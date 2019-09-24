Заткнуть всем рты. Можно ли люстрировать журналистов, критикующих власть?

Нельзя ни в коем случае допустить уничтожения свободы слова в Украине, которая при Зеленском семимильными шагами марширует в диктатуру с демократической оберткой.

Недавно один высокопоставленный чиновник заявил о необходимости люстрации среди журналистов. Да и в постах у нескольких своих друзей я натолкнулся на мысли о необходимости проведения «зачистки» в репортерской среде. Люди, высказавшие эту мысль, различаются по возрасту, взглядам, образованию, так что можно сказать, что идея весьма популярна в разных кругах, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.

«Я весьма осторожно отношусь к идее люстрации, как таковой. Прежде всего, это связано с историей подобных «чисток», которых в наших краях было немало», – пишет писатель.

Троцкисты, бухаринцы, меньшевики, эсеры, бериевцы, маленковцы, «и примкнувший к ним Шепилов» – все постепенно пошли «под нож».…

Вчерашние лидеры мгновенно обращались в парий, вчерашние парии становились лидерами, и в самую первую очередь бросались сводить счеты с бывшими соперниками.

Так, как журналистика есть зеркало общественных процессов, то, каждое гонение на политическую фигуру, обыкновенно сопровождалось зачисткой «группы сопровождения». Это исполнительная власть на местах, лояльная судебная власть, журналисты, политологи.

«Об объективности критериев при проведении таких мероприятий можно рассуждать долго, но, судя по опыту, революционная целесообразность всегда одерживала верх над законностью. У меня нет оснований предполагать, что нынче все сложится иначе», – отмечает Валетов.

Наблюдая за позорной «мусорной люстрацией» 2014-2015 годов, которая на наше счастье не сопровождалась кровопролитиями, можно было предвидеть, что спустя некоторое время, люстраторов будут в свою очередь люстрировать новые люстраторы.

«Опять-таки, ничего нового. Интересующимся и пытливым гражданам рекомендую почитать историю Великой Французской Революции – кто, кого, как и когда резал, объявляя врагом народа и революционных изменений. Уверяю вас, пауки в банке были куда как доброжелательнее друг к другу», – подчеркнул Валетов.

Кстати, закончилась эта поучительная история императором Наполеоном, решительным молодым человеком маленького роста и больших амбиций и еще одной, на этот раз окончательной люстрацией.

Но вернемся к необходимости глубокой очистки журналистского сообщества, за которую ратуют некоторые из моих друзей. Нужно ли это делать?

«Поэтому, услышав слово «люстрация», я печально улыбаюсь и усаживаюсь в сторонке, чтобы посмотреть, как «новые лица с правильными взглядами» начнут рубить в капусту «старых лиц с неправильными взглядами», – отмечает Валетов.

Кстати, среди лиц с правильными взглядами, будет немало тех, кто недавно имел совершенно другие воззрения, но вовремя поменял сторону. Ну, мы же помним, как в непопулярном ныне классическом фильме «Гараж» герой непопулярного ныне актера Валентина Гафта, произносит сакраментальную фразу: «Вовремя предать – это не предать, это предвидеть!».

«Какими критериями будут руководствоваться новые радетели за чистоту идеологии, я не знаю, но уверен, что ситуация будет использована для сведения личных счетов, устранения противников для облегчения служебного роста, ну, и просто, чтобы нагадить неугодным», – подчеркнул Валетов.

Можно ли изгнать из профессии журналиста за «неправильные» взгляды? Кто определит границы «неправильности»? Вот, Бирюков, например, неправильный, а Казарина можно пощадить или наоборот: Казарина «в распыл», а Бирюков пусть пишет? А судьи то кто?

«С другой стороны, как ликвидировать многотысячные ботофермы, искажающие реальность не хуже пресловутой «Матрицы» сестер Вачовски? Что делать с сотнями «джинсовых» журналюг, просто позорящих профессию? Как прекратить поток черного пиара, оплаченного политиками и олигархами, который льется на нас с экранов?», – отмечает Валетов.

Ведь зачистить полянку от людей непригодных к профессии, не означает сделать ее политически правильной, потому что само понятие «политически правильное» означает защиту чьих-то интересов. А профессиональный журналист должен защищать не чьи-то интересы, а интересы общества и свободу слова. В идеале, конечно. В жизни все сложнее.

«Я могу тысячу не любить Гужву и не разделять его взгляды, но то, как с ним пытались поступить, безнравственно. Мне противен тон «112 канала», я начинаю рычать от риторики «Ньюзван», но я считал и считаю, что они имеют право высказывать свои взгляды, как бы эти взгляды не отличались от официальной точки зрения. Я искренне хотел бы их закрыть, но если я это сделаю, то чем стану отличаться от тех, кого критикую? Мне глубоко антипатичны приемы и тексты strana.ua, но без их присутствия мы не имели бы полной картины», – подчеркнул Валетов.

Значит, они должны работать иметь право высказывать то, что хотят. Если это не противоречит уголовному законодательству – это их личное дело. Иначе – никак.

«Терпимость к инакомыслию – это плата за демократию. Если мы не готовы ее платить, то надо отказаться от демократии. Назвать себя, например, гуманной диктатурой. Или хунтой, с обостренным понятием справедливости. Неважно, как назвать. По факту, отсутствие инакомыслящих – означает смерть гражданского общества», – отмечает Валетов.

В каком бы направлении не шел процесс заклеивания ртов – от наших к вашим или от ваших к нашим – его последствия будут губительны. Уничтожение оппозиции не приводит ни к чему хорошему – история СССР мне в помощь, если не верите.

«В общем, нет у меня решения этой проблемы. Мне нечего сказать сторонникам люстрации, я не могу поддержать ее противников. Я не верю в то, что грязную работу можно делать чистыми руками. Я не понимаю, как далеко может зайти борец за чистоту журналистских рядов. Чем он закончит дознание? Волчьим билетом? Просто увольнением? Уголовным делом? Расстрелами? А что делать с блогерами, к которым я имею честь относится? У них нет профессиональной этики, зато есть миллионные аудитории. Как ограничить их в продуцировании информации? Отобрать компьютер? Отрубить руки? Заблокировать по IP?», – подчеркнул Валетов.

Журналистика сейчас не имеет границ. Для того, чтобы делиться мнениями и информацией не нужен диплом, шеф-редактор, бумага и ротационные машины в типографии. Достаточно телефона и твиттера. И таланта, конечно же…

«И как быть в этом случае? Ведь талант – он не только белый и пушистый. Он разный, в том числе и злой», – отмечает Валетов.