Контратака Джулимана. Сумеет ли Украина противостоять адвокату Трампа?

Пытаясь отбить массированную медийную и конгрессовую атаку демократов, республиканцы из команды Трампа решили реанимировать тему украинского вмешательства в выборы в США. И хотя их обвинения не выглядят слишком реальными, это не имеет никакого значения – команде Зеленского придется им противостоять.

Лучшая форма защиты – это контратака. Этот простой, хоть и не всегда действенный принцип, кажется, хорошо усвоили представители команды Дональда Трампа, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Поэтому, когда позиции действующего президента США в «зеленскогейте» стали совсем неустойчивыми, личный адвокат президента Руди Джулиани, которого также обвиняют в попытках давления на украинских чиновников, публично объявил, что намерен предоставить видеозаписи и документы, которые якобы доказывают незаконное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году», – пишет журналист.

Джулиани заявил об этом в нескольких СМИ – и написал соответствующий твит: «Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда не обвиняйте, основываясь исключительно на слухах. Я не делал этого, когда в адрес Украины выдвигали обвинения в незаконном влиянии на выборы 2016 года. Мне предоставили прямые показания, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!».

«Конечно, со стопроцентной точностью предсказать, на какой именно эпизод в отношениях двух стран Джулиани собирается направить острие своей порядочности, сейчас невозможно. Впрочем, вариантов также не слишком много», – отмечает Паньо.

Первым – и, возможно, самым вероятным из них является достаточно давняя история с обвинением директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в передаче штабу Хиллари Клинтон информации из «черной бухгалтерии» Партии регионов во время выборов в Соединенных Штатах 2016 года.

«Информацию об этом событии в свое время запустил в информационный оборот внефракционный нардеп Борислав Розенблат, который в то время был фигурантом уголовного дела, связанного с коррупционными деяниями при выдаче разрешений на добычу янтаря – именно по представлению НАБУ», – подчеркивает Паньо.

14 марта в Facebook Розенблат опубликовал якобы стенограммы разговоров Сытника, в которых тот якобы утверждал, что помогал Хиллари Клинтон.

«Сложно сказать, какие именно «новые доказательства» в этом деле мог получить Джулиани, не проводя при этом какого-то секретного и масштабного расследования на территории Украины», – отмечает Паньо.

Следует отметить, что в случае, если Джулиани удалось получить только «показания» Борислава Розенблата, который имел очевидные мотивы для клеветы на НАБУ, и американский юрист всерьез готовится с этими аргументами идти к прессе и в Конгресс, его и его медийную контратаку ждет незавидная судьба.

«В любом случае, говорить о влиянии Украины на выборы в этой ситуации представляется совершенно неуместным. Поскольку даже если конкретно взятый Артем Сытник действительно передал кому-то эту информацию, это будет противоправным действием Сытника. Которое вполне возможно расследовать и наказать виновника», – подчеркивает Паньо.

Но Зеленскому и его политической команде очень важно акцентировать внимание на одном принципиальном моменте. Когда речь идет о том, что «Россия вмешивалась в выборы в США» – то подразумевается, что российские спецслужбы, получив распоряжение из Кремля, проводили специальные операции на территории другого государства, манипулируя общественным мнением с помощью соцсетей.

«А в ситуации с Сытником один конкретно взятый гражданин решал какие-то свои личные проблемы, помогая известной политической силе в США. И противоправным его деяние было потому, что он использовал при этом служебную информацию. Хотя и здесь что-то доказать будет непросто, поскольку «черная бухгалтерия» на тот момент была в руках НАБУ, Генпрокуратуры, и СБУ», – отмечает Паньо.

Другим направлением, на котором может сосредоточиться атака Джулиани, является совсем уж конспирологическая история о том, что серверы Демократического национального комитета, которые, по данным американского расследования, взломали российские хакеры, на самом деле были взломаны из Украины.

«А американская компания CrowdStrike, которая расследовала эту историю и обнародовала результаты своего расследования, (верифицированного ФБР и подтвержденного Министерством юстиции США), на самом деле действовала в сговоре с демократами и, возможно, с Украиной (потому что соучредителем компании является Дмитрий Альперович. Который, впрочем, родился на России и является гражданином США, но это детали)», – подчеркивает Паньо.

Эту историю активно распространяли российские СМИ, кто имеет ослабленный рвотний рефлекс – ее во всех подробностях можно прочитать, например, на Russia Today.

«И вот Трамп в разговоре с Зеленским объявил следующее: «Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу, ведь наша страна многое пережила, и Украина об этом много знает. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что произошло в этой ситуации с Украиной, с компанией Crowdstrike. Я считаю, один из ваших состоятельных людей… Сервер, говорят, что в Украине он есть», – отмечает Паньо.

Если верить произведениям фантазии форумных конспирологов, то «олигарх» – это Виктор Пинчук.

«Любой человек, хотя бы в общих чертах знакомый с администрированием компьютерных серверов, подтвердит, что хоронить сервер с данными от правосудия – это рафинированное безумие. И что элитная компания, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, как то CrowdStrike (она, кстати, активно сотрудничала не только с демократами, но и с республиканцами) в случае нечестной игры могла бы банально модифицировать данные без возможности отследить эту модификацию, или, на крайний случай, уничтожить сервер вместе с «неудобными» данными раз и навсегда», – подчеркивает Паньо.

Но нет – для конспирологического сюжета было интереснее, чтобы сервер зачем-то везли в Украину – через границы и таможенные проверки – и, наверное, прятали в спальне Пинчука, этого «порождения тьмы» и «духовного наследника Джорджа Сороса».

«Конспирологи обвиняют Crowdstrike в том, что те не передали физический сервер в руки ФБР. При этом передача сервера правоохранительным органам никогда не была и не является нормальной процедурой расследования киберпреступлений (это только на России на подключенные к сети серверы вешают листок бумаги с надписью «опечатано»)», – отмечает Паньо.

Правоохранительным и экспертным органам передают «дамп» – точную цифровую копию того, что было в постоянной памяти компьютера на момент начала анализа. И Crowdstrike передали эту информацию и в ФБР, и в разведывательное сообщество, и, вообще, кажется всем, кто был хоть как-то причастен к расследованию.

«И вот руководитель сверхдержавы не стесняется в разговоре с президентом другого государства вслух повторять бред российских пропагандистов и конспирологов, требуя искать сервер – очевидно, под подушкой у Пинчука», – подчеркивает Паньо.

«Поэтому первая наиболее вероятная линия атаки на Украину, очевидно, потребует от нашего руководства очень четкого месседжа о том, что Сытник и Украина – не синонимы. А в случае реализации второго сценария американским демократам, скорее всего, придется менять причину провозглашения начала процесса импичмента. С «попытки президента получить личную выгоду из служебного положения» на «сомнения в психическом здоровье президента», – подытожил он.