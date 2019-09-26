Жертва информационной войны: Какие опасности несет скандал Трамп-Байден для Украины?

Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины.
Все обсуждают события в Конгрессе США, который начал процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Понятно, что это о президентских выборах, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.
«Меня беспокоит другое: в битве Трампа-Байдена может проиграть Украина. Уверен, что во время этого противостояния будет наговорено много о коррупции в Украине, раскрыто немало схем», – пишет украинский дипломат.
И самое плохое во всех этих скандал – это то, что именно станет их жертвой:
«Что здесь плохо, скажете вы? Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины», – подчеркивает Бессмертный.
Возникает необходимость проанализировать, как следует поступить.
«Чего сейчас нельзя делать?», – отмечает Бессмертный.
√ рефлексировать на любые сообщения на эту тему;
√ становиться на сторону одного из участников поединка;
√ просить США восстановить остановленное президентом Трампом финансирование.
Сьогодні всі обговорюють події в конгресі США, який розпочав процедуру імпічменту Президента Дональда Трампа. Зрозуміло,…
Geplaatst door Роман Безсмертний op Woensdag 25 september 2019
«Что нужно делать?», – подчеркивает Бессметрный и далее приводит основные шаги по которым нужно идти для достижения цели.
√ по всем фактам коррупции нужно организовать тщательное расследование;
√ незамедлительно назначить посла Украины в США.