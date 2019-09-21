Культ личности «зеленого робин гуда». Когда украинцы построят мавзолей своему кумиру?

В интернете появилось видео, в котором сторонники президента произносят оду ему и его матери Римме Зеленской по случаю ее дня рождения, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы». «Обычный роддом в Кривом Роге. Среда. Он сладко уснул у вас на груди. Понимая, что это любовь навсегда. И не зная, что ждет его впереди… Сегодня о нем говорит вся планета. Начиная с мая этого года страной управляет президент из народа».

«Кто и зачем придумал именно таким образом поздравить маму Зеленского, неважно, важно другое – в его воспевании четко прослеживается ключевой смысл, на основе которого выстраиваться образ президента: он – человек не из опостылевшей политической элиты, а из народа», – пишет Сетевой Оракул.

Простой парень, который понятен и доступен простым людям, разговаривает с ним на понятном языке. На этот образ накладываются другие краски, при помощи которых в массовом сознании формируется представление о настоящем президенте: он накажет обидчиков народа из прошлой власти, в его команде все такие честные, как он, эти ребята обеспечат стране экономический прорыв.

«И если даже в Зе-команде появятся «паршивые овцы», то это не вина Зеленского, потому что вождь нации не может проконтролировать каждый пустяк», – отмечает Сетевой Оракул.

Для Украины такой образ руководителя страны – абсолютно новый. Хотя в 2004 году что-то схожее происходило вокруг фигуры Виктора Ющенко. Ему также писали оды и посвящали стихи. Но тогда не вся страна рассматривала Виктора Андреевича в качестве мессии – у жителей южных и восточных областей было свое представление о руководителе государства.

«Ему соответствовал «свой парень» Виктор Янукович – хозяйственник, способный стукнуть кулаком по столу. Помните предвыборные билборды Януковича «потому что лидер» и так далее? Но культ личности этого деятеля так и не сформировался, поскольку смыслы, которыми наполняли его образ технологи, претили огромной части граждан. Что в итоге вылилось в революцию», – подчеркивает Сетевой Оракул.

В образ Петра Порошенко вкладывали иной смысл – наш Ататюрк, отец нации, воитель, который смог остановить наступление Путина. Но Украина – не Турция, где отцу нации прощали человеческие слабости. Украинцы по своей сути анархичны, социальная справедливость для них значительно ближе и важнее, чем национальная солидарность.

«И к тому же, куда деть правду, украинцы очень завистливы. А Петр Алексеевич – очень успешен. Так что и ему не судилось стать для украинцев отцом. И даже наоборот – со временем значительная часть населения начала воспринимала его как обидчика. И вот теперь общество призвало Зеленского излечить его от обид», – отмечает Сетевой Оракул.

Но слишком высокие ожидания, как известно, приводят к быстрым разочарованиям. И не только у нас. Тут кстати вспомнить об Эммануэле Макроне – французский политик тоже пришел к власти на волне усталости граждан от старых элит, но уже очень скоро получил протесты «желтых жилетов».

«Зеленского часто сравнивают с Макроном. Однако это сравнение справедливо лишь отчасти – французский президент не появился из ниоткуда, он работал советником президента Франсуа Олланда по вопросам экономики и финансов, затем в правительстве стал автором либерального «закона для экономического роста, активности и равенства шансов», который поддержала значительная часть общества. Проще говоря, избирателям он понравился не потому, что накажет старых политиков, а потому что соединил в своей идеологии популярные среди народа идеи социального равенства с анти-истеблишментскими настроениями», – подчеркивает Сетевой Оракул.

У нас же ситуация иная, и чтобы соответствовать культивируемому образу человека из народа, Зеленскому придется соединять в себе черты разных прототипов (или играть их роли применительно к нашей ситуации). Взять, например, Эву Перон – актрису и супругу аргентинского диктатора Хуана Перона, которую беднота просто обожала за щедрость (немного стоившую на фоне системных злоупотреблений властью).

«Или самого бедного президента в мире, такого себе уругвайского Василия Голобородько – Хосе Мухики, жившего на малую часть своей зарплаты, чтобы быть равным с простыми гражданами. Причем образы придется регулярно менять и усиливать различными экстравагантными поступками, вроде истории с «чертом» Годунком – народ такое любит», – отмечает Сетевой Оракул.

Сложно сказать, удастся ли этот план Зеленскому в длительной перспективе, но у него, собственно говоря, уже нет другого выбора – он сам создал себе образ. В противном случае в обществе снова поселится зрада, которой быстро вооружатся новые робин гуды, желающие поэксплуатировать архетипы украинского народа.