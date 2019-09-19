Выбор между борьбой и капитуляцией. Ответственность власти во время войны

Перед властями Украины стоит не простая задача жизни страны в условиях войны с ядерной империей. Сумеет ли новая власть продолжить борьбу, а не капитулировать пред Путиным?

Несмотря на избыток оптимизма у подавляющего большинства граждан Украины, вся популистская деятельность команды Зе наводит пессимистичные мысли относительно будущего. Какой выбор может сделать Украина при президенте Зеленском, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин

«У президента моей страны на руках флэш-рояль. Он контролирует парламент. У него ручной Кабмин. Ему подчиняются все силовики и центральная избирательная комиссия. Его поддерживает 70 процентов моих сограждан», – рассказывает публицист.

Казарин отмечает, что в настоящее время в Украине про сути дела отсутствует сколь-нибудь значимая критика действий президента.

«Тех, кто готов сомневаться, называют «порохоботами» и обвиняют в проплаченности. Украинская оппозиция ни на что не влияет. За критику их лишают права голоса», – отмечает .

При этом все происходящее настраивает на определенные и очень пессимистичные выводы.

«Мне кажется, что президент моей страны – это акционерное общество. И я понятия не имею, кто в этой структуре главный акционер».

Следует не забывать, что Украина находится в состоянии войны с Россией. И ведение этой

«При этом моя страна ведет войну. Против нее сражается империя с ядерным оружием. Чтобы победить в этой войне – нужно принимать непопулярные решения. А президент моей страны привык нравиться людям. И я не знаю, готов ли он меняться», – подчеркивает Казарин.

«Мои сограждане уверены, что все будет хорошо. Мне нравится их оптимизм. Я хотел бы быть на них похожим. Но мне комфортнее быть в меньшинстве», – подытожил Казарин.