Развесели нас клоун с Банковой. Как украинцев будут заставлять не думать о плохом?

То, с какой скоростью и с какими последствиями разворачивается история вокруг разговора президентов Украины и США, свидетельствует о том, что власть еще не научилась переключать внимание граждан с плохого на хорошее.

О проблемах, с которыми может столкнуться наша страна в связи с желанием двух противоборствующих политических лагерей в США использовать ее в своих целях, уже много написано, например, здесь. И один из выводов из всего этого – в ближайший год вокруг Украины будет очень много новостей со знаком «минус», пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Что больно ударит по имиджу и государства, и власти. При этом, к сожалению, у властей пока не видно стратегического понимания, как выйти из сложившейся ситуации с меньшими потерями», – пишет Сетевой Оракул.

Негатив уже катится снежным комом – здесь и история с Джо Байденом, и реакция на нелицеприятные оценки действий наших европейских партнеров Владимиром Зеленским в разговоре с Дональдом Трампом, и навязчивое желание Москвы склонить Киев к невыгодному для нас миру.

«К этому стоит добавить внутренние проблемы – анонсированные правительством реформы, среди которых – масштабная приватизация и продажа земли – будут способствовать социальной турбулентности, подогреваемой оппозицией. А вкупе вместо ожидаемого улучшения ситуации мы можем получить ее ухудшение», – отмечает Сетевой Оракул.

В подобных условиях Банковой сообща с правительством необходимо срочно заняться подготовкой и реализацией важных для каждого гражданина проектов. От представителей власти уже звучали заявления, что Украине нужны амбициозные свершения.

«Еще в июле Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпийских игр. «Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», – подчеркнул он. А в сентябре бывший тренер «золотой» молодежной сборной страны Александр Петраков сообщил: президент предложил замахнуться на проведение чемпионата мира по футболу среди юниоров в возрасте до семнадцати лет», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Не отстает от Зеленского и премьер Алексей Гончарук. Недавно он заявил, что правительство рассматривает возможность построения водного пути между Черным и Балтийским морями. Проект Е-40 давно обсуждается в экспертной среде, но у него есть и много противников. В первую очередь экологов.

«Предыдущую власть высмеивали за прожектерство вроде строительства гиперлупа. Но ее беда была не в том, что в головах отдельных министров рождались подобные фантастические идеи, а в том, что никто серьезно не собирался воплощать их в жизнь. То есть, они продуцировались исклбчительно для пиара», – отмечает Сетевой Оракул.

В итоге под конец каденции Петра Порошенко и ушедших в историю парламента и правительства количество плохих новостей значительно превысило количество хороших. Безусловно, делалось много правильных вещей, но их было сложно пояснить гражданам, поскольку плохие новости впитывались в сознание людей, как вода в прохудившуюся обувь. Сейчас украинцы не хотят слышать о плохом, но это долго не продлится, учитывая все выше изложенные риски для страны и власти.

«Кстати, здесь можно вспомнить опыт, так сказать, предшественников предшественников. Во времена Януковича-Азарова существовало Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (его ликвидировали в 2015-м)», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Цель этого органа была амбициозной – подготовка инвестиционных проектов, обеспечивающих технологическое обновление и развитие базовых отраслей реального сектора экономики. Среди его проектов были «Воздушный экспресс» – скоростной поезд между Киевом и аэропортом Борисполь, образовательная сеть «Открытый мир» (внедрение 4G) и строительство LNG-терминала. Именно вокруг него вспыхнул самый крупный скандал: в декабре 2012-го от имени испанского инвестора соглашение подписал бывший лыжный инструктор.

«Но ведь не обязательно повторять чужие ошибки! В сложившейся ситуации вполне разумно вернуться к идее национальных проектов. Они могут быть разными, например, модными сегодня экологическими. После климатического саммита ООН многие страны как-то отреагировали: одни пообещали уменьшить количество вредных выбросов, другие решили садить деревья», – отмечает Сетевой Оракул.

«Что мешает Украине начать масштабный проект очистки рек и прочих водоемов? Или стать передовой страной по внедрению зеленой энергетики? А в качестве промоутера этих проектов пригласить Грету Тунберг, сделав ее советницей президента или премьера», – подытожил Сетевой Оракул.