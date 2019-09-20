Бунтующая тень Коломойского. «Слуги народа» голосующие против президентских законов

Депутатов из парламентской фракции «Слуги народа» пытаются свести к роли «пальца» для зеленой кнопки. Но «пальцы» сопротивляются. Доказательством тому стал провал нескольких законопроектов.

Не успела новая власть как следует начать менять страну в соответствии со своими предвыборными обещаниями, а ее монолит уже трещит по швам. Сайт Depo.ua ранее анализировал причины и последствия возможного углубления разногласий внутри новой властной команды. Теперь посмотрим, кто именно шагает не в ногу с коллегами из ЗЕфракции, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Первый звонок прозвучал 12 сентября, когда часть фракции «слуг» отказалась поддержать законопроект №1075, который отменял действие в Украине законов СССР. Не касаемся здесь содержательной части документа, к которому действительно есть много вопросов», – пишет журналист.

Речь о том, что за него не проголосовали 18 «слуг», воздержались 8 (мажоритарщики из Харьковской области Максим Бужанский и Мария Мезенцева, Одесской – Олег Колев, Ивано-Франковщины Роман Мулик, Киевщины – Анна Скороход, Днепропетровщины – Дмитрий Черный, представитель списка «Слуги» Гео Лерос. Двое «слуг» проголосовали против: мажоритарщики из Киевской области Ольга Василевская-Смаглюк и Харьковщины Александр Бакумов. Еще 13 членов монобольшинства отсутствовали (среди них – блогер-нардеп Александр Дубинский).

«Таким образом, из 251 депутата от доминирующей фракции «за» высказались 210. Как видим, подавляющее большинство недовольных – депутаты от одномандатных округов», – отмечает Петренко.

Тогда, неделю назад, «бунт» произошел не из-за сырого проекта закона, который был лишь поводом. А причиной, похоже, стала попытка руководства фракции под идейным вдохновением президентского офиса ввести императивный мандат для нардепов. Речь о предоставлении фракциям права лишать своих членов, в том числе и мажоритарщиков, депутатского мандата в случае выхода нардепа из фракции – без разницы, по его личному или фракционному решению.

«И хотя Банковая от своих планов дисциплинировать свою фракцию через введение императивного мандата окончательно не отказалась, тогда скандал удалось нивелировать. После чего в минувшую пятницу ОП даже смог мобилизовать в сессионном зале более 300 голосов за такой щекотливый вопрос для многих политсил, как досрочный роспуск Центризбиркома», – подчеркивает Петренко.

Ничего не предвещало новых проблем в крупнейшей фракции парламента на этой пленарной неделе. Депутатские пальцы исправно нажимали нужные кнопки на пультах. Но вот в четверг рассматривался законопроект №1009 о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство. Он является принципиально важным для депутатов, потому что, кроме всего прочего, дает право соответствующим органам прослушивать, в том числе, и нардепов, а также проводить у них обыски без санкции суда.

«10 сентября, когда никто из новоиспеченных депутатов еще не бунтовал, за основу этот проект поддержали 297 членов парламента, в том числе 239 от «Слуги народа». Но, видимо, между чтениями вдумались в то, что сами же поддержали – и схватились за голову», – отмечает Петренко.

«В результате вчера председатель Рады Дмитрий Разумков вынужден был даже остановить голосование и объявить получасовой перерыв, потому что стало очевидно, что голосов не хватает: «за» во втором чтении высказались 196 депутатов. Из них только 184 «слуги», 37 не голосовали, 23 отсутствовали, 7 воздержались. Что интересно – против не выступил никто. Просто проигнорировали голосование. В итоге документ не «зарубили», а отправили на повторное второе чтение. Для этого вдруг появились 242 голоса, причем 226 из них дали «слуги». После этого Разумков с явным облегчением закрыл вечернее пленарное заседание.

Заметим – речь идет о поддержке законопроекта, под которым стоит подпись самого президента Зеленского. То есть либо новая власть не авторитет для самих ее представителей, либо те, кто показал Банковой фигу, пусть пока и в кармане, чувствуют себя в безопасности. Потому что слышат за спинами кого-то не менее мощного, нежели первые лица государства, и тем более фракционного или парламентского руководства.

Внимательные наблюдатели видят за этими движениями внутри «Слуги народа» тень Игоря Коломойского. Называя конкретные фамилии, об этом пишет, в частности, журналист-расследователь Юрий Николов на своей странице в Facebook:

За две недели СлугаНарода уже дважды не дала всех голосов за большие законы – о прослушке для НАБУ и уничтожении… Geplaatst door Юрий Николов op Donderdag 19 september 2019

Яркие фамилии депутатов, причастных к Коломойскому, которые не голосовали, отсутствовали или воздержались: Дубинский, Василевская-Смаглюк, Андрийович. В то же время, Александр Ткаченко голосовал «За». Так же, как и Макс Бужанский. Преимущественно не поддерживали инициативу мажоритарщики. Причем, совершенно от разных групп влияния. Взять тех же винницких Драбовского и Пашковского, которых на парламентских выборах поддерживали группы влияния в Виннице, которые играли против Гройсмана.

«Проявления публичного несогласия с официальной «линией партии» свидетельствуют о попытке настроить работу монобольшинства таким образом, чтобы с помощью небольшой, но активной, шумной и заметной в информационном пространстве группы депутатов получить фактический контрольный пакет в парламенте – возможность блокировать какие-то решения Рады, а другие наоборот – протягивать. Другими словами, в «Слуге» уже открыто появился альтернативный центр влияния, который начал борьбу за контроль над крупнейшей фракцией», – подчеркивает Петренко.

Эта группа играет на настроениях депутатов, преимущественно мажоритарщиков, которые начинают осознавать, что в условиях отмененной неприкосновенности они превращаются в беззащитных марионеток в руках ближнего окружения президента. Пока сопротивление единичное, спорадическое и напоминает первые попытки сопротивления подростков. Однако, если это недовольство будут стимулировать со стороны упомянутого олигарха (или какого-то другого миллиардера, который войдет в положение и поддержит депутатов как минимум морально), то ситуация может дойти и до раскола в монофракции.

«Это понимают на Банковой. Недаром же глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС послал четкий сигнал потенциальным раскольникам: «Они ссорятся, что-то не понимают, чего-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели – мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды – наверное, мы будем считать его врагом», – отмечает Петренко.

Между прочим, на Банковой могут пойти по радикальному пути. Рейтинг доверия к Зеленскому сейчас переваливает за 70%. Верховная Рада даже к 50% не приблизилась, и вряд ли сможет. Президент на первом заседании ВР уже говорил, что с легкостью может через год их распустить. СМИ сообщили, что после провала голосования за законопроект №1009 в ОП бушевали эмоции.

«Андрей кричал: «Нафиг их всех распустить! Что это за розводняк!?» А вот Володе нужно отдать должное, он утихомирил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова: почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!», – сообщил источник.

Конфликт якобы закончился в пятницу утром, когда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться. Впрочем, после местных выборов, которые скорее всего будут досрочными, когда «слуги народа» могут получить невиданную власть в стране, если фракция в парламенте продолжит такие «выходки», то Зеленский довольно легко объяснит народу, почему стоит распустить Раду.

«Мол, закрались враги, продажные люди, которых скупили олигархи. И стоит пойти и избрать новых. Народ поверит», – резюмирует Петренко.