодежь из соседних областей РФ приезжала бы получать европейское образование в Украине. Эту идею предложил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква и она заинтересовала международных партнеров.

√ Сделать Донбасс одним из центров культурной жизни, вернуть ему европейское лицо основателей. Международные культурные проекты «Музыку слышно сквозь стены» и «Музыка и диалог» доказали, что иностранцы готовы сюда приезжать.

«Именно визионерство должно отличать нас от ретроградного «Русского мира», – подчеркивает Долгоновская.

Вместо выводов и рекомендаций

Время работает против нас. Дети, рожденные в «ЛДНР», скоро пойдут в школу. Их картина мира кардинально отличается от представлений шестилетнего сына Долгоновской.

«Я не хочу оставить этим детям в наследство войну, недоверие, пустоту. Надеюсь, наши политики тоже», – подытожила Долгоновская.