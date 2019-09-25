А было ли давление США на Украину? Полный текст стенограммы разговора лидеров двух стран

Власти США опубликовали стенограмму ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей и воспоминаний тех, кто присутствовал во время разговора: сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, передает пресс-служба президента США.

Документ подтверждает, что два политика в том числе говорили о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Байден-старший, вероятно, будет соперником Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Выступая перед журналистами незадолго до своей встречи с Трампом 25 сентября, Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом «нормальным».

«Мы обсудили многие вещи. Мне кажется, вы прочитали, что никто не давил на меня, – сказал он.

Трамп также заявил, что во время их телефонного разговора «не было давления».

Пресс-конференция Трампа

Во время пресс-конференции на полях ООН Трамп повторил, что он не пытался надавить на Зеленского. Он заявил, что это делали сенаторы от Демократической партии под угрозой прекратить поддержку украинскому правительству, передает «Новое Время».

«Они хотели заставить нового президента совершать поступки под политическим давлением. Именно в этом они обвиняют меня, но я этого не делал», – заявил Трамп.

Скорее всего, президент США имел в виде обращение сенаторов от 2018 года к

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Многие противники Трампа в США считают, что этот телефонный разговор – свидетельство того, что президент США оказывал незаконное воздействие на своих политических конкурентов. Именно на этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

Неназванный сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, счел, что президент США сообщил украинскому лидеру некую информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого газеты «Washington Post» и «New York Times» предположили, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом. Трамп отозвался об этих публикациях как о «фейковых новостях» и пообещал опубликовать стенограмму разговора, в котором, по его словам, не было никаких нарушений закона.

Полный текст разговора

Президент Трамп: Поздравляю вас с прекрасной победой. Мы все в США за вами наблюдали, и вы прекрасно поработали. Как вы обошли всех, при том что вам не давали особых шансов! Но вы в итоге легко победили! Фантастическое достижение! Поздравляю.

Президент Зеленский: Вы совершенно правы, господин президент. Мы одержали большую победу и хорошо потрудились для этого. Мы много работали, и я хотел бы признаться, что у нас была возможность у вас поучиться. Мы использовали многие ваши навыки и знания и смогли применить их в качестве примера для наших выборов. И да, это действительно были уникальные выборы. Мы были в уникальной ситуации и смогли достичь уникального успеха. Я могу сказать вам следующее: в первый раз вы позвонили меня поздравить, когда я выиграл президентские выборы. А сегодня вы звоните второй раз, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Я думаю, что мне надо избираться почаще, чтобы вы мне звонили почаще, и мы могли чаще говорить по телефону.

Президент Трамп: [смеется] Это очень хорошая идея. Я думаю, в вашей стране все очень рады всему этому.​

Президент Зеленский: Да, сказать по правде, мы пытаемся усердно работать, чтобы «осушить болото» в нашей стране (отсылка к слогану Трампа «Осушить политическое болото» в Вашингтоне – «Drain the Swamp»). Мы привели во власть множество новых людей. Не старых политиков, не обычных политиков. Потому что мы хотим получить новый формат и новый тип правительства. Вы для нас в этом прекрасный учитель.

Президент Трамп: Это очень мило с вашей стороны, что вы так говорите. Я хотел бы сказать, что мы делаем многое для Украины. Мы тратим много времени и усилий, гораздо больше, чем делают страны Европы. Они должны делать для вас больше, чем они делают. Германия почти ничего для вас не делает. Они только говорят. И я думаю, что вам нужно спросить у них об этом. Когда я говорил с (канцлером) Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. И так же поступают многие другие европейские страны. Так что, я думаю, вам стоит на это обратить внимание.

А вот Соединенные Штаты были очень добры к Украине. Я бы не сказал, что это было взаимно, потому что в прошлом происходили разные нехорошие вещи. Но Соединенные Штаты всегда очень хорошо относились к Украине.​

Президент Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Даже не на 100%, а на 1000%! И я могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с (президентом Франции) Макроном. И я сказал им, что они не делают столько, сколько им следовало бы делать в вопросах санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают для Украины столько, сколько им следовало бы делать.

Оказывается, несмотря на то, что по логике Европейский союз должен быть нашим самым большим партнером, технически Соединенные Штаты – куда больший партнер для Украины, чем Европейский союз. И я очень благодарен вам за это. Потому что Соединенные Штаты делают многое для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации.

Я бы хотел также поблагодарить вас за огромную поддержку в сфере обороны. Мы готовы к продолжению сотрудничества, к следующим шагам. В частности, мы почти готовы приобрести больше [противотанковых ракетных комплексов] Javelin в Соединенных Штатах для целей обороны.​

Президент Трамп: Я бы очень хотел, чтобы вы сделали нам одолжение. Просто потому, что в нашей стране многое произошло, и Украина знает многое о том, что произошло. Я хотел бы узнать, что случилось с компанией Crowdstrike (компания из Саннивейла, США, которая занимается кибербезопасностью, была нанята для расследования взлома сервера Национального комитета Демократической партии США перед выборами 2016 года – НВ). Ну, знаете, у вас есть один богатый человек. Они говорят, что сервер находится в Украине. В общем, много всего произошло, вся эта ситуация.

Я думаю, что вы окружаете себя все теми же людьми. Я бы хотел, чтобы наш генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы это все было расследовано до самого конца.

Как вы вчера могли лично видеть, вся эта ерунда с расследованием закончилась очень плохим представлением человека по имени Роберт Мюллер (24 июля спецпрокурор Роберт Мюллер выступил в Конгрессе и рассказал об итогах расследования возможного сговора штаба Трампа с Россией – НВ). Он показал свою некомпетентность. Но люди говорят, что многое в этом деле началось именно с Украины. В общем, что бы вы ни делали, очень важно, чтобы вы сделали все, что в ваших силах.

Президент Зеленский: Да, это так. Это, как и то, что вы только что упомянули, очень важно для меня. Для меня как президента это очень важно. Мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве и в отношениях между США и Украиной.

С этой целью я только что отозвал нашего посла из США: его заменит очень грамотный и очень опытный посол, который работает над тем, чтобы наши две нации стали еще ближе. Я хотел бы надеяться, что ему удастся завоевать ваше доверие, чтобы у вас возникли личные, персональные отношения. И чтобы мы могли сотрудничать даже теснее, чем ранее.

Я со своей стороны лично скажу вам, что один из моих помощников говорил с мистером Джулиани совсем недавно. И мы очень надеемся, что мистер Джулиани сможет приехать в Украину и мы однажды лично встретимся. Я хотел бы еще раз заверить вас, что среди нас есть только ваши друзья. Я сделаю все возможное, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел бы сказать вам, что мы друзья. Мы хорошие друзья, и у вас, господин президент, есть много друзей в нашей стране. Поэтому мы можем продолжить наше стратегическое сотрудничество.

Я планирую окружить себя прекрасными людьми. И в дополнение к этому расследованию я как президент Украины могу вам гарантировать, что все расследования будут проведены открыто и честно. Уверяю вас в этом.

Президент Трамп: Отлично. Потому что я слышал, что у вас есть такой прокурор, который был очень хорош. Но его заткнули, и это было действительно несправедливо. У нас много говорят о том, что затыкают рты очень хорошим прокурорам и что в этом были замешаны очень плохие люди.

Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, прекрасным мэром. И я бы хотел, чтобы он вам позвонил вместе с генпрокурором Барром. Руди очень хорошо знает, что происходит, он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович, женщина, она была не очень хороша. И люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были не очень. Так что я хочу, чтобы вы это знали.

Есть еще другое дело. Много разговоров о сыне Байдена и о том, как Байден остановил расследование. Много людей хотели бы выяснить, что там произошло. Если бы вы могли поговорить об этом с генпрокурором США – это было бы просто прекрасно. Байден хвастался, что смог остановить расследование, которое велось. Можете на это дело взглянуть? С моей точки зрения, это просто ужасно.

Президент Зеленский: Я хотел вот что сказать вам о прокуроре. Прежде всего: я все понимаю и знаю о ситуации. Так как мы получили абсолютное большинство в Верховной Раде, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом. Он будет одобрен парламентом и начнет работу генпрокурором в сентябре.

Он или она изучит ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упомянули. Вопрос расследования этого дела – это на самом деле вопрос гарантий восстановления честных отношений между нами. Так что мы об этом позаботимся и будем работать над расследованием дела.

Более того: я бы хотел попросить вас. Если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы можете нам предоставить, она была бы очень полезна для расследования, чтобы обеспечить правосудие в нашей стране.

Что касается посла Соединенных Штатов в Украине, если я правильно помню, ее звали Мари Йованович. Это замечательно, что вы первый мне сказали, что она была плохим послом, потому что я с вами на 100% согласен. Ее отношение ко мне было не самым лучшим, потому что она восхищалась предыдущим президентом Петром Порошенко и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо в роли нового президента.

Президент Трамп: Я дам распоряжение Джулиани позвонить вам, а также генпрокурору Уильяму Барру. И мы все выясним, во всех подробностях. Я слышал, что раньше с прокурором очень плохо обращались. В общем, удачи во всем. Ваша экономика идет на поправку, и я предсказываю, что ситуация будет улучшаться. Украина – отличная страна, с большим количеством активов. У меня много украинских друзей, они невероятные люди.

Президент Зеленский: Я тоже хотел бы вам сказать, что у меня есть несколько друзей из Украины, которые живут в Соединенных Штатах. Когда я в последний раз ездил в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке рядом с Центральным парком и жил как раз в Trump​ Tower. ​Я поговорю со всеми, и я надеюсь увидеть их в будущем. Я также хотел сказать вам спасибо за приглашение посетить США, в частности Вашингтон.

Я также хочу вас заверить, что мы будем очень серьезно работать над этим расследованием, всерьез займемся делом. Что касается экономики, то у наших двух стран есть большой потенциал для сотрудничества. И одна из ключевых проблем, решение которой очень важно для Украины, – вопрос энергетической независимости.

Я считаю, что у нас может быть очень успешное сотрудничество с США в области энергетической независимости. Мы уже работаем над ним. Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на то, что будет обсуждаться на будущей встрече. У нас там будет больше времени обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга. И я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку.

Президент Трамп: Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру, чтобы они вам позвонили. Спасибо! Если вдруг захотите приехать к нам в Белый Дом – тоже не стесняйтесь, звоните. Сообщите нам, когда вы хотите это сделать, и мы проработаем детали. С нетерпением жду встречи с вами.

Президент Зеленский: Спасибо вам большое. Я был бы очень счастлив приехать и встретиться с вами лично, получше вас узнать. С нетерпением жду нашей встречи. Я также хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в Киев, это очень красивый город. У нас красивая страна, и вам тут будут рады. Также в сентябре, возможно, я буду в Польше, и я надеюсь, что мы сможем там встретиться. Мне кажется, это очень хорошая идея – ваш приезд в Украину. Вы можете прилететь либо на моем самолете, либо на своем, но ваш, вероятно, намного лучше, чем мой.

Президент Трамп: Хорошо, мы это решим. Жду нашей встречи в Вашингтоне и, возможно, также в Польше, потому что я думаю, что мы будем там в одно и то же время.​

Президент Зеленский: Большое спасибо, господин президент!

Президент Трамп: Поздравляю вас с фантастической проделанной работой. Весь мир за вами наблюдал. Наверняка было много огорчений, но поздравляю.

Президент Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания!