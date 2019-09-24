«Рэкетир» из Белого дома. Лидер США ищет встречи с украинским президентом

Теперь Трамп хочет встретиться с Зеленским, пожалуй, больше, чем Зеленский с Трампом. А украинскому президенту, не исключено, придется все же сделать выбор между республиканцами и демократами.

Скандалы, в эпицентре которых оказывается президент США Дональд Трамп, никогда не бывают короткими. Они тлеют месяцами, периодически вспыхивая при появлении новых фактов или сопутствующих обстоятельств, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Так было с «российским следом» в американских выборах. Так же, похоже, происходит и с историей о попытках хозяина Белого дома использовать украинскую карту на следующих выборах в США», – пишет журналист.

Прошло три дня с момента, когда широкой публике стало известно, что Трамп весьма настоятельно рекомендовал Зеленскому начать уголовное расследование против сына Байдена, как в СМИ появились подтверждения и другого крайне негативного момента в этой истории.

«Речь идет о сообщениях анонимных на данный момент чиновников из администрации Трампа, которые утверждают, что Трамп приказал и. о. главы своей администрации Мику Малвани остановить предоставление $400 млн военной помощи для Украины за неделю-полторы до телефонного разговора с президентом Украины. Того самого, в котором он восемь раз упомянул об уголовном деле против Байдена-младшего», – отмечает Паньо.

Часть верных Трампу республиканских сенаторов, конечно, утверждают, что приостановка финансирования была обусловлена желанием Трампа проверить, какую политику — пророссийскую или прозападную — будет вести президент Зеленский. И уже по результатам такой проверки, принимет решение относительно продолжения финансирования.

«Однако подобная версия ни для кого не выглядит слишком убедительной, поскольку «проверка» длилась как-то очень долго, и не завершилась после прямых контактов Трампа с Зеленским», – подчеркивает Паньо.

И прекратилась только после того, как сенатор-демократ Ричард Дурбин пообещал организовать в Конгрессе «урезание» военного бюджета Пентагона как минимум на 5 миллиардов, если деньги, предназначенные для помощи иностранным партнерам США на 2019 год не будут распределены полностью. После этого в администрации Трампа «поверили» в прозападную ориентацию Украины, и средства 11 сентября все же разблокировали.

Но в среде демократических политиков трактовка событий, конечно, радикально иная: они утверждают, и, возможно, совершенно не без оснований, что Трамп прекратил перечисление Украине средств, которые выделил Конгресс, с целью достижения собственных политических целей.

«Установить истину частично могла бы публикация разговора Трампа с Зеленским, на чем настаивают демократы и на что якобы согласен Трамп, но против чего возражает Помпео, акцентируя, что это поставит в неловкую ситуацию собеседника Трампа, то есть Зеленского», – отмечает Паньо.

Правда при этом, как уже заявил вчера сенатор Крис Мерфи, «не так уж и важно, четко ли президент сказал украинцам, что они не получат помощи, если не вмешаются в выборы 2020 года… им и так дали понять, что если они не сделают этого, последствия для них будут очевидны».

«И теперь весь политический скандал в США, фактически, упирается в Украину. Потому что для всех очевидно — сказать о том, было ли давление со стороны Трампа на Киев или не было, легче всего сейчас одному-единственному человеку. Владимиру Зеленскому. Отмолчаться которому на протяжении ближайших недель будет крайне сложно», – подчеркивает Паньо.

Но что бы он не сказал, появление мощного врага Украины в Вашингтоне, в лице президента Дональда Трампа, или в «коллективном» лице демократического Конгресса кажется неизбежным. Сделав хорошо действующему президенту, можно решить немало текущих проблем, включительно с отношением американских правоохранителей к известному украинскому олигарху, «никаким образом не причастного» к успеху Зеленского на выборах.

«Но это «хорошо» будет длиться, не исключено, в аккурат до следующих выборов. И станет предательством демократических политиков в Конгрессе, которые последовательно поддерживали Украину. Собственно, они и разрабатывают бюджет США, который затем выполняет (или не очень) действующий президент. Но и открытое обвинение Трампа в «государственном рэкете» также повлечет очевидные катастрофические последствия для Киева», – отмечает Паньо.

В США для свидетелей по важным уголовным делам существует совершенная программа защиты — им меняют документы, и переселяют в другую местность с соответствующей «легендой». К сожалению, воспользоваться данной программой Украине не удастся.

«Поэтому говорить (или молчать) Владимиру Зеленскому придется открыто и откровенно. Осознавая, что потом Киеву придется как-то сосуществовать и сотрудничать с Вашингтоном, который сейчас ощутимо зависит от слова украинского президента», – отмечает Паньо.