Вашингтонские сказки для Банковой. Что заплатит Украина за скандал с Трампом?

Чем бы ни закончилась эта история, очевидно одно: Украине без потерь не обойтись.

Американские законодатели имеют полное право потребовать объяснений не только от Трампа, но и от Зеленского как второго собеседника. Американцы могут потребовать письменных свидетельств, не пытался ли Трамп через другие каналы – в частности, встречу Руди Джулиани с президентским советником Андреем Ермаком, состоявшуюся в Мадриде и детали которой первый умышленно слил в Twitter – получить от Зеленского уступки по делу компании Burisma. Поэтому о приезде в Вашингтон сейчас речь вообще не идет, пишет на страницах «Нового Времени» Тарас Березовец.

«Я не верю в импичмент – это исключительно элемент предвыборной кампании. Потому что даже среди демократов в Палате представителей сегодня нет абсолютного большинства: очень многие люди не определились, часть выступает против. Тем более, что эта процедура очень длинная», – пишет эксперт.

Единственный раз все дошло до конца лишь при Никсоне, а перед тем еще был Клинтон – и в обоих случаях это завершилось ничем. Производство в любом случае будет продолжаться больше года, а следующие президентские выборы состоятся уже в октябре 2020-го. Поэтому процесс закончить невозможно.

«Последние опросы показывают, что 55% американцев поддерживают начало процедуры импичмента. Но это не значит, что они поддержат ее в итоге. Кроме того, сейчас ситуация может сыграть на руку Трампу, мобилизовав его электорат, которому он теперь сможет успешно доказывать, как злодеи-демократы нечестными методами хотят сбить его с ног», – отмечает Березовец.

На самом деле, сейчас все зависит от состояния американской экономики: если с ней будет все в порядке, я бы не хоронил Трампа. Сейчас он проигрывает Байдену, и импичмент создаст ситуацию, при которой американское общество может потребовать заодно и расследования дела Burisma.

«В отличие от постсовка, в американской политике родители за детей отвечают, поэтому скандал с Хантером Байденом и его гипотетическая коррупция могут иметь очень разрушительные последствия для кампании отца», – подчеркивает Березовец.

Единственный вариант для Украины наладить ситуацию в свою пользу – это максимально дистанцироваться.

«Я категорически против, чтобы мы вмешивались в американскую политику. Так уже не получится, но остается два варианта. Если от Министерства юстиции США в украинскую Генпрокуратуру поступит официальный запрос расследовать дело Burisma (а Украина в свое время подписывала обязательства о таком сотрудничестве), то это будет выглядеть как вполне официальная реакция, а не ответ на прихоть Трампа», – отмечает Березовец.

Если же письма не будет, а Трамп и в дальнейшем будет требовать, то Украина категорически не должна ничего инициировать сама, так как это будет выглядеть как политическое расследование, а не чисто уголовное.

«То же касается судьбы военной помощи: чем меньше будет говорить Зеленский, тем лучше. Молчание – золото, вот что должно стать сейчас главным принципом. То есть он должен сказать, и уже это сделал, что тот телефонный разговор конфиденциален, и если Конгресс пожелает, то имеет право снять гриф секретности и обнародовать стенограмму диалога, и это исключительно американское дело», – подчеркивает Березовец.

Самим ни в коем случае не надо лезть и на чем-то настаивать. А также, что бы не произошло, следует сотрудничать с Конгрессом и Пентагоном, где поддерживают предоставление Украине военной помощи.

«Но, к сожалению, в такой президентско-парламентской республике как США определяющей является роль президента. И если Трамп захочет заблокировать эти деньги, то его никто не заставит поступить иначе. Здесь все зависит исключительно от доброй воли, а такой у Трампа, как видим, нет. Поэтому я настроен пессимистично», – отмечает Березовец.

Этот скандал очень серьезно ударит по украинско-американскому партнерству. Нам надо только стараться выйти с минимальными потерями, понимая, что Россия будет использовать все эти новости на пользу себе.

«И не только раздувать скандал в медиа, но и через отдельных сенаторов, а прежде всего конгрессменов (российских сторонников среди них немного, но все же) требовать расследования того, о чем уже заявлял Трамп: коррупции при распределении американской помощи. И теоретически такое расследование вполне возможно», – отмечает Березовец.

«Чем бы ни закончилась эта история, очевидно одно: Украине без потерь не обойтись», – подытожил он.