Атака на Медведчука. Удастся ли приструнить кума Путина?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии телеканалу «112 Украина». Там говорят о давлении на свободу слова, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

Решение по «112 Украина» приняли сегодня.

«Руководствуясь статьями 23, 24 и 33 закона Украины «О телевидении и радиовещании» и статьями 14,17,18,19 и 24 закона Украины «О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания» на основании пункта «Б» части 7 статьи 33 закона Украины «О телевидении и радиовещании» Национальный совет решил: отказать компании ООО «Новый формат ТВ» (г. Киев) в продлении срока действия лицензии на вещание НР№00169 от 19.09.19», – говорится в документе решения, которое было зачитано на заседании Нацсовета. Добавим: отмена лицензии касается цифрового вещания, по кабелю его и дальше можно будет смотреть.

Напомним достаточно длительную историю этого противостояния. Она началась еще в прошлом году. Год назад срок лицензии телеканала «112 Украина» истек, однако Нацсовет по вопросам телерадиовещания в 60-дневный срок решил не рассматривать этот вопрос, для того чтобы срок действия лицензий закончился в день отказа в их продлении.

«Суд первой инстанции запретил Нацсовету отказывать в продлении лицензии телеканалу «112 Украина», однако через некоторое время это постановление было отменено. А 16 сентября уже этого года Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию телеканала «112 Украина» относительно отмены запрета продления лицензии», – пишет Петренко.

То есть, регулятор якобы ничего не нарушил, потому что есть судебное решение. В то же время представитель телеканала Василий Сметана сообщил, что ООО «Новый формат ТВ» подал в суд относительно нарушения членами Нацсовета служебных полномочий, а также подчеркнул, что его клиент намерен обжаловать сегодняшнее решение.

«Параллельно с этим процессом, 4 октября 2018 года, Верховная Рада приняла постановление с инициативой ввести санкции против каналов «112» и «NewsOne». Рассмотрев эту инициативу, СНБО поручил Службе безопасности Украины провести проверку указанных в постановлении компаний (ООО «Новости 24 часа», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Новый формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ»). СБУ фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставила. По этому поводу на днях даже вспыхнул скандал – пользователи соцсетей обвинили СНБО в нежелании «закрыть» медиа, которые связывают с Виктором Медведчуком», – отмечает Петренко.

Не заметив при этом, что это было решение Совбеза еще времен руководства им Александра Турчинова. А вот уже при каденции нынешнего президента, в августе, Нацсовет внепланово проверил региональные каналы «112» и сообщил о зафиксированных там нарушениях: вместо показа информационно-аналитических, культурно-художественных, научно-просветительских, развлекательных, детских передач и фильмопоказа, более 22 часов в сутки транслировали только информационно-аналитические и публицистические передачи. Кроме того, были изменены логотипы лицензиатов – все телеканалы используют лишь часть логотипа «112 Украина».

«Реакция на решение Нацсовета была ожидаемойм – в «ОПЗЖ» и из уст бывших «регионалов» и связанных с ними экспертов и журналистов звучит осуждение действий Нацсовета, а также летят «камни» в сторону Зеленского и новой власти. Мол, идет по пути Петра Порошенко. В то же время с Банковой реакция довольно умеренная: свобода слова является неотъемлемой частью демократии, однако все вещатели должны придерживаться законов и правил лицензирования», – подчеркнул Петренко.

Подавляющее же большинство просто наблюдает за тем, удастся ли власти побороть медиа, которые связывают с Медведчуком. А заодно и его самого. У прошлой власти, некуда правду деть, не хватало политической воли это сделать. Нынешняя же взялась за кума Путина. Однако делает это осторожно. Сегодняшнее решение Нацсовета – серьезный этап «выдавливания» Медведчука из информационного пространства. Не исключено, что следующим будет NewsOne, к которому у регулятора есть другие претензии. В то же время «ZIK» пока избежал участия этих двух каналов.

«Но наступление на кума Путина продолжается не только на медийном фронте. Напомним, еще в июле правительство своим постановлением ввело специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа», – отмечает Петренко.

Пошлины на российское дизтопливо вступили в силу с 1 августа в размере 3,75%, а уже с 1 октября они возрастут до 4%. А пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, а с октября – 3%. Журналист Юрий Бутусов тогда назвал это постановление «сознательной антимедведчуковской акцией»: «спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженного газа, рынок которого контролирует Медведчук».

Кум Путина решил давить на власть, создавая дефицит перекрытием трубы. Этот дефицит топлива по его логике приведет к росту цен и падению рейтингов власти из-за народного гнева. В то же время власть на уступки не идет, а Медведчук даже проводил встречи с президентом Беларуси Лукашенко якобы с целью освободиться от пошлин поставкой топлива через Беларусь.

«Но этот вариант команда Зеленского предусмотрела и уже готовит сюрпризы. В соцсетях пишут, что в недрах правительства якобы обсуждается дальнейшее усиление давления на эту фигуру с помощью повышения пошлин. Бенефициаром войны с Медведчуком называют Коломойского, потому что тот является его конкурентом на топливном рынке, как минимум», – подчеркивает Петренко.

Впрочем, пожалуй, все же не стоит радостно подбрасывать вверх чепчики, ведь у этой истории может быть и другая цель – «выжать» Медведчука, чтобы на его место пришел кто-то свой. То же может касаться и телеканалов – просто так прекратить их вещание и отправить сотрудников на рынок труда политически близоруко. Можно, к примеру, нарваться на созвучную критику местных и западных правозащитников.

«Совсем другое дело, когда эти телеканалы или сменят риторику из оппозиционной (хотя в их эфирах резких антивластных заявлений пока немного), или сменят собственника», – отмечает Петренко.

Медведчуку же пока остается бороться и говорить об автономии для Донбасса, которую он предлагает. Между прочим, на телеканале «ZIK», который также ассоциируют с ним.