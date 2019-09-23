Диктатура в демократической обертке. Опыт путина для авторитаризма в Украине

В Украине может установиться не смесь демократии и диктатуры, а чистая диктатура, но – в демократической обертке.
Новость о том, что главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) может быть назначен Виталий Шабунин, вообще-то совершенно не удивительна. Сам Шабунин и руководимая им общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) демонстрируют максимально теплые чувства к Владимиру Зеленскому. Хотя к предыдущему президенту Петру Порошенко они проявляли откровенно негативное отношение, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».
«В частности, в своем анализе законопроектов от Зеленского ЦПК называет их «прогрессивными» и даже «революционными». И ни слова не говорит о том, что эти новации вызвали озабоченность и критику западных партнеров (о чем свидетельствует, например, совместное письмо, направленное руководителям Украины представительством Евросоюза и посольством Канады). А лично Шабунин, сравнивая успехи двух президентов в борьбе с коррупцией, заявил: «Ну, Порошенко за пять лет не справился, этот за две недели справился», – пишет журналист.
Такая любовь ЦПК и Шабунина к Зеленскому вполне понятна, если учесть, что ЦПК уже де-факто приобщился к партии Зеленского «Слуга народа». Член правления ЦПК и руководитель его адвокационных программ Анастасия Красносельская получила очень почетное восьмое место в списке «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду. Более того, после выборов партийное руководство доверило Красносельской пост главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.
Украинский режим демократуры. Насколько новая власть усвоила уроки путинизма?
«Так что возможное назначение Шабунина главой НАПК обеспечит подконтрольность агентства Зе-команде и вместе с тем может стать абсолютно логичным завершением процесса превращения ЦПК в карманную структуру Банковой. В таком случае эта структура продолжит изображать антикоррупционную активность перед западными посольствами, но не будет представлять собой ни малейшей угрозы Зеленскому и его окружению», – отмечает Вишневский.
Подобная судьба, судя по всему, уготована и ряду других известных общественных организаций антикоррупционной и правозащитной направленности. Дело в том, что нынешней власти не нужны те, кто способен перечить.
«Об этом прямо заявил Давид Арахамия, возглавивший фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде. Он признал свою склонность к автократии и назвал свой излюбленный метод управления «демократурой». «Что это значит? У нас полная демократия, когда мы просто общаемся о том, как мы можем решить проблему, но когда мы уже решили, как мы будем ее решать, начинается диктатура», – пояснил он», – подчеркивает Вишневский.
Об этом методе управления еще 27 лет назад рассказал швейцарский политолог-африканист Макс Линижер-Гума в своей книге «Демократура: замаскированная диктатура, подмененная демократия», вышедшей в Париже. Подчеркнем, имеется в виду не смесь демократии и диктатуры, не промежуточная стадия между ними, а чистая диктатура, но – в демократической обертке.
«Классическим примером демократуры является путинский режим в России. Еще 13 лет назад это показал немецкий журналист Борис Райтшустер в своей книге «Демократура Путина: как Кремль учит Запад бояться». Впрочем, у Путина на установление демократуры ушло немало лет. А в Украине, похоже, демократура может быть выращена гораздо быстрее», – отмечает Вишневский .
Сейчас мы видим попытки укротить и подмять не только третий сектор (то есть неправительственные некоммерческие организации), но и четвертую власть (то есть масс-медиа после законодательной, исполнительной и судебной власти). Именно с этой целью создан Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, первое заседание которого было проведено в президентском Офисе 16 сентября.
«В состав совета включены 14 представителей масс-медиа, общественных организаций и журналистских профсоюзов, а также представитель президентского Офиса Максим Кречетов. Заседание прошло со скандалами: два члена совета отказались участвовать в этом органе, а Кречетов прямо заявил, что задача совета – заняться вопросом регуляции деятельности журналистов», – подчеркивает Вишневский.
В частности, он хочет ввести «национальную пресс-карту»: кто ею не обладает, тот не будет считаться журналистом. Также Кречетов анонсировал намерение утвердить «единые стандарты журналистики» и карать масс-медиа и журналистов за нарушение этих стандартов. Естественно, эти планы сразу же были раскритикованы журналистами.
«В этом плане интересны высказывания главы ОПУ Андрея Богдана, который еще в августе заявил, что «классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», – подчеркивает Вишневский.
А не так давно Богдан порадовал еще одним высказыванием: «часть коррупции в этом государстве – это коррупция четвертой власти. Журналисты – это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает».
«Путин тоже начинал с того, что пытался приручить существовавшие некоммерческие организации, а затем взял курс на формирование прокремлевских структур, таких как Общественная палата, созданная в 2005 г. Следующим шагом стал принятый в 2006 г. пресловутый закон о некоммерческих организациях (НКО), позволивший Кремлю лишить регистрации и фактически вытолкнуть на нелегальное положение едва ли не все общественные организации (а также офисы иностранных НКО, таких как Британский совет), которые ему мешали», – отмечает Вишневский.
Неугодные телеканалы были уничтожены, как НТВ в 2001-м, а опасных для власти журналистов, занимавшихся антикоррупционными расследованиями и правозащитной деятельностью, стали просто убивать (наиболее известные случаи: Юрия Щекочихина – в 2003-м, Анну Политковскую – в 2006-м).
«Ждут ли Украину свой закон о НКО, свой аналог «дела НТВ» и громкие убийства журналистов, антикоррупционеров, правозащитников? Нужно отдавать себе отчет в том, что все это – неотъемлемые атрибуты демократуры. Так что ответа на этот вопрос ждать, по-видимому, осталось недолго», – подытожил Вишневский.