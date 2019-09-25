Защитить себя от импичмента. Как Трамп может насолить демократам?

В здании ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, в 21:15 по киевскому времени начнут встречу президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп, пишет на страницах «Деловой Столице» журналист Алексей Сергиенко.

«Пройдут ли переговоры гладко и состоятся ли вообще, учитывая, что одновременно с этим Демпартия США решилась, на первый взгляд, на серьезное повышение ставок?», – пишет журналист.

Правда, если присмотреться, по большей части оно соткано из блефа, призванного максимально раздуть информационный пузырь. Речь о запуске процедуры импичмента. Точнее, об оценке ситуации и всех имеющихся фактов, чтобы понять, стоит ли вообще запускать процедуру импичмента.

«Пока же ее запуск, пусть и на словах, видится вишенкой на торте, спеченном демократами в качестве какой-никакой реакции на разгоревшийся скандал с вероятным оказанием давления Трампом на Зеленского по поводу продолжения расследования в отношении экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Вернее, таким образом Демпартия сочла разумным ответить на отказ администрации Трампа предоставить Конгрессу возможность ознакомиться с жалобой генинспектору Нацразведки ее сотрудника, ознакомившегося, по данным ряда СМИ, с разговором американского и украинского президентов», – отмечает Сергиенко.

Белый дом, заметим, вполне законно отказывается делиться с конгрессменами текстом жалобы на президента США, и Демпартии остается лишь уповать на информационный всплеск после слушаний 26 сентября при участии этого самого генерального инспектора и и. о. Нацразведки. Призрак импичмента же призван усилить медиакампанию. По своей сути это откровенная пиар-акция «ослов», от которой веет отчаянием.

Кстати, как пишет «The Washington Post», Трамп сам по факту запустил этот процесс в Палате представителей, когда признал, что в контексте борьбы с коррупцией в Украине поднимал тему с Байденами в общении с Зеленским. Газета отмечает, что поднявшаяся вслед за этим волна вынудила кого-то из представителей разведсообщества поднять пресловутую жалобу, поданную еще 12 августа.

«Как следствие, демократы решили пробовать свои силы в отстранении президента. Чему, собственно, по данным WP, без ведома Трампа пытались помешать множество сотрудников администрации, работая над срывом встречи с Зеленским, во время которой, как они опасались, их босс может продолжить давить на украинского президента», – подчеркивает Сергиенко.

Теперь, когда последствия, которых боялись источники газеты, уже де-факто случились, может ли сорваться встреча Трампа и Зеленского? Скорее нет, чем да, но все же следует рассмотреть такой сценарии, а также его потенциальные причины и следствия.

«Стоит отметить, что заслугой демократов отмена переговоров может быть лишь косвенно. Давно известно, что Трамп, может, и отличается импульсивностью и инфантильностью, но тактически зачастую действует правильно и крайне успешно, не стесняясь ломать через колено те нормы и традиции, которые можно сломать. Потому, скорее всего, срыв встречи будет результатом контригры Трампа против Демпартии», – отмечает Сергиенко.

Поводы для отмены встречи

Во-первых, президент США может объявить, что решил повременить с переговорами с Зеленским, дабы не давать оппонентам оснований утверждать, что от давления по телефону и через посредников Трамп перешел к давлению и попыткам коррумпировать украинского президента-неофита лично. Так сказать, загнал юного президента в угол и задавил авторитетом. Нет, мол, это все fake news и no collusion (не было сговора) уже с Зеленским.

Во-вторых, Трамп также может обосновать отмену встречи некомфортными условиями ее проведения, за что, мол, благодарите демократов, устроивших истерику из-за невинного телефонного звонка. «Так что, мистер Зеленский, давайте отойдем в сторонку, пока они шумят, и договоримся о новой встрече».

В-третьих, Трамп может перевести нынешний скандал в плоскость полномочий президента Соединенных Штатов и препятствования их осуществлению. Отметим, как и в Украине, прерогативой главы американского государства является реализация внешнеполитического курса страны. Внешняя политика выступает продолжением политики внутренней во всем мире, и в особенности в Штатах. Это аксиома для Белого дома и Конгресса. Но действия нескольких представителей последнего мешают президенту эту внешнюю политику проводить. Такую аргументацию, только на своей манер Трамп может презентовать общественности, заранее объясняя дальнейшее обострение своего конфликта с Палатой представителей.

Ну и, в-четвертых, причина для срыва встречи может быть весьма прозаической и также трагической, дабы ни у кого не возникало сомнений и желания в чем-то обвинить президента. К примеру, сообщение о минировании или стрельба у Белого дома либо же письмо с белым порошком, бомба по почте (привет, Сезар Сайок!). Или, к примеру, еще один ураган, который представляет угрозу уже не для Алабамы, а для Техаса. Главное, чтобы были вынесены уроки из истории с «Дорианом» и куплен белый маркер вместо черного.

Последствия срыва встречи

Каковы последствия возможной отмены переговоров с Зеленским для Трампа? Они зависят в первую очередь от того, под каким конкретно соусом это подаст сам президент США и перехватит ли инициативу у демократов. Если Трамп примется трепать демократов за то, что закатили истерику на середине дороги к президенту Украины, то даже возможные намеки, что встреча сорвалась не просто так и у Трампа действительно рыльце в пуху, будут неубедительными. Хозяин Белого дома, в свою очередь, возьмет паузу, необходимую для оценки позиций и переформатирования своих ударных сил.

«Для Зеленского? Учитывая, что его уже продинамили в Варшаве, да и с визитом в Вашингтон нет никакой ясности, срыв переговоров с Трампом в Нью-Йорке будет неприятен. Особенно в плане имиджа за рубежом, да и себялюбия тоже. В то же время, как и Трамп, Зеленский пользуется беззаветной, всепрощающей любовью избирателя, не стремящегося вникать во все тонкости международной, да и внутренней политики. На рейтинге дома его фиаско не отразится: «Это все те странные американцы, Вова. Не переживай. Ты лучший преЗЕдент», – отмечает Сергиенко.

Отмена встречи, может так статься, даже будет на руку обоим президентам. И Трамп, и Зеленский заинтересованы в диалоге, следовательно, переговоры – дело времени. Они могут состояться и позднее. И, кстати, уже в Белом доме, когда шум уляжется.

«Почему нет. Трамп тем самым получит возможность поиздеваться над демократами, ткнув им в лицо украинским президентом. Да и Зеленскому это будет выгодно, поскольку встреча сразу повысится в статусе – вместо 45 минут в кулуарах Генассамблеи общение с лидером демократического мира в Овальном кабинете, святая святых американской государственности», – подытожил Сергиенко.