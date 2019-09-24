Отказ от курса на вступление в НАТО. Когда «слуги народа» вернут многовекторность?

Команде президента необходимо определить круг лиц, уполномоченных озвучивать заявления внешнеполитического характера. Потому что непонятно, кто отвечает за отношения Украины с миром – Зеленский, или представитель правительства в Верховной Раде Верещук.

В эфире канала «112» бывшая мэр Рава-Русской, а впоследствии общественная активистка и ныне депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук рассказала, что она думает о шансах нашей страны стать членом Североатлантического Альянса, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться сильнее, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас – другая. И даже о политической части указано», – сказала Верещук.

И добавила: «Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию примут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина обладали одинаковыми возможностями получить ПДЧ. Мы жертва агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит».

А почему не ждут?

Верещук отвечает: «Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-нибудь нам «позволит», если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна смениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы позволить вступить Украине, несмотря на мнение России».

Но есть ли ответ у власти, кто – Верещук или президент – занимаются вопросами внешней политики. Ведь Ирина – не рядовой «слуга», она представляет в Верховной Раде правительство, поэтому по своему статусу не может говорить того, что говорить ее не уполномочивали. Проще говоря, все сказанное ею можно считать позицией Кабинета министров, премьера Алексея Гончарука и всей фракции «Слуга народа».

Поскольку на данный момент ни от Банковой, ни от руководства правительства опровержений заявлений Верещук не было, будем считать, что там с ними согласны. И нам в ближайшей перспективе предстоит если не смена курса на вступление в НАТО, то сознательное торможение этого курса, который активизировался при президентстве Петра Порошенко.

Напомним, что это не первое заявление, которое заставляет задуматься о смене приоритетов во внешней политике. Ранее другой «слуга», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН сказал, что для восстановления доверия за столом переговоров и деоккупации Донбасса в партии «Слуга народа» готовы говорить о выводе американских инструкторов с территории Украины.

То есть, и в словах Верещук, и в словах Яременко присутствует Россия – в первом случае она нам «не позволит» вступать в НАТО, во втором Украина может согласиться вывести американских инструкторов, если Москва пойдет на вывод своих нерегулярных войск из Донбасса. Но и там, и там речь идет об учете мнения страны-агрессора.

Следующее: стоит напомнить, что курс на Североатлантический Альянс при президентстве Порошенко был внесен в Конституцию. 7 февраля этого года парламент принял закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Согласно данному закону, президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Верховная Рада, в которой ныне «зеленое» монобольшинство, определяет принципы реализации, а правительство обеспечивает реализацию стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Таким образом, сказанное Верещук вступает в конфликт с нормами Конституции. Поэтому после такого стоит внимательно следить, не превратятся ли ее слова в тенденцию.

Еще один важный момент. Если Украина перестанет стучаться в «натовские» двери, ожидая, пока «изменится само НАТО», она останется один на один с Кремлем. В этом случае наше государство вернется к пресловутой политике многовекторности, которую проводили Леонид Кучма и Виктор Янукович.

По такому сценарию уже очень скоро Россия вернет контроль над украинской политикой, поскольку интерес Запада к Украине при подобных обстоятельствах существенно снизится: ЕС и США – не благотворительный фонд по поддержке государств-самоубийц.

И, последнее: если сказанное Верещук будут повторять и другие «слуги» и власть имущие, тогда, не исключено, имеет место целенаправленная политика, цель которой – сформировать скептическое отношение подавляющего большинства населения к перспективам членства Украины в НАТО, и после этого – провести референдум. Чтобы навсегда снять с повестки дня вопрос евроатлантической интеграции.