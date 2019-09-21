Данилюк против Коломойского: стресс-тест для власти – сохранит ли свой глава СНБО

Серьезный тест для украинской власти: останется ли Данилюк главой СНБО после конфликта с Коломойским.

Фееричный эфир и дискуссия Шустер vs Коломойский подарил не только судебный иск тележурналиста к олигарху. Также в этом эфире фактическую войну Коломойскому публично объявил секретарь СНБОУ Александр Данилюк, пишет на своей странице в Facebook военно-политический обозреватель Александ Коваленко.

«Я увидел настроение президента Зеленского, на тот момент кандидата, менять страну. И я понимал опасность, если будет расти влияние Игоря Коломойского. Я тогда дал публичное обещание, что буду делать все возможное, чтобы был баланс. И до этого момента я это делал», – признался в эфире Александр Данилюк, вспоминая период президентских выборов.

И вчера Данилюк пообещал дальше бороться с влиянием Коломойского в стране.

«Происходящее сейчас [с Гонтаревой] я воспринимаю, как угрозу национальной безопасности. Когда происходят внесудебные расправы, то это точно не то, что должно происходить в нашей стране. Это большой риск дестабилизации. Это риск недоверия к новой власти. И я как ее представитель, как секретарь СНБО не должен стоять в стороне», заявил Данилюк. Добавив, что «…условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским».

Сам Коломойский тоже намекал ранее на своем пристальном внимании к Данилюку.

«…там еще пару человек у нас осталось от предыдущих всех компаний. Дадим шанс…Они кстати в последнее время ничего плохого обо мне не сказали. Я слежу за их высказываниями. Тех, кто от предшественников остался и к нынешним перешел в новую реальность», – говорил Коломойский в своем интервью.

Кто победит в этой войне?

«Не надо быть Вангой, чтобы предвидеть команду «фас» Коломойского депутатам своей фракции в Верховной Раде, каналу 1+1 (с его «Правой на владу», Грошима Дубинского и т.п), плюс «Бабелю» с тем же акционером», – отмечает Коваленко.

В активе у Данилюка – широкие контакты и поддержка США, где также недовольны влиянием олигарха на новую украинскую власть.

«Так, сначала Вашингтон советовал не назначать юриста Коломойского Андрея Богдана главой ОПУ. А недавно экс-посол США в Украине Стивен Пайфер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским. Он отметил, что на посту президента Зеленский успел создать немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ, но теперь главное «чтобы он не потерял большую часть этого капитала», – подчеркивает Коваленко.

Сигнал более чем недвусмысленный в преддверии первого визита Зеленского в США.

Тест для власти: останется ли Данилюк главой СНБО после конфликта с КоломойскимФееричный эфир и дискуссия Шустер vs… Geplaatst door Alexander Kovalenko op Zaterdag 21 september 2019

К слову, видимо из-за связей Данилюка в Америке появились слухи о его отправке послом в Вашингтон. Сам секретарь Совбеза такие слухи опроверг: «Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю».

«Так что этот слив похож скорее на «принуждение к миру» со стороны отдельных сил в ОПУ, которые хотят избавится от присмотра Данилюка», – отмечает Коваленко.

Останется ли Данилюк на должности секретаря РНБО после вчерашнего эфира – будет наглядным показателем реального влияния Коломойского на президентскую вертикаль власти Украины. А также покажет, готов ли сам Президент Зеленский диверсифицировать свое окружение, отказываясь от токсичных связей с олигархами.