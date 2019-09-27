Заложники Джулиани. Используют ли в США компромат на украинских политиков?

Адвокат Трампа заявил, что у него есть видеодоказательства вмешательства украинцев в выборы в США/

Адвокат Трампа Джулиани пообещал представить доказательства вмешательства Украины в выборы США. Он подчеркивает, что у него «есть свидетели, видеозаписи и компрометирующие документы», пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Напомню, что во время выборов нардеп Лещенко получил страницы так называемой амбарной книги Партии регионов от анонима и обнародовал их, а потом за дело взялось НАБУ, которое и изучало (и до сих пор изучает) эти амбарные книги», – пишет экс-нардеп.

Там, помимо всего прочего, был сообщение о крупных суммах для главного пиарщика Трампа и Януковича Манафорта. И это было одним из главных поводов для атаки на Трампа во время избирательной кампании.

«Итак, кто может быть главным героем всей этой истории?», – задает вопрос Денисенко

Прежде всего Сергей Лещенко. При всем уважении к конспирологическим теориям, в наших условиях поверить в честного анонима очень сложно. Практически все наши расследователи не занимаются расследованиями, а являются только хорошими каналами для слива информации.

«Артем Сытник. Председатель НАБУ был вместе с Лещенко ключевым игроком во всей этой истории. Не исключено, что может быть замешанным кто-то из его замов», – отмечает Денисенко.

Кто-то из посольства США, у кого было тесное сотрудничество с НАБУ (круг фамилий ограничивается двумя, максимум тремя персонами).

Возможно кто-то из тогдашней администрации президента.

«Исходя из сериальности всей этой истории, в ближайшие недели мы можем получить первые пленки Джулиани и параллельно увидим выступление Лещенко на комитетских слушаниях в конгрессе», – подчеркивает Денисенко.

Чем бы эта история не закончилась для главных фигурантов, нужно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, роль председателя НАБУ в этой истории подрывает всю доверие к работе антикоррупционного суда и, наверное, надо было бы уйти добровольно и тихо в отставку.

Во-вторых, мы уже де-факто получили статус страны, которая является прокладкой для вмешательства в чужие предвыборные процессы. Сейчас очень важно на дипломатическом уровне не дать закрепить за собой этот статус.

Плівки Джуліані. Чи стануть Ситник і Лещенко головними героями американського розслідування?Адвокат Трампа заявив, що… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 27 september 2019

«И действительно здесь нет простых решений. Наверное, было бы очень важно вернуть к власти нескольких тяжеловесов, которые как минимум помнят «кольчужный» скандал и могут рассказать, что тогда было сделано, чтобы выйти из того кризиса», – подытожил Денисенко.