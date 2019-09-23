«Парламент не место для дискуссий!». Как Верховную Раду превращают в Госдуру

Партия «Слуга народа» полностью закрепостит своих нардепов, включая мажоритарщиков. Право индивидуальной законодательной инициативы нардепов будет отменено.
Новоизбранная Верховная Рада работает как «бешеный принтер», демонстрируя невиданные темпы штампования законов. Это вызывает недоумение в Европе, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».
«Парламентаризм связан с тем, что должны быть обсуждения, дебаты, разные позиции и поправки к законам. Без этого парламент – это здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой. Ибо поднимание рук – это физкультура, это – не парламент», – так отреагировал на нынешнюю Верховную Раду экс-президент Польши Александр Квасьневский во время недавнего пребывания в Киеве.
В интервью «BBC News Україна» он подчеркнул, что если парламент начинает работать в таком стиле, то депутаты словно говорят людям: «Мы не нужны. Мы нужны только как машина для голосования».
Квасьневский предупредил, что «это будет снижать престиж парламента, потому что люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все». Похоже, его прогноз имеет все шансы сбыться.
Все идет к тому, что Верховная Рада превратится в абсолютно послушный автомат. Уже подготовлен целый пакет законопроектов, предназначенных для «усовершенствования» ее работы.
Эти законы еще более ослабят влияние мелких фракций и внефракционных депутатов, но в первую очередь они нацелены на то, чтобы обеспечить монолитность и полную управляемость фракции правящей партии «Слуга народа».
Пока что нардепы из этой фракции, особенно мажоритарщики, имеют возможность проявлять самостоятельность и даже самодеятельность. Но скоро этот конструкционный недостаток будет исправлен – и каждый винтик будет знать свое место.
Этот пакет законов уже проводится через парламент и может вступить в силу буквально через несколько недель. Мы отметим лишь некоторые, самые показательные из запланированных законодательных новшеств.
Например, в очень неприятном для мажоритарщиков ключе будет истолкована статья 81 Конституции, устанавливающая основания для прекращения полномочий нардепа. В этой статье записано, в частности, что если нардеп «избран от партии», то его полномочия прекращаются досрочно в случае его невхождения в состав или выхода из состава фракции этой партии.
До сих пор считалось, что эта норма относится только к нардепам-списочникам. Однако сейчас ее собираются распространить и на мажоритарщиков, которые баллотировались как партийные выдвиженцы.
В этом суть законопроекта №1038 «О приведении Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» в соответствие с Конституцией Украины», первым автором которого является представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, а в число соавторов вошел глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Этот проект определен президентом как неотложный. 9 сентября он уже получил одобрение регламентного комитета, возглавляемого членом фракции партии «Слуга народа» Сергеем Кальченко, и теперь ожидает голосования нардепов. Его уже прозвали законом о закрепощении мажоритарщиков.
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Аналогичные нормы появятся и в парламентском Регламенте. Соответствующий законопроект №1045-1 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины насчет приведения в соответствие с Конституцией Украины» тоже уже одобрен регламентным комитетом.
После принятия этих норм никакой бунт мажоритарщиков внутри правящей фракции уже станет невозможен. Параллельно готовятся меры, призванные превратить нардепа в рычаг для нажимания кнопок.
В частности, нардеп будет лишен права индивидуальной законодательной инициативы. Это означает, что он не сможет самостоятельно внести законопроект, предложение или поправку к законопроекту, а должен будет собрать подписи нардепов в количестве, не меньшем численности наименьшей фракции, зарегистрированной на первой сессии (то есть подписи не менее 20 нардепов, ибо такова численность самой маленькой фракции – партии «Голос»), или же подписи большинства членов главного профильного комитета.
Такую норму вводит в Регламент Верховной Рады законопроект №1040-2 «О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет права законодательной инициативы народных депутатов Украины». 9 сентября он уже получил одобрение регламентного комитета и теперь ожидает голосования в сессионном зале.
Дополнительные ограничения прав нардепов вводит законопроект №1043 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины насчет противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры». Теперь при рассмотрении какого-либо законопроекта во втором чтении нардеп уже не сможет потребовать поставить на обсуждение и голосование ту или иную поправку.
Для этого потребуется процедурное решение Верховной Рады, которое принимается не менее чем одной третью конституционного состава Верховной Рады, то есть сейчас – не менее чем 150 нардепами. Столько же голосов нужно будет собрать, чтобы внести проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или иного акта Верховной Рады в целом (до сих пор такой проект мог внести любой нардеп).
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Данный законопроект, в число соавторов которого вошел Арахамия, определен президентом как неотложный. 10 сентября он уже принят за основу, а срок его подготовки ко второму чтению сокращен вдвое.
Новации затронули также и финальную стадию законотворчества. Теперь размещение законов и других актов Верховной Рады на официальном сайте Верховной Рады будет считаться их официальным опубликованием.
Такую норму вводит в Регламент Верховной Рады законопроект №1036-1, посвященный в общем-то совсем другой теме – он называется «О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет внесения депутатских запросов». 13 сентября этот проект уже тоже принят за основу с сокращением вдвое срока подготовки ко второму чтению.
Это означает, что он может быть принят окончательно уже на следующей пленарной неделе, 8-11 октября. И после этого при желании любой закон можно будет вводить в действие через несколько минут после его принятия, если он будет оперативно подписан спикером парламента и президентом и затем сразу же размещен на парламентском сайте.