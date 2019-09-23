Политика

Выборы в США и МН-17: то ли поддержка Трампа, то ли оправдать себя в убийстве

Фактически избежав наказания за вмешательство в президентские выборы США 2016 года, Россия запустили новую компанию в поддержку Трампа, одновременно пытаясь обелить себя в деле по катастрофе рейса MH17.

Предварительные опросы к выборам американского президента свидетельствуют, что рейтинг одобрения деятельности Трампа, пишет редакция Telegram-канала «Грамофон»:

• 45% одобряют, 55-не одобряют (Fox);

• одобряют-43, не одобряют – 55 (Рейтер; Гэллап)

В случае формирования связки кандидатов Трамп – Байден:

• Fox – 38% Трамп, 52%-Байден;

• Survey – 41% Трамп, 49% – Байден.

Причем на сегодня ситуация в «ключевых» штатах, имеющих наибольшее количество «выборщиков» для действующего президента еще хуже:

• Калифорния – 57% Байден, 31% – Трамп;

• Флорида – 49%-Байден, 50% – Трамп.

«Если бы выборы состоялись прямо сейчас Трамп проиграл бы даже независимому Сандерсу со «счетом» 40% – 48% (Fox)», – пишет редакция.

Вполне естественно, что за данными рейтингами очень внимательно смотрят в РФ где появились как первые комментарии, так и первая реакция по этим опросам.

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«В частности, по оценкам «Незыгаря»: «победа Байдена «ускорит» транзитный процесс смены власти в России, активирует пролиберальную партию, а издержки в процессе трансфера значительно вырастут», – отмечает редакция.
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Это подтверждает сообщения аффилированного с Кремлем Telegram-канала «Незыгарь»:

«Победа Трампа позволит основательно структурировать процесс транзита, насколько это возможно в спокойном режиме осуществить подготовку и запуск новой структуры власти и регулировки элитного баланса интересов. Правда, если с победой Трампа не сгорят в американском кострище компроматов несколько важных персон. И баланс несколько нарушится. И потребует времени для восстановления» – отмечает «Незыгарь».

Кроме того, в России началась «раскрутка» двух важнейших информационных компаний. Судя по всему, как и в 2016 году планируется влияние на умы американских избирателей. Безусловно спецслужбы США к этому готовы гораздо больше, чем в прошлую кампанию и эффект будет меньше, а вот чего можно ожидать практически со 100% вероятностью это поиск и опубликование российскими спецслужбами «чемоданов компромата» на кандидатов.

«Среди топ-тем: работа сына Байдена в Украине и… участие Обамы и Байдена в трагедии МН-17. Уже сейчас появились «первые ласточки» таких сообщений», – подчеркивает редакция.

С первым все понятно, мировые агентства «захлестнула» волна сообщений об Хантере Байдене и Burisma, а вот второе… Цитируем телеграмм-канал «Байки из Спасской башни»: «Команду на выстрел из «Бука» по пассажирскому борту министр обороны Украины отдавал после приказа, полученного от Порошенко. Тот, соответственно, согласовал эту чудовищную провокацию с Обамой. Через Джо Байдена».

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«О, как!!! Ведь совершенно неважно, что такой фейк ничем не подкреплен – главное создать правильный информационный фон, а он создается. Судя по тому, что это сообщение перепостил «Незыгарь» со своими 250К подписчиков, а сам канал, входит в группу Владислава Клюшина – учредителя компании «М-13» и деятельность которого полностью подконтрольна первому заместителю руководителя администрации президента Алексею Громову, этому, пусть и наскоро «слепленному» вбросу, предается серьезное значение – все-таки ставки в этом деле очень высокие, а «отмазываться» РФ как-то надо», – подчеркивает редакция.

Кроме украинского можно ожидать появление «кейсов»: Ближний Восток, Южная Америка и Африка где-то же надо использовать накопленные или выдуманные российскими спецслужбами данные, а выборы президента США для этого крайне удобный момент.

«Вот и гадай – Кремль решил в очередной раз «запустить» фейковую версию о непричастности России к гибели МН-17 или Трампа поддержать, а скорее всего просто хочет убить сразу «двух зайцев» – это стиль российских спецслужб и, хотя все как всегда делается достаточно топорно, шума будет довольно много. А вот выборы президента США в 2020 году скорее всего побьют все рекорды по «грязности», причем это обеспечит внешняя сторона – ведь никак особо не наказанный по события 2016 года Кремль воспринял это как сигнал – можно», – подытожил Telegram-канал «Грамофон».

Источник Telegram-канала Грамофон
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