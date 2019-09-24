Провал газового блефа России. На Кремль можно и нужно давить на любых переговорах

То, что произошло в Брюсселе, еще раз напоминает о простой истине: не нужно бояться российского блефа.

То, что на газовых переговорах в Брюсселе российская делегация неожиданно уступила требованиям европейских и украинских чиновников и согласилась работать по европейскому законодательству, многие из моих западных коллег характеризуют как настоящую сенсацию, пишет на страницах «Радио Свобода» Виталий Портников. Однако это – ожидаемая сенсация.

«Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской газотранспортной системы (ГТС) – и «Северного потока», и «Северного потока-2», и «Турецкого потока», и «Южного потока» состоял в необходимости «обойти» Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию. Причем чаще всего это была не экономическая, а политическая необходимость», – пишет публицист.

Потому что проекты альтернативных газопроводов – это дорогое удовольствие. А самое главное – они лишены дополнительных возможностей транспортировать газ в критической ситуации. А у украинской ГТС с ее уникальными подземными хранилищами такие возможности есть.

«И если следовать элементарной логике, «Газпром» должен держаться за эту систему обеими руками. Но вместо этого в Москве делали и продолжают делать все возможное, чтобы оставить украинскую ГТС без газа. Почему?», – отмечает Портников.

А потому, что в этом случае украинский бюджет потеряет доходы, которые так необходимы правительству страны в период выплат по долгам международным финансовым организациям. И Москве будет гораздо проще диктовать Киеву условия – любые условия.

«Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть «планом Путина». И действительно, российский президент лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута – до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике», – подчеркивает Портников.

Но есть намерения, а есть возможности. Сейчас можно точно сказать, что «Газпром» не справился с «планом Путина». Потому что важной частью этого плана было его выполнения до 1 января 2020 года – то есть до окончания русско-украинского соглашения по транзиту.

«Однако «Северный поток-2» все еще не построен – и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL», – отмечает Портников.

После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом – придется жить по европейским правилам.

«Все предыдущие отказы представителей российского Министерства энергетики и «Газпрома» от переговоров, все их требования и оскорбления были банальным блефом, рассчитанным на то, что нервы соперников не выдержат. Поэтому особых возможностей для маневра у Москвы нет. Да, транзит можно прекратить. Но только по своей вине. И нести все расходы за срыв контрактов будет «Газпром», – подчеркивает Портников.

То, что произошло в Брюсселе, еще раз напоминает о простой истине: не нужно бояться российского блефа. Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться.

«Похоже, что Кремль может выигрывать только в темноте», – подытожил Портников.