Любой каприз исполним на бис. Жертвы для ватников и патриотов

В Госбюро расследований открыли новое дело против экс-спикера Андрея Парубия, таким образом помогая власти удовлетворить запрос части ее «ватного» электората и продолжая играть на ненависти к бывшей власти.

Новое дело ГБР открыло по факту якобы создания и координирования Парубием вооруженных группировок «с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 г. на территории города Одесса», пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Бывший спикер письму, которое пришло из Бюро в Аппарат Верховной Рады, не удивился. Наоборот, он даже поерничал, мол, скоро дойдет до подозрений в «противодействии законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу» и т. д.

«На самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об «организации, координации и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства». Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк», – заявил он.

Открытое против Парубия уголовное производство стало уже четвертым по счету, три других также касаются факта массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 г. Все эти дела инициированы бывшим советником президента Януковича Андреем Портновым, который, собственно, и обвинил бывшего спикера в создании подконтрольных ему гражданских группировок, которые действуя якобы по указанию последнего учиняли массовые беспорядки и насилие.

Начав свой «крестовый поход» против бывшей власти, Портнов заявил, что «это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности», а в Украине больше никто и никогда не рискнет «совершать массовые убийства ради власти и наживы». Ничего не напоминает?

Действительно, заявления Портнова и фабула дел против Парубия очень сильно напоминают аналогичные по стилю заявления в отношении президента Петра Порошенко, против которого тоже подали кучу исков в ГБР. Все те же узурпация власти, нанесение ущерба государству, чуть ли не переворот и попрание «законной власти». Похоже, Порошенко и Парубий стали первыми, но далеко не последними в списке мишеней.

Однако активность Портнова, судя по всему, приветствуются нынешним руководством государства не просто так. У главы государства нашли удобного союзника, который помогает воплощать в жизнь одну из нехитрых пиар-схем новой власти, которая старается делать то, что нравится избравшему ее народу, невзирая на степень популизма и противоречивость своих шагов.

Именно потакание желаниям части избирателей и является преследование ГБР сначала Порошенко, а теперь Парубия, и такой выбор совсем не случаен. Как мы помним, часть избирателей упрекала предыдущего главу государства в кражах у армии, так называемом «гладковскийгейте», торговле на крови, «подставе» украинснких моряков в Керченском проливе и т.д – этих людей можно условно отнести к патриотическому спектру, который голосовал не за Зеленского, а против Порошенко.

Но за нового президента отдали свои голоса и украинцы, которых можно, тоже условно, назвать пророссийски настроенными, или, как их именуют в патриотических кругах, – ватниками. Именно на них рассчитано шоу с открытием новых дел против Парубия, который давно зарекомендовал себя как националист, и не изменял этому амплуа с 90-х годов.

Таким образом дается ответ на общественный запрос на наказание чиновников из прошлой власти. А так как для разных частей электората эти чиновники и политики – разные, то и действовать нужно соответственно. Судя по уровню поддержки, который имеет президент, такое развитие событий абсолютно устраивает большинство украинцев.

К сожалению, наши соотечественники при этом не думают ни на шаг вперед, и не интересуются пользой или вредом от действий власти, вместо этого предпочитая утолять свою ненависть к бывшей власти, умело подогреваемую властью нынешней.