Сбой «зеленого принтера»: что президенту делать с бунтующими «слугами народа»?

Фракцию Зеленского оппоненты называют «зеленым принтером» за скорость штамповки законов. Однако в последнее время в работе этого «устройства» начались сбои. Пора ремонтировать?

Сначала небольшое техническое отступление. Все хорошо знают, что принтер рано или поздно начинает плохо печатать. Преимущественно все его дефекты устраняются либо путем чистки картриджа, либо заменой тонера, либо ремонтом валов. А иногда принтер достаточно просто почистить от пыли или перестать стучать по нему кулаками, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Депутатская фракция – гораздо более сложный механизм, чем средство для печати. Однако раз уж «слуги» взяли такой темп, то стоит ожидать быстрого износа и поломок. А когда-то это «устройство» может устать и вообще перестать «включаться»», – пишет журналист.

Первые признаки, что турборежим «зеленой» фракции дает сбой, появились во время скандального кнопкодавства, устроенного двумя «слугами» – Сергеем Литвиненко и Еленой Копанчук. Объяснения, зачем они давили на кнопки соседей, когда и без того хватало голосов, можно отнести к рубрике «бес попутал». А вот вчера монобольшевики впервые продемонстрировали фракционную недисциплинированность.

«И если так дело пойдет и дальше, то повторится практика, которую в прошлом парламенте ввели Олег Ляшко и Борислав Береза, которые стримили из пустого сессионного зала. Только этих двух неудачников прошлых выборов заменит кто-то другой», – отмечает Васильченко.

Итак, монобольшинству во второй раз не хватило голосов для принятия решений. Впервые это случилось, когда Рада отклонила законопроект №1075 «О внесении изменений в Закон Украины «О правопреемстве Украины» относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины». Но то был неоднозначный документ, принятие которого могло навредить государству.

«А вот вчера во время голосования за законопроект №1009 председатель ВР Дмитрий Разумков вынужден был остановил процесс, потому что понял, что голосов не хватает: «за» высказались только 184 «слуги», 37 не голосовали, 23 отсутствовали и семеро воздержались. В итоге документ отправили на повторное второе чтение. Для этого сразу набралось 242 голоса, причем 226 из них – именно «большевики», – подчеркивает Васильченко.

Заметим, это было не постановление о каком-то переименовании села Задрыпанцы в Зажиточное, а проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства. Его автор – президент. И тут такой облом.

«А все потому, что предлагаемые изменения касались… самих «слуг народа». В частности, речь шла о разрешении на обыск и прослушивание народных депутатов», – отмечает Васильченко.

Президент предлагал исключить из закона о статусе народного депутата статью 27, которая касалась неприкосновенности.

Она звучит так: «Обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно».

«И поскольку «слуги народа» и те, кто им сочувствуют, в турборежиме отменили свою неприкосновенность, то эта статья противоречит ныне ими принятым изменениям в Конституцию. Они еще в силу не вступили, однако, учитывая, что это было обещание Зе-команды во время обоих выборов, тему Банковая будет проталкивать и дальше», – подчеркивает Васильченко.

И, как видим, до депутатов из «Слуги народа» понемногу приходит осознание того, что без иммунитета они – куклы в руках ОП. Пока им еще удается устраивать внутреннюю фронду по отдельным вопросам, однако это не на долго.

«Как рассказал Андрей Богдан в интервью ВВС о парламентских «слугах»: «Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели, мы все – одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды, наверное, мы будем расценивать его как врага». Очень доходчиво сказано. Особенно для фракционных самостийников», – отмечает Васильченко.

Что в таком случае сказал бы мастер по ремонту принтеров? Что не надо бить машину, потому что она хоть и новая, но с таким подходом скоро придется в ней менять детали. Потому что иначе они либо не будут тянуть бумагу, либо печать будет идти полосами.

«Напомним, что в парламентском большинстве ВР прошлого созыва изначально было больше 300 голосов, и законы принимали достаточно активно. А потом то одна фракция «сломалась», то в другой «заело». И до конца каденции тот «принтер» печатал законы со скрипом, с пятнами и полосами. А потом его выбросили и купили новый. Который начал «ломаться» уже через несколько недель после начала эксплуатации. Неужели какая-то подделка?», – подытожил Васильченко.