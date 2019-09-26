Жертва информационной войны: Какие опасности несет скандал Трамп-Байден для Украины?

Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины.

Все обсуждают события в Конгрессе США, который начал процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Понятно, что это о президентских выборах, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Меня беспокоит другое: в битве Трампа-Байдена может проиграть Украина. Уверен, что во время этого противостояния будет наговорено много о коррупции в Украине, раскрыто немало схем», – пишет украинский дипломат.

И самое плохое во всех этих скандал – это то, что именно станет их жертвой:

«Что здесь плохо, скажете вы? Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины», – подчеркивает Бессмертный.

Возникает необходимость проанализировать, как следует поступить.

«Чего сейчас нельзя делать?», – отмечает Бессмертный.

√ рефлексировать на любые сообщения на эту тему;

√ становиться на сторону одного из участников поединка;

√ просить США восстановить остановленное президентом Трампом финансирование.

Сьогодні всі обговорюють події в конгресі США, який розпочав процедуру імпічменту Президента Дональда Трампа. Зрозуміло,… Geplaatst door Роман Безсмертний op Woensdag 25 september 2019

«Что нужно делать?», – подчеркивает Бессметрный и далее приводит основные шаги по которым нужно идти для достижения цели.

√ по всем фактам коррупции нужно организовать тщательное расследование;

√ незамедлительно назначить посла Украины в США.