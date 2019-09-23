Поставить Украину на колени перед Россией. Зачем Путину «формула Штайнмайера»?

Никогда и нигде не подписывалась так называемая «формула Штайнмайера». Это лишь удачное имя собственное, которое каждая из сторон наполняет своим смыслом, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Почему сейчас Кремль снова вспомнил об этой формуле? К власти в Украине пришла молодая команда, которой нужно время разобраться в деталях. А чертовщина именно кроется в нюансах. Враг решил воспользоваться сменой власти в Украине и незнанием некоторых вещей», – пишет украинский дипломат.

Кремль стремится провести выборы на Донбассе на своих условиях, игнорируя требования ОБСЕ. России нужен политический процесс чтобы затем заявлять на весь мир о законной власти на востоке Украины. А огромный информационный динамик способен накрыть все. РФ не собирается отдавать под контроль Украины государственную границу на оккупированной территории. Им нужна рана, которая кровоточит!

«Поэтому, когда делаются заявления со стороны Украины о том, что «мы согласовали текст формулы «Штайнмайера», надо разбираться, что именно согласовали, ведь выписанного документа не существует», – отмечает Бессмертный.

«Рад, что наконец украинская власть путано, но заявила: «Формула Штайнмайера — это содержание закона об особом порядке местного самоуправления», – добавил он.

Теперь нашей власти надо разобраться еще с одной сложной формулировкой — «модальность выборов». Кто должен голосовать на востоке? Позиция Украины: все, кто проживал на оккупированной территории до начала войны. Позиция РФ: исключительно те, кто там проживает сейчас. А это влияет на результат выборов.

Ніколи і ніде не підписувалася так звана «формула Штайнмайєра». Це лише вдала власна назва, яку кожна з сторін наповнює… Geplaatst door Роман Безсмертний op Donderdag 19 september 2019

«Никаких выборов под дулами автоматов: Россия должна вывести свои войска, огонь должен быть прекращен!», – подчеркивает Бессмертный

«Выборы возможны только по законам Украины: обеспечение работы ЦИК, участие в выборах всех политических сил, присутствие СМИ и международных наблюдателей», – подытожил он.