Импичмент президенту-клоуну. Что обсуждают соцсети?

Так совпало, что вступил в действие закон об импичменте, президент ветировал закон о ВСК, а вчера и сегодня весь мир обсуждает стенограмму разговоров Трампа с Зеленским.

Конечно, это лишь совпадение. Потому что согласно, действующему закону об импичменте, отправить президента в отставку по прописанной процедуре невозможно. А вот сделать тему импичмента информационно привлекательной – вполне. Вопрос, кто из оппозиционеров вооружится ею первым, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Итак, как уже сообщалось, в опубликованной вчера стенограмме разговора двух президентов есть несколько моментов, которые вполне способны стать поводом для разговоров о начале процедуры импичмента Зеленского», – пишет журналист.

Первый момент – обещание украинского президента «позаботиться» о расследовании, где, по словам Трампа, фигурирует сын его главного конкурента на президентских выборах – Джо Байдена. Когда Генпрокурором будет «на 100% его человек»

Второй момент – совпадение позиций двух президентов по фигуре экс-посла Украины в США Мари Йованович: обоим она не нравится.

«В то же время в нынешней власти хватает людей, которые, как писали СМИ, очень часто наведывались к американской амбасаде во времена миссии Йованович. Также среди заокеанских демократов хватает тех, кто негативно воспринял досрочный отзыв этого дипломата из Украины», – отмечает Васильченко.

Третий момент – совместная позиция Трампа и Зеленского: ЕС делают для Украины недостаточно. Как уже отметили эксперты, после этого вряд ли стоит ожидать встречи в «Нормандском формате» и, возможно, продления санкций против РФ весной.

«Более того, в Евросоюзе устами пресс-секретаря верховного представителя по иностранным делам Майи Косьянчич уже заявили: поддержка европейских стран для Украины является «беспрецедентной» – с 2014 года Европейский союз совместно с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ. Это без учета взносов от отдельных стран-членов европейского содружества. Меркель и Макрон пока молчат. Видимо, подбирают какие-то дипломатические высказывания», – подчеркивает Васильченко.

Впоследствии, во время непосредственной встречи Трампа и Зеленского и после нее, появились некоторые уточнения, которые несколько смягчили первое впечатление от обнародованной стенограммы, однако не сняли всех вопросов. Хозяин Белого дома сказал, что про Байдена, точнее его сына, говорили, потому что Зеленский обещал остановить коррупцию.

В свою очередь украинский гарант пояснил, что не намерен вмешиваться в американские выборы. «Мы не будем подыгрывать ни демократам, ни республиканцам в этом деле, Генеральная прокуратура – независимый орган, она будет расследовать все дела, и дело Байдена – одно из многих дел», – заявил Зеленский.

«То есть, признал, что такое дело есть. Украинский президент также подтвердил свое мнение о странах ЕС и объяснил, что нынешний Генпрокурор Руслан Рябошапка «его человек, но не его собственность». Очевидно, это должно означать, что указаний Зеленский ему не дает. Только вот в США хорошо изучили украинские реалии и отношения в нашей властной вертикали», – отмечает Васильченко.

О последствиях и для Трампа, и для Зеленского от громкого скандала уже написано много – эксперты наперебой прогнозируют или начало конца Зе-президента, или, наоборот, улучшение отношений Штатов и Украины, два гаранта которых нашли общий язык. Мол, несистемный Трамп похож на несистемного Зеленского, поэтому все будет ОК. У нашего президента. Чего не скажешь об американском.

«Несмотря на то, что из стенограммы не усматривается, чтобы Дональд давил на Владимира, однако фигурирование фамилии Байдена при разговоре очень возмутило демократов, и они теперь ужесточили риторику об импичменте президенту США. Учитывая дыхание предвыборной гонки, градус будет только повышаться, чтобы уничтожить рейтинг Трампа. И в этом контексте и Зеленский, и Украина будут упоминаться не одну сотню раз. К сожалению, со знаком минус», – подчеркнул Васильченко.

Что же касается перспектив импичмента украинскому президенту, то они призрачны. Потому что – и это главное – в парламенте просто некому начать процесс. А если кто и заявит о такой инициативе, то сразу заявит еще кто-то, и в конце концов они между собой не договорятся. В то же время правильно выстроенная информационная кампания вполне может нанести вред имиджу Зе и его команды.

«Насколько значительный? В соцсетях «зефаны» разгоняют тему, что благодаря их любимцу Трамп, который не слишком внимателен к Украине, может лишиться должности. То есть, «наш» – молодец. А учитывая то, что украинцы не хотят слышать о плохом после выборов, они легче поверят в эту версию, чем оппозиционерам, которые расскажут, почему оба собеседника – и Трамп, и Зеленский – в равной степени заслужили пройти через «чистилище» импичмента. Пусть он ничем и не завершится», – подытожил Васильченко.