Трамп против Байдена: украинский лидер между двух огней в войне вашингтонских группировок

Украинские лидеры попали в ловушку, оказавшись в самом центре перепалки в Вашингтоне, сталкиваясь с растущим давлением со стороны президента Дональда Трампа и его союзников, заставляющих их расследовать деятельность сына политического конкурента президентской администрации Джо Байдена. При этом команда президента Украины Владимира Зеленского ищет способы избежать таких действий, пишут на страницах «The Washington Post» журналисты Майкл Бирнбаум и Дэвид Стерн.

«Они могли бы согласиться с требованием Трампа начать расследование украинских деловых отношений с Хантером Байденом и подвергнуться риску гнева демократов и других за то, что эти интересы воспримут как вмешательство в выборы 2020 года. Или украинцы могут бросить вызов Трампу и столкнуться с гневом президента, который ранее в этом месяце по таинственным причинам заморозил 250 млн. долларов важнейшей военной помощи, прежде чем выдать ее», – пишут журналисты.

В любом случае, они рискуют расколоть двухпартийный консенсус, который твердо поддерживал Украину против России с 2014 года, когда Кремль аннексировал украинский Крым и развязал войну на востоке Украины. Если Украина будет связана с одной политической партией США или другой, это может поставить под угрозу связи с наиболее важным сторонником ее безопасности.

«Это дипломатическая катастрофа для наших отношений с Соединенными Штатами», – сказала Алена Гетманчук, директор Центра Новой Европы, киевского аналитического центра по внешней политике. «Я не знаю, каким может быть выход из этой истории».

Это затруднительное положение может сложиться в среду, когда Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский искал встречи месяцами, видя в этом способ продемонстрировать поддержку США стране, которая все еще ведет войну на востоке и переживает аннексию Крыма Россией. Трамп отнесся неохотно, и он нажал на Зеленского относительно Байдена в июльском телефонном разговоре, который является предметом необычной жалобы разоблачителей в разведывательном сообществе.

В интервью украинскому телеканалу «Hromadske», которое транслировалось в субботу, министр иностранных дел Вадим Пристайко отрицал, что Трамп оказывал давление на Зеленского во время телефонного звонка.

«Я знаю, о чем был разговор, и думаю, что давления не было», – сказал он.

«Были разговоры, разговоры разные, лидеры имеют право обсуждать любые существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружеским, и затрагивал множество вопросов, в том числе требующих серьезных ответов», – добавил министр.

Дипломаты, политики и аналитики в Украине и за ее пределами в субботу заявили, что Украина находится в опасном положении.

«Действительно, не могло быть хуже» для Киева, сказал высокопоставленный европейский дипломат, выступая на условиях анонимности, чтобы не усугубить ситуацию.

«Я боюсь нанести еще больший вред Украине», – сказал обычно общительный бывший политик, отклонив запрос на комментарий.

Зеленскому, который до недавнего времени был комиком без политического опыта, придется ступать осторожно. Неправильный шаг может привести к дальнейшему разжиганию ситуации в Вашингтоне, что будет стоить Украине ее отношений либо с республиканскими, либо с демократическими законодателями.

С тех пор как Трамп принял российского президента Владимира Путина и поставил под сомнение как НАТО, так и причины поддержки Украины, двухпартийная поддержка страны в Конгрессе стала основной гарантией безопасности США для Киева. Если бы это было подорвано, Украина могла бы оказаться в особенно опасном положении.

«Наш жизненный интерес состоит в том, чтобы обеспечить, защитить и укрепить двухпартийную поддержку Украины», – сказал Данил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

«Это не все об Украине. Не навязывайте Украине какие-то внутренние проблемы, пока Украина борется против агрессии России за независимость и свободу», – подчеркнул экс-министр.

Зеленский также говорит о встрече с Путиным, а также с лидерами Франции и Германии в ближайшие недели, чтобы попытаться выработать урегулирование конфликта, который продолжается уже пятый год. Это делает шум в Вашингтоне особенно тревожным, потому что ослабляет переговорную позицию Украины.

Зеленский был более открыт для России, чем его предшественник, он вел переговоры об большом обмене заключенными с Кремлем, а также предлагал переговоры с Путиным.

«Конечным бенефициаром всей этой истории является Россия», – сказала Дарья Каленюк, исполнительный директор Антикоррупционного центра действий, организации чистого управления в Киеве.

Некоторые украинцы уже обеспокоены тем, что Зеленский, возможно, слишком многое предложил команде Трампа.

«Просто держись подальше от этого. Это не наша история. Ничего не выиграть, есть много, что можно потерять », – сказала Виктория Войцицкая, бывший украинский депутат, вступивший в должность в 2014 году в волне активистов, ориентированных на Запад, которые вошли в политику после политических потрясений в том году.

Использование расследования «в качестве инструмента, позволяющего сказать, что мы вновь открываем это, чтобы обеспечить выгоду, влияние на конкретного кандидата, было бы ошибкой», – сказала она.

Украинские политики и аналитики опасаются, что их лидер попает в засаду, встретившись с Трампом в среду. Они боятся, что это может помешать усилиям по улучшению правопорядка, предпринятым после революции 2014 года, которая свергла глубоко коррумпированного лидера.

Ирония заключается в том, что американские ресурсы были вложены в Украину с момента обретения ею независимости от Советского Союза в 1991 году, чтобы попытаться создать независимую судебную систему, которая могла бы противостоять политическому давлению – именно такое давление сейчас оказывает Трамп, сказал Гетманчук.

«Капитуляция «была бы неуважением ко всем американцам, которые в течение 28 лет выделяли средства налогоплательщиков США на реформы», – сказала она.

Через несколько дней после июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани провел в Мадриде личную встречу с Андреем Ермаком, главным помощником Зеленского. Джулиани сказал, что он встретился с Ермаком, чтобы предложить два вопроса для расследования, и что Ермак указал, что украинцы открыты для проведения расследований. Ермак не ответил на запрос о комментарии.

Первый вопрос касался утверждений о том, что правительство Украины вступило в сговор с демократами в 2016 году, чтобы попытаться сорвать президентские стремления Трампа.

Во время президентской кампании 2016 года выпуск книги, в которой были задокументированы миллионы долларов неофициальных платежей от бывшего украинского правительства Полу Манафорту, что способствовало отставке Манафорта с поста руководителя избирательного штаба Трампа. Манафорт был консультантом президента Украины Виктора Януковича, дружественного России лидера, который был вынужден уйти в отставку в 2014 году.

Джулиани сказал, что публикация этой информации была частью скоординированной кампании украинского правительства по оказанию помощи демократам. Он не представил никаких доказательств.

Сергей Лещенко, украинский парламентарий, который разоблачил бухгалтерскую книгу, говорит, что он обнародовал информацию, чтобы попытаться бороться с коррупцией в Украине, а не вмешиваться в политику США.

Второй вопрос, поднятый Джулиани, касался расследования вопроса украинского газового магната, который поставил Хантера Байдена в правление своей компании «Burisma».

В 2016 году тогдашний вице-президент Байден потребовал отставки высшего должностного лица правоохранительных органов Украины, генерального прокурора Виктора Шокина.

Трамп и Джулиани обвинили старшего Байдена в том, что он настаивает на увольнении Шокина, чтобы защитить Хантера Байдена от расследования дела Бурисмы.

Но неясно, насколько серьезно Шокин преследовал Бурисму в то время, когда его вытеснили. В то время дипломаты говорили, что отставка Шокина была связана с опасениями Запада по поводу коррупции в системе правосудия в Украине. Озабоченность Вашингтона разделяли европейские партнеры Украины, и они восприняли уход Шокина.

«Средства фейковой информации и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который расследовал его сына», – написал Трамп в субботу в Twitter.

В субботу Байден сказал, что никогда не говорил со своим сыном о своем бизнесе в Украине, и обвинил Трампа в том, что «он делает это, потому что знает, что я буду бить его, как барабан».