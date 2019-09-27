Громкая отставка: почему Данилюка изгоняют из числа «новых лиц»?

Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Но подпишет ли ее Владимир Зеленский?

Александр Данилюк сегодня неожиданно стал потенциальным безработным. Как утверждает Офис президента, еще перед визитом Владимира Зеленского в США он написал заявление об увольнении, которое теперь должен рассмотреть глава государства, пишет на страницах «Depo.Власть» главный редактор издания Андрей Коваленко.

«Сам же Данилюк полушутя спросил в Facebook о том, «куда ему теперь податься?», – пишет главред издания.

А позже подтвердил информацию ОП об увольнении, добавив, что останется на посту до решения Зеленского.

Є ще ідеї щодо працевлаштування?) Geplaatst door Alex Danylyuk op Vrijdag 27 september 2019

«Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая 2019 г. У него был опыт работы на многих позициях во власти. В качестве постоянного представителя президента в Кабинете министров Украины он работал с июля 2014 г., а с сентября 2015 г. был заместителем главы Администрации президента», – пишет Коваленко.

В апреле 2016 г. Данилюк был назначен на должность министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, а 7 июня 2018 г. Верховная Рада уволила его с этой должности. Важно, что Данилюк участвовал в национализации Приватбанка, выступая с позиции государства. После этого он отправился в советники Зеленского в предвыборной кампании.

Причины увольнения Данилюка может быть несколько.

1). Главный бенефициар нынешней власти, олигарх Игорь Коломойский, еще весной во многих своих интервью критиковал Данилюка из-за дела Приватбанка и вообще называл его «шавкой». Олигарх не скрывал, что присутствие Данилюка в команде Зеленского нежелательно. Однако Данилюк получил должность секретаря СНБО, вот только Совет нацбезопасности с тех пор не приняла никакого решения, которое было бы введено в действие.

«Аккурат перед визитом Зеленского в США в эфире шоу Савика Шустера говорили о Приватбанке. Игорь Коломойский высказывал свои традиционные претензии к тем, кто провел национализацию, а также требовал вернуть 60 млрд. Данилюк объяснял, что с стороны государства все было сделано правильно, говорил о судах, что в очередной раз не понравилось олигарху. Вполне возможно, что у Зеленского решили убрать подальше «раздражающую» Коломойского фигуру из СНБО, попросив Данилюка написать заявление. Причем инициатором мог быть даже Андрей Богдан», – отмечает Коваленко.

Сейчас источники говорят, что у Данилюка был конфликт с Богданом, но он касался присутствия Секретаря СНБО в США во время визита президента на Генассамблею ООН, против чего выступал председатель ОП.

2). Вполне возможно, что Александру Данилюку даже подыскали другую роль во властной структуре Зеленского. Например, Данилюка называли одним из претендентов на роль посла Украины в США.

«Учитывая его международные связи (он входит в «тусовку» реформаторов от американских демократов в Украине), а также контакты в МВФ – такая должность будет вполне неплохим продолжением карьеры. Кроме США можно назвать еще Великобританию, гражданкой которой является его жена», – подчеркивает Коваленко.

3). Еще один вариант – Данилюк займет должность в ОП, где будет курировать международные связи с западными партнерами и структурами калибра МВФ. Проще говоря, будет заместителем председателя ОП там, где раньше был нынешний глава МИД Пристайко. Хотя этот вариант является менее вероятным, поскольку в случае существующего конфликта с Богданом в ОП Данилюка никто не ждет.

4). Может быть и так, что Данилюка просто спишут в кадровый резерв. Так как при наличии конфликта с Богданом нахождение во властной вертикали команды Зеленского пока для него невозможно. По крайней мере на ключевых должностях.

5). Зеленский вообще может не подписать заявление об отставке и Данилюк останется работать в СНБО.