Между Байденом и Трампом. В какую заварушку угодила Украина?

Джо Байден, главный претендент от демократов на место в Белом доме на предстоящих выборах 2020 года, обвинил Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского с целью получения компромата на своего сына Хантера Байдена. В Конгрессе заговорили о необходимости расследования, а слово «импичмент» начали употреблять даже те, кто ранее не был замечен в приверженности этому инструменту, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

«Например, глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, прежде не поддерживавший идею отстранения действующего президента от власти. Если вскроется, что на фоне временного блокирования военной помощи Киеву давление на главу Украины действительно оказывалось, то, как выразился Шифф, импичмент будет единственным ответом, соразмерным такому злу», – пишет журналист.

Пока все обещания демократами «казней египетских» Трампу не сбывались. Предполагать, что в этот раз выйдет по-иному, можно, но слишком обольщаться сторонникам такого сценария вряд ли стоит. Баланс политических сил не тот. Запустить процедуру импичмента – это одно, а довести ее до логического конца – совершенно другое.

«В ситуации нынешней неопределенности отношения Киева и Вашингтона в ближайшем будущем будут строиться, исходя из внутриамериканских битв между республиканцами и демократами», – отмечает Божич.

Само это противостояние существовало всегда, но нынче клинч стал значительно более жестким, смахивающим на кризис. А в кризисе, как известно, выигрывает тот, кто видит в нем не столько разрушительную силу, сколько потенциальные возможности. Украины это касается напрямую. И пока что она действует в «предложенных обстоятельствах» в духе ее первого президента, умевшего проходить «между каплями».

«Когда издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на днях сообщило, что во время июльского телефонного разговора Дональд Трамп восемь раз призывал Владимира Зеленского сотрудничать с Рудольфом Джулиани, своим личным юристом, и начать расследование в Украине против сына своего политического оппонента, это всколыхнуло политический истеблишмент в США», – подчеркивает Божич.

Вполне возможно, что включение в 2014 году Байдена-младшего в совет директоров Burisma Holdings, крупнейшей газодобывающей компании в Украине, попахивало непотизмом (как отметил тогда журналист The Washington Post Адам Тейлор). В конце концов, все это происходило на фоне активного участия в украинской политике Байдена-старшего, вице-президента в администрации Барака Обамы.

«Он призывал тогда украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа». Он же два года спустя сыграл ключевую роль в деле отставки генпрокурора Виктора Шокина (и последний позже озвучил версию, что причиной его увольнения стало расследование возможных злоупотреблений Burisma)», – отмечает Божич.

Однако многие ключевые фигуры – и не только из числа демократов – похоже, сегодня разделяют точку зрения Джо Байдена: отвратительно именно поведение Трампа – «потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов». От непотизма в свое время отмахнуться было проще: в офисе вице-президента пять лет назад просто ответили, что Хантер является частным гражданином, чьи действия не представляют видения правительства. Так себе объяснение? Возможно. Но из этой блохи голенища особо-то все равно не выкроишь.

«А вот подталкивание «Украины к тому, чтобы подорвать верховенство закона в надежде на извлечение политической выгоды» (обвинение Байдена-старшего Трампу) – это куда серьезнее. Если учесть вдобавок, что дело Хантера уже слегка припало пылью лет. К тому же, как заявил в мае текущего года в интервью Bloomberg тогдашний украинский генпрокурор Юрий Луценко, Байден-младший, работая в Burisma, никаких украинских законов не нарушал», – подчеркивает Божич.

Все это, конечно, не мешало Руди Джулиани в течение нескольких месяцев безо всяких доказательств ездить по ушам американцев, уверяя, что Джо Байден подкупил украинских чиновников, чтобы прекратить расследование коррупции с участием его сына.

«Экс-мэр Нью-Йорка на шоу CNN Криса Куомо даже обосновал, почему Трамп, «отдавая приказ» Зеленскому, мог быть прав: «Для президента совершенно уместно сказать лидеру иностранного государства: «Расследуйте взятку, которую заплатил бывший вице-президент, которую наши американские СМИ скрывают». Но потом его риторика все же была смягчена», – отмечает Божич.

Сам глава Белого дома, по обыкновению, назвал весь политический «девятый вал» вокруг него очередным этапом «охоты на ведьм». Однако, когда дело дошло до закрытых слушаний в комитете по разведке Палаты представителей (а чуть ранее – лидеры целых трех комитетов, контролируемых демократами, потребовали стенограмму и список участников телефонного разговора 25 июля), тактику все же пришлось менять. И сегодня уже Трамп обещает рассмотреть опубликование стенограммы своего разговора с Зеленским после консультации с украинским президентом.

«Тут-то и начинается то, что можно назвать: «Киев, ваш выход!», – подчеркивает Божич

Ссориться с Трампом, разумеется, и неохота, и недальновидно. Ему лучше подыграть. Но так, чтобы это выглядело канонически нейтрально. Что, собственно, и делается.

В отечественном МИДе сформулировали для этого подходящий тезис. Даже два.

Первый – Трамп не давил на Зеленского. Второй (как выразился глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко): «Мы – независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию. Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить».

«Иными словами, вы там у себя, в Вашингтоне, разберитесь – давили вы на нашего президента или нет,– но мы вам, друзья дорогие, в этом не помощники. Позиция вполне разумная. Наиболее безопасная. Правда, она не избавляет от того, что американские конгрессмены могут, например, все-таки остаться при своем неискоренимом желании взглянуть на стенограмму разговора двух президентов. Представить, что это их желание будет на корню подрублено фразой Трампа: «Мы тут посоветовались с Владимиром. Мужайтесь, он – против», – едва ли возможно», – отмечает Божич.

Стенограмму, по-видимому, таки придется светить. Поэтому разговоры Трампа про «консультации» с Зеленским больше смахивают на попытку оттянуть время. Если же стенограмма останется тайной за семью печатями, тогда не очень ясно, каким же все-таки образом будет отстаивать свою линию поведения Трамп. Зато понятно, что возврата к репликам типа: прежние действия США в Украине «бессмысленные и только раздражающие русских» или «мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями. И кому есть дело до украинцев?», – для хозяина Белого дома ныне приобретают характер табу.

«Скандал, вышедший из берегов, поставил его в положение правителя, который теперь вынужден будет доказывать свои теплые чувства к Украине. Всячески демонстрировать Киеву поддержку», – подчеркивает Божич.

Трамп, в сущности, уже к этому приступил. В его администрации вернулись на проторенную дорожку противопоставления Трампа Обаме. Последний, как заявил глава Госдепа Майк Помпео, позволил России «забрать пятую часть Украины». Зато первый – принял решение о предоставлении военной помощи, «и не однажды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока своей страны».

И, похоже, единственное, чего Дональд Трамп сегодня хочет, так этого того, чтобы «и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги» в Украину. Так он заявил перед телекамерой дружественного ему канала Fox News, добавив, что отсрочка с военной помощью Киеву «не имеет никакого отношения к семейству Байденов». К тому же он «ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно».

«Ситуация, в которой твой могущественный если не противник, то весьма сомнительный союзник, готовый за твоей спиной принести тебя в жертву (а с Трампам сейчас в Конгрессе разбираются и по поводу еще одного телефонного разговора – с Путиным, в котором демократы надеются найти много интересного по украинской тематике), вдруг вынужден изображать «объятия и взаимную борьбу великодушия», не так уж и плоха для Киева. На этом можно играть», – отмечает Божич.

Хочет Трамп видеть в Германии, Франции и ЕС спонсоров Украины – замечательно. Нужно «подтолкнуть падающего» к активности на этом поприще. Пусть Трамп сыграет роль великого друга Украины, как будто в нем воскрес дух Джона Маккейна. Каналы любой дипломатии сгодятся для того, чтобы он сыграл роль локомотива в деле помощи Украине и инвестирования в нее. Пусть он создает новые оси наших союзников в самом широком смысле. Сейчас для этого самое подходящее время.

«Впрочем, то же самое можно сказать и о действиях Киева в отношении противоположного политического лагеря в США – демократов. Скандал вокруг Трампа подхлестывает их к тому, чтобы выглядеть в отношении Украины «святее папы Римского». С ними тоже нужно дружить и поощрять к сотрудничеству. В конце концов, у нас имеется не очень удачный опыт хранения всех внешнеполитических яиц в одной корзине», – подчеркивает Божич.

Мы уже делали что-то вроде ставки на Хиллари Клинтон – тогда, когда победил Дональд. Вряд ли стоит повторять подобную ошибку

При всей противоречивости нынешней американской ситуации ее потенциал для Украины уже сумели оценить в России. К примеру, Владимир Батюк, эксперт из Института США и Канады РАН, считает, что американские политики уходят от «старого доброго политического реализма, в связи с чем любая гипотетическая сделка с Москвой по Украине будет воспринята как предательство тех ценностей, на которых стоит Америка».

«В российских Telegram-каналах с репутацией инсайдерских обсуждается даже, как исход американских выборов, предсказать который сейчас невозможно, повлияет на транзит власти в Кремле (вот ни больше, ни меньше). Но это – их проблемы. «Поствыборные». Наши же – совсем иные. И их нужно решать сегодня. Во время избирательной гонки в США, которая может стать для нас вполне благодатным временем. С учетом громкого политического скандала за океаном, в который мы оказались втянутыми. Может быть, даже к счастью», – подытожил Божич.