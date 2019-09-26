Тимошенко в роли «конструктивной оппозиции». «Батьківщина», как «Справедливая Россия» в Украине

У Юлии Тимошенко потребовали от президента Зеленского вынести на референдум продажу земли, подкрепляя имидж «правильной оппозиции», нужной президенту, но осознает ли он риски от такого сотрудничества – неизвестно.

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко сделала сразу два громких заявления, анонсировав собственный законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе», а также внесение изменений в Земельный кодекс Украины, согласно которым решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

В своем излюбленном пафосном стиле лидер «Батьківщини» напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 млн га, то есть 72% всей территории страны, и такое количество чернозема без решения народа продавать нельзя, а достаточными полномочиями тут не владеют ни парламент, ни президент, ни правительство.

«Никто – никакой президент, ни в какие времена, никакое правительство и парламент не могут самостоятельно, за кулисами, без решения народа принимать решение – продавать 72% территории Украины или не продавать!» – заявила она, призвав не допустить «трагического решения».

«Чего же лидер «Батьківщини» добивается своими заявлениями?», – задает вопрос журналист.

Вне всяких сомнений, защита моратория на продажу земли в последние годы традиционно выступает одной из главных тем для пиара Тимошенко. Что же касается действующего президента, то Владимир Зеленский анонсировал подготовку и внедрение земельной реформы еще во время избирательной кампании, но о том, что решение об этом будет приниматься именно на референдуме, не говорил.

«Более того, министр экономразвития и торговли Тимофей Милованов считает, что нужно думать, как предоставить украинцам возможность купить землю во время запуска реформы, а не о «референдуме большевистском, как отобрать у людей землю». На первый взгляд кажется, что мы видим первую серьезную стычку между Тимошенко и командой президента, но на самом деле все не так просто», – пишет Сарбей.

Политсила Юлии Владимировны сейчас довольно жестко конкурирует за первое место в опозиционной нише с «Европейской солидарностью» и «Голосом», учитывая то, что основная часть электората всех трех партий сконцентрирована в Западной Украине.

«Партии Петра Порошенко и Святослава Вакарчука довольно часто критикуют монобольшинство «Слуги народа» и президента, но в том, что земельный мораторий нужно отменять, их взгляды с командой президента сходятся, в отличие от «Батьківщини», которая может заработать очки симпатий украинцев, критикуя власть за земельную инициативу», – отмечает Сарбей.

С другой стороны, критика «Батьківщини» выгодна Зеленскому и его команде не меньше, чем самой Тимошенко ее пиар. Дело в том, что в СМИ «Слугу народа» начали сравнивать с «Единой Россией», а парламент понемногу начинает соответствовать определению, что он – не место для дискуссий.

«Чтобы опровергнуть такие обвинения, президентской партии было бы очень удобно иметь своеобразного спарринг-партнера (такую себе «Справедливую Россию»), на роль которого как раз и просится «Батьківщина», представители которой осторожно критикуют отдельные инициативы партии власти, но не трогают главу государства», – подчеркивает Сарбей.

То есть выгоду от оппозиционности Тимошенко получит и «Батьківщина», набирающая политические баллы, и президент, который может отвечать критикам, что в стране есть разнообразная реальная оппозиция. Косвенным доказательством того, что взаимовыгодное сотрудничество Тимошенко и Зеленского уже началось, может служить, например, голосование за отставку состава ЦИК и планы назначить послом при ЕС народного депутата от «Батьківщини» Бориса Тарасюка.

«Как долго может продлиться такое сотрудничество, пока сказать сложно, но оно точно таит опасности для Зеленского. С одной стороны, это удар по «Евросолидароности», «Голосу» и ОПЗЖ. А с другой, благодаря теме отмены моратория партструктуры «Батьківщини» в регионах смогут поднять панику», – отмечает Сарбей.

Особенно чувствительно относятся к теме в сельской местности, и если «Батьківщина» убедит селян, что Зеленский отдает их в «рабство» – это будет иметь первостепенное значение в ходе предстоящих местных выборов. Благодаря этому «Батьківщина» может стать сильным конкурентом «Слуги народа» на выборах в сельские, районные и областные советы, в которых большинство депутатов – именно представители сельских районов.

«Впрочем, в «Слуге народа» могут себя успокаивать, что, во-первых, выборы мы организуем раньше, чем стартует реальная продажа земли, а во-вторых, все-равно будет отток электората, так пусть он лучше пойдет в правильное русло, а не какому-нибудь Порошенко», – подчеркивает Сарбей.

Моделируя ситуацию таким образом и учитывая то, что Тимошенко сможет получить солидное представительство в местных советах центра, юга и запада Украины, она сможет говорить с президентом Зеленским совсем по-другому. Конечно, вовсе не обязательно, что все будет именно так, но политический опыт Тимошенко переоценить трудно, и гарант может еще не раз пожалеть о том, что пошел на, казалось бы, очень выгодный, хоть и временный, союз.