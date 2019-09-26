Первая встреча лидеров США и Украины. Какую головную боль подарил Трамп?

Президент Украины избавился от одной проблемы в отношениях с США и американским истеблишментом, но при этом ему прибавилось других хлопот.

Первая личная встреча президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа прошла неплохо. В целом. А именно, если оценивать эти переговоры глобально – в контексте влияния на государство Украина, а не на гражданина Украины Владимира Зеленского, которого выбрали президентом. Его американский коллега пообещал, что Штаты продолжат предоставлять Киеву помощь и всестороннюю поддержку, заинтересованы в энергетическом сотрудничестве и т. п., пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман

«Но если рассуждать о последствиях встречи и, особенно публикации перед ней, стенограммы скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского, то президент Украины, как представляется, избавился от одной проблемы в отношениях с США и американским истеблишментом, но при этом ему прибавилось других хлопот. Такой вывод напрашивается после их совместного брифинга перед встречей, а также на основании общения Зеленского с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН уже по итогам переговоров», – пишет журналист.

Брифинг, предшествовавший встрече, заметим, да и подход Зеленского к прессе, по сути, стали продолжением и подтверждением общего вектора того самого телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. Так, президент США свою просьбу к украинскому президенту обратить внимание на дело Джо и Хантера Байденов вновь объяснил беспокойством за судьбу Украины, ведь речь может идти о коррупции. Также Трамп открыто призвал Германию и Францию, и Европу в целом больше помогать Украине, естественно, приведя в пример США.

«Что касается Зеленского, то он разыграл миниатюру «Я вас люблю, но независим куда боле». Расшифруем: президент Украины при всем уважении к США и ее руководству не намерен хоть каким-либо образом вмешиваться в американские выборы, и «Украина – независимая страна и никто не влиял на нее», а ее лидер – «никому ничего не должен». По его словам, все дела будут расследоваться и, вообще, у Украины есть более важные для нее расследования. То есть Зеленский активно дистанцируется от ситуации с Байденами, а судя по выражению лица Трампа в тот момент, он и не возражает», – отмечает Гирман.

Как известно, президенту США в принципе и не нужно расследование и дальнейшая актуализация истории Байденов. Он получил достаточно хайпа. Плюс инициированная в Палате представителей процедура импичмента с большой долей вероятности завершится не просто ничем, а тем, что демократы, наоборот, усилят позиции Трампа в предстоящей предвыборной гонке.

«То есть американский президент, как говорится, теперь в шоколаде. Чего не скажешь о Зеленском, для которого публикация стенограммы явно стала неприятным сюрпризом и заставила заметно нервничать. До такой степени, что когда он отвечал на вопрос о Байденах на брифинге с Трампом, то забыл дать переводчику время на перевод, на что ему потом указал президент США. Но очевидно, что пока Зеленского, по крайней мере Вашингтон Путину на съедение отдавать не будет», – подчеркивкает Гирман.

К тому же уже после встречи Зеленский признался: считал, что американская сторона опубликует лишь «свою часть». Какой в этом смысл, сложно сказать. Разве что ему это могли обещать или намекать на это в окружении Трампа. В любом случае Зеленскому пришлось, с одной стороны, уверять, что его такая практика не страшит, а с другой, отмечать, что как бы и не стоит, наверное, обнародовать беседы с иностранными лидерами.

«Таким образом Трамп, по сути, подставил и использовал Зеленского, ведь если вопрос с Джо и Хантером Байденом кажется похороненным, то в телефонном разговоре президент Украины, избрав соглашательскую позицию, успел покритиковать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и ЕС в целом, а также «зацепил» экс-посла США в Украине Мари Йованович, чем вкупе с откровенным заигрыванием с президентом-республиканцем осложнил отношения с демократами», – отмечает Гирман.

Кто знает, во что это выльется, когда Овальный кабинет перейдет в руки «ослов». Что может произойти, несмотря не высокий рейтинг Трампа. Три года назад многие тоже не верили, что он станет президентом. Значит, шестому президенту Украины остается уповать на то, что Трамп вновь победит.

«Еще один момент. Выпады Зеленского в адрес Меркель и Макрона, двух лидеров ЕС, которые ко всему играют ключевую роль в организации и проведении встречи в нормандском формате, создают определенные риски для проведения саммита в октябре – первого для Зеленского. Президент Украины попытался как-то загладить свою вину во время общения с прессой, но, честно говоря, не очень убедительно», – подчеркивает Гирман.

В то же время стоит учесть и пожелание Трампа, чтобы Зеленский договаривался с Путиным, что свидетельствует о наличии некой «большой сделки» по примирению. И так же нужно учитывать, что во время брифинга присутствовал и спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер – главный переговорщик от США с Россией по украинскому вопросу.

«Он де-факто является наиболее эффективным винтиком в диалоге с Москвой, а не Европа. Кроме того, после обнародования стенограммы, показавшей стремление Зеленского наладить контакт с Трампом, резко взбунтовались в Кремле, в том числе намекнув на то, что в этом году «нормандская четверка» может и не собраться. Не будем забывать и о заинтересованности Вашингтона в увеличении поставок энергоресурсов в Украину», – отмечает Гирман.

Это дает основания считать, что, во-первых, никто Украину не сливает; во-вторых, сделка подразумевает компромиссы двухсторонние. В числе таких компромиссов может быть согласие США на участие в переговорном процессе по новой формуле, где найдется место, к примеру, еще и Великобритании.

Но произойдет это, скорее всего, уже после первого саммита «Нормандии». Зеленский, отметим, сказал, что приглашал Трампа поучаствовать в «решении всех наших проблем», но не в рамках нормандского формата сейчас – когда Зеленский готовится к своей первой встрече с Меркель, Макроном и Путиным вместе.

«Какой будет встреча? Очевидно, Путин попытается воспользоваться обидой Меркель и Макрона на украинского президента, который ради одобрения Трампа, неприятного, кстати, лидерам Германии и Франции, возмущался пассивностью Берлина и Парижа», – подчеркивает Гирман.

Также стенограмма подарила Зеленскому головную боль и в отношении генпрокурора Руслана Рябошапки, а именно его независимости от президента. Трампа, напомним, гарант уверял, что главой ГПУ назначит «100% своего человека».

«Теперь же очевидно к Зеленскому будут постоянно возникать вопросы по тем или иным резонансным делам: а не оказывали ли президента давления на «своего» генерального прокурора? Впрочем, как и о том, какими, собственно, будут отношения Зеленского с лидерами Европы, президентом и истеблишментом США», – подытожил Гирман.