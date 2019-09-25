Импичмент Трампу от Конгресса США. Что делать украинскому руководству?

Из расшифровки телефонной беседы президентов Украины и США следует, что давления Трампа на Зеленского как такового и не было.

Президент США Дональд Трамп на фоне жаркой дискуссии вокруг импичмента из-за давления на украинского коллегу Владимира Зеленского взял и сделал ход конем – обнародовал стенограмму своего телефонного разговора с ним от 25 июля, поднявшего на уши сперва разведсообщество, а после и обитателей Капитолийского холма. Это стало тем сюрпризом для демократов, который Трамп обещал несколькими часами раннее, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Так что же такого наговорили оба лидера в ходе получасовой беседы? Имеются ли признаки сговора, давления, шантажа?

Для начала заметим, что президент Зеленский внял советам побольше льстить президенту США и выполнил домашнее задание. Так, он несколько раз называл Трампа своим сенсеем, чьи «навыки и знания» очень пригодились в проведении выборов. Рассыпался в благодарностях за помощь и поддержку США, в том числе в оборонной сфере. А также уверял Трампа, что в Украине – «прекрасной стране» – у него много друзей, и зазывал прилететь в Киев. «Да, чего мешкать, друг Дональд, а давай рванем в Киев сразу после Варшавы?» (подчеркнем, это суть, а не прямая цитата). Можно взять мой самолет, говорил Зеленский, а можно и ваш, «который, вероятно, намного лучше моего». А это уже реальная цитата. Предосудительного в столь неприкрытой лести ничего нет. Трамп – парень простой в плане взаимоотношений, а потому действительно именно такой тип лести и предпочитает. Простая, понятная и в больших количествах.

При этом Трамп умело разыгрывает технику предельной честности и откровенности. В случае с Зеленским он также прибегнул к этим приемам, когда пустился в рассуждения о Европе, которая делает недостаточно для Украины – в отличие от Соединенных Штатов. Трамп даже персонализировал это «зло». По словам президента США, он общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и та постоянно говорит об Украине, но ничего при этом не делает. Как и вся Европа в целом. Зеленский в свою очередь не перечил, и даже поддержал критические выпады в адрес Меркель, пожаловавшись на то, что и канцлер ФРГ, и президент Франции Эммануэль Макрон делают недостаточно для поддержки Украины и в вопросе санкций в отношении РФ.

К слову, возможно то, что американский и украинский президенты перемывали косточки лидерам Евросоюза, и объясняет промедление с публикацией стенограммы. Трамп очень долго не желал раскрывать содержание своего разговора, и, судя по всему, изменил свое мнение на фоне запуска процедуры импичмента в Палате представителей. Впрочем, относительно его трудно сказать наверняка, было ли это следствием его типичного упрямства и конфликтного стиля отношений с парламентом или же имел место расчет довести демократов до белого каления и демонстративно посадить в лужу.

Что же до Зеленского, то он явно не пришел в восторг от идеи публикации стенограммы, заявив при случае, что разговор был приватным. И теперь он оказался в очень неудобном положении. Медиа Франции и Германии наверняка не пройдут мимо того факта, что украинский президент «на 100, даже на 1000%» согласен с американским визави в оценке лидеров этих стран. Официальные Берлин и Париж официально, разумеется, смолчат. Но теперь они будут знать, что НА САМОМ деле думает Зеленский об их деятельности. Ведь по неопытности полагая, что разговор глав государств может быть гарантированно конфиденциальным, он, как представляется, говорил вполне искренне. Так что ему еще не раз придется расплачиваться за эту оплошность. Трампу-то что – ему критика в адрес Меркель как с гуся вода.

В особенности на фоне его других непубличных высказываний о чиновниках и политиках, один из которых, к примеру, dumb as rock (туп аки камень). К тому же Трамп и не стеснялся о пассивности Меркель и Европы говорить привселюдно. Но у Зеленского-то было реноме парня, который старается нравиться всем – и теперь с ним придется распрощаться.

Но перейдем к главному, а именно к Джо и Хантеру Байденам. Упоминались ли они в ходе телефонной беседы? Да. И неоднократно. Но Трамп использовал обтекаемые фразы. И зашел издалека: у вас, дескать, был генпрокурор, хороший обвинитель, как я слышал, но его уволили.

Таким образом президент США по сути прикрывается абсолютно корректной и оправданной озабоченностью уровнем борьбы с коррупцией и возможной расправой над неугодными генпрокурорами. И при этом Трамп намекнул, не прямым текстом связал и не назвал имя, а именно намекнул, что к этим процессам может иметь отношение бывший посол.

Речь конечно, о Мари Йованович, или Иванович, как ее окрестил в ответ Зеленский. К слову, тут сразу вспоминается как президент РФ Владимир Путин прикидывался шлангом и якобы не мог вспомнить фамилию спецпрокурора, расследовавшего вмешательство Москвы в американские выборы: «Миллер…Мюллер?». Похоже, еще одно заимствование Зеленским политических фишечек мировых лидеров.

Однако по сути, опять-таки, Зеленский ничего оскорбительного в отношении «Иванович» не сказал, просто соглашаясь во всем с Трампом, который между тем подвел разговор к Байденам.

«Еще одна вещь, многие говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет замечательно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом…», – сказал президент президенту и попросил поднять трубку, когда позвонят генпрокурор США Уильям Барр и личный адвокат Трамп Руди Джулиани.

Очень занятное это «многие». Потому что очевидно, что эти «многие» – это прежде всего сам Дональда Трамп. И при ознакомлении со стенограммой не возникает никаких сомнений в личной заинтересованности Трампа в расследовании по Байденам, но предъявить нечего. В конце концов, если второе лицо государства, пусть даже и экс-, превышало полномочия, не должно ли лицо первое, нынешнее, озаботиться этим?

Давления тоже не наблюдается. Есть просьбы. Да, просьбы настоятельные, но ни намека на шантаж замораживанием помощи. Следовательно состав преступления доказать будет очень непросто.

Будто этого мало, Трамп еще и обскакал демократов, которые готовят к слушаниям 26 сентября, на которые ждали генерального инспектора Нацразведки Майкла Аткинсона, которому поступила та самая жалоба, и и.о. главы спецслужбы Джозефа Макгуайра, надеясь выудить у них содержание жалобы. Но президент их опередил и опубликовал расшифровку, которая выставляет раскричавшихся оппонентов в невыгодном свете. Крыть демократам нечем.

Но для Зеленского, опять же, все далеко не так радостно. Во-первых, ввиду того, что равноудаленность от американских лагерей у него получилась чуть лучше, чем никак. Вопрос в том, сочтут ли в Демократической партии необходимым оскорбиться. И если да – то с какими последствиями.

Вполне может статься, что фигурантами «украинского сговора» теперь станут не Байден с Порошенко, а Трамп с Зеленским – по крайней мере, в информационном поле. Тем более что, во-вторых, пассаж о том, что «новый генпрокурор, которого назначат в сентябре», будет «на 100% моим человеком» очень плохо вяжется с антикоррупционным имиджем, который столь упорно выстраивала себе команда Зе.