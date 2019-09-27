Вторая отставка Данилюка из СНБО: что происходит?

У Зеленского есть шанс на деле может продемонстрировать свою независимость от олигарха и ставшего токсичным главы ОПУ.

Украинское издание «Обозреватель» распространило информацию о внезапной отставке Секретаря СНБОУ Александра Данилюка – он якобы написал соответствующее заявление, ибо намерен стать послом в США или Великобритании.

Сам Данилюк моментально иронично отреагировал, поинтересовавшись у своих подписчиков в Facebook «есть ли еще идеи относительно трудоустройства?».

Это уже не первый раз, когда Данилюка отправляют в отставку.

Буквально на прошлой неделе это сделала «Украинская Правда».

«Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным», – сказал «Украинской Правде» сотрудник Офиса президента Украины.

«Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю», – ответил тогда Данилюк.

Интересно, что в обоих этих случаях респектабельная «Украинская Правда» и «желтушный» «Обозреватель» при подготовке новости о Данилюке пользовались своими «источниками». При этом «Обозреватель» происхождение информации стыдливо скрыл.

Не говоря уже о том, что не взял комментария у самого Данилюка. Что ж, тем самым издание только подтвердило свой статус «сливного бачка». А вот «Украинская Правда» честно указала, что их автор распространения информации об уходе Данилюка – из ОПУ.

Поэтому источник «Обоза» о нынешней информации об уходе Данилюка из СНБО находится на улице Банковой. Тем более, что через час после первой публикации в СМИ Офис президента подтвердил, что Данилюк написал заявление президенту.

Сам Данилюк также добавил, что его заявление находится у президента Зеленского, а свое решение президент примет после возвращения из США. Что же происходит? Во-первых, с утра пятницы вышло громкое расследование «Схем» на «Радио Свобода» о главе ОПУ Андрее Богдане.

В нем журналисты не только уличили главу президентского офиса в тесной связи с беглым премьером времен Януковича Николаем Азаровым (они летали вместе в Россию на встречу с российским премьером Медведевым, после которой Киев приостановил подписание Соглашение об ассоциации с ЕС). В то же расследовании негативно показала себя и пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая вместо коммуникации со СМИ занимается их блокированием – причем в буквальном смысле: физически отталкивая журналистов от президента.

Так что «вкинуть» в медиа что-нибудь горяченькое, чтобы возбудить новый скандал – тем самым затмить скандал предыдущий (со своим участием) вполне в духе «конструкторов медиаполя» с улицы Банковой. А поскольку времени для подготовки было мало, то использовалась старая заготовка с отставкой Данилюка.

Во-вторых, под «некоторыми недоразумениями с членами команды Зеленского» собеседник «Украинской Правды» имел ввиду конфликт Данилюка с тем же Андреем Богданом, который до выборов был адвокатом Игоря Коломойского и остается его человеком во власти. Корень же их противостояния – Приватбанк. Бывший хозяин банка Коломойский давно имеет «зуб» на команду, которая его национализировала.

Возникли проблемы у Гонтаревой – то квартиру обыскивали, то дом сгорел. Теперь очередь пришла к Данилюку. Данилюк в связи с этим инцидентом открыто выступил на скандальной программе у Савика Шустера с критикой Коломойского и пообещал бороться с влиянием олигарха в стране.

«Происходящее сейчас [с Гонтаревой] я воспринимаю, как угрозу национальной безопасности. Когда происходят внесудебные расправы, то это точно не то, что должно происходить в нашей стране. Это большой риск дестабилизации. Это риск недоверия к новой власти. И я как ее представитель, как секретарь СНБО не должен стоять в стороне», – заявил Данилюк. Добавив, что «…условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским».

Сам Коломойский тоже намекал ранее на своем пристальном внимании к Данилюку. «…там еще пару человек у нас осталось от предыдущих всех компаний. Дадим шанс… Они кстати в последнее время ничего плохого обо мне не сказали. Я слежу за их высказываниями. Тех, кто от предшественников остался и к нынешним перешел в новую реальность», – говорил Коломойский в своем интервью.

Так что пятничный «привет из ОПУ» – это послание Коломойского/Богдана для Данилюка за его принципиальную позицию по национализации государством Приватбанка. Убрать сейчас Данилюка подальше от президента – совместная задача олигарха, его соратников и подконтрольных ему СМИ.

Заявление же Данилюка, что «остаюсь на работе до решения президента» – окно возможностей для Владимира Зеленского на деле продемонстрировать свою независимость от олигарха и ставшего токсичным главы ОПУ. Ну и шанс Зеленскому диверсифицировать свое окружение.