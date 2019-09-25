Не сдержанный язык. Как президент Украины подгадил сам себе?

Разговор президентов Трампа и Зеленского продемонстрировал не только тот факт, что первый просил второго раздобыть компромат на политического конкурента. Он продемонстрировал, что второй не только не отказался – а, фактически, согласился. А заодно наговорил кучу гадостей про Меркель, Макрона, Йованович и других людей.

Визит президента Зеленского в Нью-Йорк с самого начала обещал быть чем-то вроде «проходных гастролей». На фоне политического урагана, в центре которого оказался украинский президент, он – на пользу или во вред– выбрал политику подчеркнутого нейтралитета относительно эпической схватки демократов с республиканцами. Настолько глубокую, что на вопрос американских журналистов или отмалчивался, или бросал неопределенное «посмотрим», пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Роман Федюк.

«Выступление Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН также было скорее эмоциональным, чем политическим. Демонстрация собственного гуманизма – вещь хорошая, но конструктивных предложений, или по крайней мере напоминания о каких-то возможных совместных с ООН проектах Украины – вроде введения «голубых касок» на Донбасс – от Зеленского так и не услышали», – пишет журналист.

Казалось, что на этом будет финал – и после часового разговора с Трампом, в ходе которого стороны будут рассыпать комплименты и воздерживаться от обещаний, Владимир Зеленский полетит домой.

«Но произошло не так. Поскольку обнародованный текст старого разговора двух президентов, из-за которого Дональд Трамп оказался перед угрозой импичмента, затмил и речь Зеленского в ООН, и все остальное, что он скажет в течение этого визита», – подчеркивает Федюк.

Первой, и, пожалуй, главной для США новостью является тот факт, что Трамп все же использовал свое служебное положение для того, чтобы добыть компромат на семью Байденов.

«Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно», – даже этого достаточно, чтобы подтвердить подозрения демократов относительно его давления на Украину.

Но эта новость, на самом деле, важнее для США, чем для Украины. А для украинцев, казалось бы, должна была бы быть поинтереснее прямая речь Зеленского: «Я хочу сказать вам о прокуроре… Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре».

«Для начала – это выглядит как слабо завуалированное согласие «натравить» прокурора на дело, связанное с Байденами. Во-вторых, когда президент публично в разговоре с лидером другого государства называет прокурора «100% своим человеком» (сейчас это Рябошапка, – ред.), возникают большие сомнения в том, что этот президент знаком с понятиями распределения полномочий, баланса власти и т.д.», – подчеркивает Федюк.

«100% свои» были правоохранители у абсолютных монархов, а у президентов Украины они должны были бы быть «100% преданными праву и действующему законодательству». Соответственно, возникает логическое предположение, что в Украине и в дальнейшем будет избирательное правосудие.

«При этом довольно странные представления о распределении полномочий внутри государства сопровождаются у Зеленского такими же странными представлениями о международном этикете», – отмечает Федюк.

«Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я встречался и говорил с Макроном… Они не принуждают к санкциям… Они не делают всего того, что должны делать для Украины».

Понятно, что Зеленский не рассчитывал на то, что разговор будет опубликован. Но поддерживая пренебрежительный тон Трампа в отношении европейских лидеров, которые сейчас тоже видят эти строки, он не учел одного факта.

«США тратят деньги на оборону Европы – поэтому имеют право критиковать европейских лидеров. Украина получает европейскую помощь – поэтому критиковать в резкой форме права, наверное, не имеет. На этом фоне резкие – вплоть до плохого тона – выпады Зеленского против посла Йованович выглядят уже детскими шалостями», – подчеркивает Федюк.

На самом деле, этот уровень дискуссии от президента Зеленского свидетельствует о слишком слабой команде международников, которые не подготовили его к разговору с Трампом. Потому что Зеленский будто сознательно подыгрывал Трампу в вопросах про Байдена, а также критиковал наших европейских союзников, от которых, в том числе, зависит успешность противостояния с РФ. И это камни в сторону Ермака и Пристайко, которые сейчас являются главными людьми в окружении президента по международной политике Украины. Которая сейчас является слишком слабой.

«Сложно сказать, какое завершение будет иметь эта история для президента США. Его заявление о том, что он «не оказывал прямого давления на Зеленского», в принципе, не противоречит расшифровке разговора. А вот тот факт, что он пытался использовать служебное положение для достижения собственных электоральных результатов, сомнения, кажется, не вызывает», – отмечает Федюк.

Но сказанное украинским президентом, наверное, тоже должно быть проверено не только на предмет политической целесообразности – тут вообще комментарии излишни – но и на предмет законности. Тем более, что есть свежий, буквально вчера опубликованный в «Голосе Украины» закон об импичменте президента.