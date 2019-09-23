Диктатура в демократической обертке. Опыт путина для авторитаризма в Украине

В Украине может установиться не смесь демократии и диктатуры, а чистая диктатура, но – в демократической обертке.

Новость о том, что главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) может быть назначен Виталий Шабунин, вообще-то совершенно не удивительна. Сам Шабунин и руководимая им общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) демонстрируют максимально теплые чувства к Владимиру Зеленскому. Хотя к предыдущему президенту Петру Порошенко они проявляли откровенно негативное отношение, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

«В частности, в своем анализе законопроектов от Зеленского ЦПК называет их «прогрессивными» и даже «революционными». И ни слова не говорит о том, что эти новации вызвали озабоченность и критику западных партнеров (о чем свидетельствует, например, совместное письмо, направленное руководителям Украины представительством Евросоюза и посольством Канады). А лично Шабунин, сравнивая успехи двух президентов в борьбе с коррупцией, заявил: «Ну, Порошенко за пять лет не справился, этот за две недели справился», – пишет журналист.

Такая любовь ЦПК и Шабунина к Зеленскому вполне понятна, если учесть, что ЦПК уже де-факто приобщился к партии Зеленского «Слуга народа». Член правления ЦПК и руководитель его адвокационных программ Анастасия Красносельская получила очень почетное восьмое место в списке «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду. Более того, после выборов партийное руководство доверило Красносельской пост главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

«Так что возможное назначение Шабунина главой НАПК обеспечит подконтрольность агентства Зе-команде и вместе с тем может стать абсолютно логичным завершением процесса превращения ЦПК в карманную структуру Банковой. В таком случае эта структура продолжит изображать антикоррупционную активность перед западными посольствами, но не будет представлять собой ни малейшей угрозы Зеленскому и его окружению», – отмечает Вишневский.

Подобная судьба, судя по всему, уготована и ряду других известных общественных организаций антикоррупционной и правозащитной направленности. Дело в том, что нынешней власти не нужны те, кто способен перечить.

«Об этом прямо заявил Давид Арахамия, возглавивший фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде. Он признал свою склонность к автократии и назвал свой излюбленный метод управления «демократурой». «Что это значит? У нас полная демократия, когда мы просто общаемся о том, как мы можем решить проблему, но когда мы уже решили, как мы будем ее решать, начинается диктатура», – пояснил он», – подчеркивает Вишневский.

Об этом методе управления еще 27 лет назад рассказал швейцарский политолог-африканист Макс Линижер-Гума в своей книге «Демократура: замаскированная диктатура, подмененная демократия», вышедшей в Париже. Подчеркнем, имеется в виду не смесь демократии и диктатуры, не промежуточная стадия между ними, а чистая диктатура, но – в демократической обертке.

«Классическим примером демократуры является путинский режим в России. Еще 13 лет назад это показал немецкий журналист Борис Райтшустер в своей книге «Демократура Путина: как Кремль учит Запад бояться». Впрочем, у Путина на установление демократуры ушло немало лет. А в Украине, похоже, демократура может быть выращена гораздо быстрее», – отмечает Вишневский .

Сейчас мы видим попытки укротить и подмять не только третий сектор (то есть неправительственные некоммерческие организации), но и четвертую власть (то есть масс-медиа после законодательной, исполнительной и судебной власти). Именно с этой целью создан Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, первое заседание которого было проведено в президентском Офисе 16 сентября.

«В состав совета включены 14 представителей масс-медиа, общественных организаций и журналистских профсоюзов, а также представитель президентского Офиса Максим Кречетов. Заседание прошло со скандалами: два члена совета отказались участвовать в этом органе, а Кречетов прямо заявил, что задача совета – заняться вопросом регуляции деятельности журналистов», – подчеркивает Вишневский.

В частности, он хочет ввести «национальную пресс-карту»: кто ею не обладает, тот не будет считаться журналистом. Также Кречетов анонсировал намерение утвердить «единые стандарты журналистики» и карать масс-медиа и журналистов за нарушение этих стандартов. Естественно, эти планы сразу же были раскритикованы журналистами.

«В этом плане интересны высказывания главы ОПУ Андрея Богдана, который еще в августе заявил, что «классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», – подчеркивает Вишневский.

А не так давно Богдан порадовал еще одним высказыванием: «часть коррупции в этом государстве – это коррупция четвертой власти. Журналисты – это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает».

«Путин тоже начинал с того, что пытался приручить существовавшие некоммерческие организации, а затем взял курс на формирование прокремлевских структур, таких как Общественная палата, созданная в 2005 г. Следующим шагом стал принятый в 2006 г. пресловутый закон о некоммерческих организациях (НКО), позволивший Кремлю лишить регистрации и фактически вытолкнуть на нелегальное положение едва ли не все общественные организации (а также офисы иностранных НКО, таких как Британский совет), которые ему мешали», – отмечает Вишневский.

Неугодные телеканалы были уничтожены, как НТВ в 2001-м, а опасных для власти журналистов, занимавшихся антикоррупционными расследованиями и правозащитной деятельностью, стали просто убивать (наиболее известные случаи: Юрия Щекочихина – в 2003-м, Анну Политковскую – в 2006-м).

«Ждут ли Украину свой закон о НКО, свой аналог «дела НТВ» и громкие убийства журналистов, антикоррупционеров, правозащитников? Нужно отдавать себе отчет в том, что все это – неотъемлемые атрибуты демократуры. Так что ответа на этот вопрос ждать, по-видимому, осталось недолго», – подытожил Вишневский.