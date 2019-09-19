Мораторий на строительство и хаос в Киеве. Хуки Кличко против Банковой

Верховная Рада включила в повестку дня проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве». А Киевсовет опять не собрался.

Помимо включения в повестку дня Верховной Рады законопроекта о столице, сегодня вновь не состоялось заседание Киевсовета – депутаты не собрались, а Виталий Кличко призвал парламент поскорее всех распустить и организовать выборы, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

Напомним, 12 сентября городской депутатский корпус также не собрался.

«Все это происходит перед началом отопительного сезона и перед началом бюджетного процесса. Депутаты, которые не пришли на заседание, будут отвечать перед киевлянами», – пристыдил народных избранников Виталий Кличко.

Однако это не помогло, и история повторилась. В частности, в начале сегодняшнего заседания в зале было лишь 38 депутатов, а для старта полноценного заседания нужно минимум 61. В то же время только во фракции «Солидарнисть» насчитывается более 50 депутатов. После того, как стало понятно, что сегодня ничего не будет, мэр Кличко заявил, что на днях они договорились с главами всех пяти фракций о проведении сессии 19 сентября.

«Говорили о готовности собраться для решения крайне острых вопросов для города. На пороге отопительный сезон и неотложный вопрос для того, чтобы тепло в домах и школах было. Нужно работать над бюджетом следующего года. Кроме этого должны были рассмотреть вопрос зарплат транспортникам и медикам», – заявил Кличко. Впрочем, это не повлияло, и нужное для кворума количество депутатов в зале так и не появилось.

После чего раздраженный мэр и обратился к парламенту относительно роспуска столичного депкорпуса.

В то же время сегодня Верховная Рада включила в повестку дня проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве», в переходных положениях которого указана дата перезагрузки Киевсовета и мэра – 8 декабря этого года. То есть, и без обращения Кличко к Раде досрочные выборы будут, поскольку это предусматривает закон, который примет «зеленое» монобольшинство.

Поэтому поступок столичного градоначальника, скорее, следует рассматривать как элемент его будущей предвыборной кампании: депутаты-бездельники занимаются политическими игрищами и таким образом срывают подготовку к отопительному сезону. Впрочем, оппоненты Кличко могут парировать, что этим вопросом занимается Киевская городская администрация, а не они. И здесь важно, кто – мэр или депутаты – будут более убедительными для киевлян.

Еще одним элементом будущей кампании Кличко, и это очевидно, станет тезис о заинтересованности центральной власти в создании в столице контролируемого хаоса, чтобы виновным сделать именно городского председателя. Напомним, что правительство согласовало его увольнение с должности главы исполнительного органа КГГА, однако указа об отставке Кличко и назначении ему замены до сих пор нет. То есть, он и дальше выполняет функцию председателя КГГА.

А, следовательно, несет непосредственную ответственность за все, что делается в столице. В том числе и за ее подготовку к зиме. И если эта подготовка будет сорвана, киевлян, которые будут мерзнуть в своих квартирах, меньше всего будет интересовать, кто именно в этом виноват. Поэтому можно предположить, что даже после принятия изменений к закону о столице с назначением нового главы КГГА спешить не будут.

По крайней мере, до начала холодов. А потом, когда начнется кризис, может появиться глава КГГА, который все быстро решит на центральном уровне. Собрав в итоге рейтинговые баллы и для «зеленой» команды, и для себя.

Так что, похоже, Кличко предполагает именно такое развитие событий и пытается атаковать своих оппонентов наверху. Тем самым, объясняя киевлянам, что в их проблемах виноват не он, а Андрей Богдан, Банковая и тот, кого назначат руководить КГГА. Логика в этом есть, однако беда Виталия Владимировича в том, что в конфликте с Зе-командой у него остается все меньше соратников. А, следовательно, и ресурсов для того, чтобы давать отпор.

Доказательством тому служит ситуация в Киевсовете: на заседания не приходят депутаты, которые еще недавно составляли промэрское большинство. Тем самым, они откровенно «сливают» Кличко, очевидно не веря в его способность дать бой «зеленым» и победить их выдвиженца.

Третий заметный элемент будущей кампании городского главы – попытка ввести в Киеве мораторий на строительство. Речь идет о том, что до нового года не будут возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры). Начатого законного строительства запрет не будет касаться.

«Объекты, возводимые без документации, или по которым документация отменена – в эксплуатацию введены не будут», – подчеркнул мэр.

Согласно проекту решения, которое инициировал Кличко, городская власть планирует до конца года завершить инвентаризацию всего начатого строительства на территории Киева.

«Мы настроены навести порядок с застройкой в столице. Чтобы неожиданно, на участках, полученных при Омельченко и Черновецком, не вырастали монстры. Чтобы застройщики через суды не заставляли город выдавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство происходило исключительно законно и с учетом интересов общины Киева», – подчеркнул Кличко.

Однако столичные депутаты решили не помогать городскому председателю, и дважды подряд сорвали заседание Киевсовета.

С одной стороны – это на руку мэру, ведь он публично объявил о наведении порядка с застройкой столицы, но депутаты делать этого не захотели, потому что в спайке с застройщиками. И с другой – к самому Кличко было и есть очень много претензий, которые касаются застройки.

С Банковой звучат заявления об аудите работы киевской власти, в том числе относительно выделения земли и разрешений на строительство, эти заявления будут усилены лояльными к «зеленым» медиа, и по замыслу противников Кличко должны сделать свое дело – убедить киевлян, что 5 с половиной лет мэрства Виталия Владимировича – потерянное время для Киева.

Собственно, так Зе-команда действовала на президентских и парламентских выборах против Порошенко и предыдущей власти, это дало отличный результат, так зачем же менять риторику…