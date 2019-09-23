Профессионалы и дилетанты: особенности новой украинской политики

Профессионалы никогда не договорятся с дилетантами, а страдать в результате будет дело.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что назначение советников в украинские посольства и руководителей структурных подразделений находится в зоне его личной ответственности, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверять. У него много дел кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру» – отметил Пристайко.

«Эти слова министра позволяют, наконец, говорить о конфликтной ситуации в президентском окружении. Соратники Зеленского борются между собой, как бульдоги под ковром и эта борьба отнюдь не содействует принятию взвешенных решений. Однако пока что эту войну, которая обязательно станет достоянием общественности после первого же серьезного провала, стараются не выносить на обсуждение публики», – пишет Портников.

Вадим Пристайко, который был внешнеполитическим советником Зеленского еще тогда, когда фронтмен «95 квартала» боролся за власть, а затем стал заместителем главы президентской администрации и министром иностранных дел – один из активных участников этой борьбы. Но его ожидает неминуемое поражение – как бы Пристайко не старался.

Пристайко действительно старается, нередко в своих публичных высказываниях он пытается бежать впереди президентского паровоза. Он объясняет даже те президентские высказывания и решения, которые иначе как некомпетентностью объяснить нельзя. Но у него есть один очень большой недостаток. Он – профессионал. А профессионалу в мире Зеленского никогда не победить дилетантов.

«Зеленский откровенно гордится тем, что он – дилетант «из народа». И избирали его миллионы таких же дилетантов, которые десятилетиями имитируют деятельность и не понимают, что такое компетентность. Зеленский, как и миллионы украинцев, получил высшее образование и никогда не работал по специальности – зачем? Но и его профессиональная характеристика далека от правды», – отмечает Портников.

Зеленского называют артистом, но эта работа тоже требует серьезного образования и самосовершенствования. Актер – это школа. Станиславский, Михаил Чехов, Брехт. Не слышали? А КВН, который переродился в «95 квартал», это не актерская работа, а художественная самодеятельность, которая рассчитана на политическое взаимодействие с властью или заказчиком. Это – Масляков.

«Но разве миллионы украинцев гордо не называют себя «менеджерами по продажам», когда просто торгуют ширпотребом в ларьке на рынке? Разве контрабандисты не хотят, чтобы их считали предпринимателями? Разве олигархи не пытаются прикинуться представителями большого бизнеса?», – отмечает Портников.

Вся страна – такая, как Зеленский. Весь президентский офис – такой, как Зеленский. Зеленский – настоящий президент народа некомпетентных дилетантов. А Пристайко – как бы кто к нему не относился – профессиональный дипломат. Даже не имеет значения, плохой или хороший. Имеет значение – профессиональный.

«В стране Зеленского это приговор. Как абсолютно точно сказал сам Зеленский Петру Порошенко. «Я не ваш оппонент, я ваш приговор». Приговор профессиональному управлению страной», – подчеркивает Портников.

Рядом с профессионалом – каким бы он не был, честным, коррумпированным, одаренным, бездарным – выживают только профессионалы И еще имитаторы. Рядом с дилетантом, пусть даже переполненным благими намерениями, выживают только дилетанты. И еще имитаторы. Они у нас выживают всегда. Именно поэтому поражение таких, как Вадим Пристайко неизбежно. Но отнюдь не это самое страшное, подумаешь – Пристайко!

«Плохо то, что страну, которой управляет коалиция дилетантов и имитаторов, ожидает неизбежный крах. А уж потом профессионалам придется вытягивать из кювета и ремонтировать машину, за рулем которой находились люди, и не подозревавшие о существовании водительских прав», – подытожил Портников.