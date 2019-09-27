Проекции президента. О внутренней и внешней политике Украины

В чем заключается политический феномен Зеленского? Давайте посмотрим внимательно, что представляет из себя новый президент Украины и его команда.

При всей биполярности общественного мнения о президенте Владимире Александровиче Зеленском (ВАЗ) и его почитатели, и ненавистники сходятся, что он – иной, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

«Чужд нашей привычной системе. Из-за этой «инаковости» я порой называю Зеленского политическим Маугли», – пишет политтехнолог.

ВАЗ – нетипичный президент Украины. Хотя бы потому что у предыдущих после выборов электоральный рейтинг начинал падать, а у него – растет.

«Хотя, как ни странно, ничего осязаемого он украинцам пока не обеспечил – ни уменьшения обстрелов на Донбассе, ни снижения коммунальных тарифов, ни повышения реальных доходов. А триумфальные перевыборы Рады и турборежим ее работы, в который уже засасывает и правительство – это ведь сродни телевизионному шоу. В лучшем случае можно посмотреть, но на самом деле не защитит, не накормит», – подчеркивает Кочетков.

Оказалось, что Зеленский иначе, чем предшественники, строит отношения с обществом, причем, делает это на невербальном уровне. Он предлагает нам не смыслы, программы, цифры, а эмоции, ожидания, символы. И предлагаемое Зеленским оказалось суперликвидным.

«Поэтому на сегодня главным президентским инструментом оказывается не умение управлять сложными общественными процессами, а способность вызывать стойкую симпатию окружающих», – отмечает Кочетков.

Однако по объективному закону подобия наибольшие угрозы президенту представляют не столько столкновения с материальным миром, сколько виртуальные проекции реальности.

«Во внешнем измерении это идеалистическое представление наших партнеров о том, что Владимир Зеленский действительно сосредоточил всю власть в Украине (пресловутый «мой прокурор») и способен быть полновластным хозяином – каким сейчас является Владимир Путин или каким мечтал стать Петр Порошенко», – подчеркивает Кочетков.

Отсюда и намеки Дональда Трампа на срочное расследование деяний Джо Байдена. Отсюда и обозначившиеся наезды на Зеленского в мировых СМИ, во многом инспирированные демократами США по линии Джорджа Сороса.

«Отсюда и шантаж со стороны Кремля: либо мирная капитуляция по штайнмайеровской формуле, либо гибридная война до последнего украинца, выехавшего за рубеж на заработки», – отмечает Кочетков.

На самом деле, всевластие Зеленского распространяется лишь на его окружение, включающее Офис президента, мегафракцию в Раде и руководящую верхушку правительства. Любое вмешательство ВАЗа в процесс какого-либо расследования уничтожит самое ценное, что признают в тех же Штатах или Европе – объективность.

«Поэтому Владимиру Зеленскому необходим вести себя не как порноактриса из его же сомнительного скетча, а как девушка порядочная, у которой все – через ЗАГС. В данном случае – исключительно по закону», – подчеркивает Кочетков.

По украинскому закону нужно расследовать деятельность украинской компании «Burisma» и украинских граждан, имеющих к ней отношение. А уж в каком контексте там всплывет небезызвестный американский гражданин – непредсказуемо. И в итоге никому не обидно – ни Трампу, ни Байдену. А Украина под шумок извлечет пользу из того, что она на слуху.

«С уравнениями от Кремля – то же решение. Никакой президент Украины не способен поменять умонастроения общества в отношении агрессии России. Виктор Янукович попробовал…», – отмечает Кочетков

Поэтому Зеленский обречен действовать в рамках укрепления независимости и суверенитета Украины. Обречен – значит, не обсуждается. Что ему и придется донести до сведения участников нормандского и какого угодно еще формата.

«А во внутренней проекции по Зеленскому бьет миф о его зависимости от Игоря Коломойского, который теперь эксплуатируется уже и западными СМИ. Миф, потому что он построен на умелой иллюзии, создаваемой самим Коломойским», – подчеркивает Кочетков.

Да, ИВК сегодня основной выгодополучатель, но только потому, что виртуозно использует внутренние алгоритмы олигархически-коррупционной системы. А не потому, что через Андрея Богдана командует всеми: от Владимира Зеленского до Александра Дубинского. Коломойский – шахматист, он выстраивает с помощью медийной активности, подкупа, судебных решений нужную ему диспозицию на доске.

«Коломойский надувает щеки, как Гаргантюа. Но западный мир воспринимает эти понты всерьез. Не понимая, что миллиардер хоть и влиятелен, но отнюдь не кукловод. Эта модель вообще неприменима к миру виртуальных проекций, в котором обретаются «Слуги народа», – отмечает Кочетков.

Сегодня Коломойский напоминает вирус гриппа, который если не убивает, то значительно ослабляет своего носителя. Если Коломойский этого не поймет беда. Общая

«Аналогично, если организм не борется с вирусом или любым другим, то он выходит из строя или погибает. Если Зеленский этого не поймет – та же беда. Но наизнанку», – подчеркивает Кочетков.

А для начала следует немедленно прекратить благоглупости насчет величия Владимира Зеленского. Как раз с бредней о собственном великолепии и начинался закат самых блистательных политических карьер в истории.

«Каждый президент Украины намеревался войти в ее историю. Но в ней можно оказаться выдающимся реформатором, обеспечивший стране рывок в цивилизацию. А можно остаться главой ликвидационной комиссии, подведшим черту под государственностью Украины», – отмечает Кочетков.

«Путей на самом деле много. Но Путь – один», – подытожил Кочетков.