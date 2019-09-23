«Парламент не место для дискуссий!». Как Верховную Раду превращают в Госдуру

Новоизбранная Верховная Рада работает как «бешеный принтер», демонстрируя невиданные темпы штампования законов. Это вызывает недоумение в Европе, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

«Парламентаризм связан с тем, что должны быть обсуждения, дебаты, разные позиции и поправки к законам. Без этого парламент – это здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой. Ибо поднимание рук – это физкультура, это – не парламент», – так отреагировал на нынешнюю Верховную Раду экс-президент Польши Александр Квасьневский во время недавнего пребывания в Киеве.

В интервью «BBC News Україна» он подчеркнул, что если парламент начинает работать в таком стиле, то депутаты словно говорят людям: «Мы не нужны. Мы нужны только как машина для голосования».

Квасьневский предупредил, что «это будет снижать престиж парламента, потому что люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все». Похоже, его прогноз имеет все шансы сбыться.

Все идет к тому, что Верховная Рада превратится в абсолютно послушный автомат. Уже подготовлен целый пакет законопроектов, предназначенных для «усовершенствования» ее работы.

Эти законы еще более ослабят влияние мелких фракций и внефракционных депутатов, но в первую очередь они нацелены на то, чтобы обеспечить монолитность и полную управляемость фракции правящей партии «Слуга народа».

Пока что нардепы из этой фракции, особенно мажоритарщики, имеют возможность проявлять самостоятельность и даже самодеятельность. Но скоро этот конструкционный недостаток будет исправлен – и каждый винтик будет знать свое место.

Этот пакет законов уже проводится через парламент и может вступить в силу буквально через несколько недель. Мы отметим лишь некоторые, самые показательные из запланированных законодательных новшеств.

Например, в очень неприятном для мажоритарщиков ключе будет истолкована статья 81 Конституции, устанавливающая основания для прекращения полномочий нардепа. В этой статье записано, в частности, что если нардеп «избран от партии», то его полномочия прекращаются досрочно в случае его невхождения в состав или выхода из состава фракции этой партии.

До сих пор считалось, что эта норма относится только к нардепам-списочникам. Однако сейчас ее собираются распространить и на мажоритарщиков, которые баллотировались как партийные выдвиженцы.

В этом суть законопроекта №1038 «О приведении Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» в соответствие с Конституцией Украины», первым автором которого является представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, а в число соавторов вошел глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Этот проект определен президентом как неотложный. 9 сентября он уже получил одобрение регламентного комитета, возглавляемого членом фракции партии «Слуга народа» Сергеем Кальченко, и теперь ожидает голосования нардепов. Его уже прозвали законом о закрепощении мажоритарщиков.

Аналогичные нормы появятся и в парламентском Регламенте. Соответствующий законопроект №1045-1 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины насчет приведения в соответствие с Конституцией Украины» тоже уже одобрен регламентным комитетом.

После принятия этих норм никакой бунт мажоритарщиков внутри правящей фракции уже станет невозможен. Параллельно готовятся меры, призванные превратить нардепа в рычаг для нажимания кнопок.

В частности, нардеп будет лишен права индивидуальной законодательной инициативы. Это означает, что он не сможет самостоятельно внести законопроект, предложение или поправку к законопроекту, а должен будет собрать подписи нардепов в количестве, не меньшем численности наименьшей фракции, зарегистрированной на первой сессии (то есть подписи не менее 20 нардепов, ибо такова численность самой маленькой фракции – партии «Голос»), или же подписи большинства членов главного профильного комитета.

Такую норму вводит в Регламент Верховной Рады законопроект №1040-2 «О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет права законодательной инициативы народных депутатов Украины». 9 сентября он уже получил одобрение регламентного комитета и теперь ожидает голосования в сессионном зале.

Дополнительные ограничения прав нардепов вводит законопроект №1043 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины насчет противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры». Теперь при рассмотрении какого-либо законопроекта во втором чтении нардеп уже не сможет потребовать поставить на обсуждение и голосование ту или иную поправку.

Для этого потребуется процедурное решение Верховной Рады, которое принимается не менее чем одной третью конституционного состава Верховной Рады, то есть сейчас – не менее чем 150 нардепами. Столько же голосов нужно будет собрать, чтобы внести проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или иного акта Верховной Рады в целом (до сих пор такой проект мог внести любой нардеп).

Данный законопроект, в число соавторов которого вошел Арахамия, определен президентом как неотложный. 10 сентября он уже принят за основу, а срок его подготовки ко второму чтению сокращен вдвое.

Новации затронули также и финальную стадию законотворчества. Теперь размещение законов и других актов Верховной Рады на официальном сайте Верховной Рады будет считаться их официальным опубликованием.

Такую норму вводит в Регламент Верховной Рады законопроект №1036-1, посвященный в общем-то совсем другой теме – он называется «О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет внесения депутатских запросов». 13 сентября этот проект уже тоже принят за основу с сокращением вдвое срока подготовки ко второму чтению.

Это означает, что он может быть принят окончательно уже на следующей пленарной неделе, 8-11 октября. И после этого при желании любой закон можно будет вводить в действие через несколько минут после его принятия, если он будет оперативно подписан спикером парламента и президентом и затем сразу же размещен на парламентском сайте.