«И не только у стен могут быть уши». Очередной скандал с Госбюро расследований

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, по его же сообщению, нашел в своем рабочем кабинете тайно вмонтированную там кем-то в вентиляционную систему аппаратуру для прослушивания. Говорит, работали профи. Теперь в ГБР выясняют, кто и для чего слушал руководителя Бюро, и что услышал, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Особенно пикантно эта новость выглядит на фоне активизации ГБР-овцев в работе над делами, которые имеют отчетливый политический привкус. Напомним, среди 25 тысяч уголовных производств, которыми сейчас занимаются в Бюро, отдельно стоят двенадцать, в которых в том или ином контексте фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Заметим, пока он имеет статус свидетеля, но ситуация, не исключают обозреватели, может измениться в любой момент», – пишет журналист.

При такой активности ГБР многие видят интерес нынешней власти. Не секрет, что рейтинги Владимира Зеленского напрямую зависят от того, выполнит ли он предвыборное обещание «сажать». Потому что в дальнейшем перед Банковой появятся другие вызовы (тарифные войны, продажа земли, решение ситуации по Донбассу), ответить на которые и сохранить рейтинг будет все сложнее.

«Поэтому ГБР работает. И не только Порошенко, а и по другим знаковым фигурам предыдущей власти. Как стало известно, Государственное бюро расследований открыло производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, а ныне народного депутата из фракции Порошенко «Европейская солидарность» Андрея Парубия «по факту создания и координирования общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года», – отмечает Петренко.

Экс-спикер в Facebook отмечает, что «противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока» трактуется следователями ГБР как факт создания вооруженных групп. Формулировка действительно крайне странная, она напоминает времена «правосудия» от «регионалов» и дает основания предположить скорое появление новых дел – теперь уже за «создание вооруженных группировок» во время Революции Достоинства или за участие в АТО…

«По состоянию на сегодня заметно, что активизация Бюро после президентских выборов 2019 года продемонстрировала внимательное отношение этой организации к политической конъюнктуре. Любой шаг ГБР, все события вокруг Бюро тут же связывают с большой политикой. Масла в огонь подлил и Роман Труба своим заявлением о прослушивании его кабинета. А особенно замечанием, что ему интересно, «связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют», – подчеркивает Петренко.

ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі… Geplaatst door Андрій Парубій op Maandag 23 september 2019

Кому же может быть выгодна сенсация от Трубы? Во-первых, он сам может быть заинтересован избежать обвинений в тесной связи с Андреем Портновым, который сейчас выступает в роли главного «загонщика» Порошенко и бывших власть имущих. Мол, в утечке служебной информации из кабинетов следователей ГБР до Портнова «виноваты» шпионы с их аппаратурой – и отнюдь не руководители Бюро.

Здесь напомним, что адвокат Порошенко Игорь Головань подал в Госбюро расследований заявление о нарушении законодательства. «Следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компании, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство», – отметил адвокат.

Вторая версия – «рука Национального антикоррупционного бюро». Ведь ГБР – единственный правоохранительный орган, который имеет полномочия открывать и расследовать дела против директора НАБУ.

«Отметим, отношения между составляющими антикоррупционной вертикали никогда не были гладкими. Достаточно вспомнить конфликты между руководителями НАБУ и САП – Артемом Сытником и Назаром Холодницким. Интересно, что там уже всплывала тема прослушивания. Только тогда «уши» нашли в аквариуме главы САП», – подчеркивает Петренко.

Следующей заинтересованной в прослушивании директора ГБР стороной может оказаться Служба безопасности Украины. Если перед ее работниками поставлена задача контролировать, что происходит и о чем говорят в кабинете Романа Трубы (не исключено, и в кабинетах других независимых руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов).

«Нельзя исключать и причастность какой-то неназванной силы, которая методом сбора компромата пытаться держать «украинское ФБР» на коротком поводке. В любом случае слова Романа Трубы должны быть пристально проверены», – отмечает Петренко.

Заметим также, что чужое «ухо» в кабинете директора ГБР сделало еще более заметным прискорбный факт: вместо эффективного выполнения возложенных на них задач, отечественные борцы с коррупцией и со сменой власти продолжают продуцировать упомянутого рода «сенсации», ссоры и желание принять участие в чужих политических играх.